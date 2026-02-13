Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό
Η Λιβαδειά «κοκκινίζει», καθώς ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό το Σάββατο και οι ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο τους - Ανοίγουν δύο έξτρα θύρες.
Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί αύριο Σάββατο (14/2, 19:30) από τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Superleague.
Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν φυσικά στο πλευρό τους τον κόσμο τους, ο οποίος θα στηρίξει δυναμικά τις προσπάθειες των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Τα εισιτήρια για το παιχνίδι έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία. Μάλιστα, οι Πειραιώτες κατάφεραν να εξασφαλίσουν μερικά ακόμα, λόγω της αυξημένης ζήτησης, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν δύο επιπλέον θύρες για να καλύψουν τις ανάγκες των οπαδών του Ολυμπιακού.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια:
«Για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει το Σάββατο (14/2, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.
Για την αγορά πατήστε εδώ.
Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο».
