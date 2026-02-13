Οι αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό στη Euroleague, αλλά και Μίλαν, Ντόρτμουντ, Τσέλσι
Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα και σήμερα Παρασκευή (13/2) με αγώνες Euroleague
Παρότι Παρασκευή το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αρκετά πλούσιο, με την δράση να επικεντρώνεται σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με το παιχνίδι ανάμεσα σε Ζάλγκιρις Κάουνας και Χάποελ Τελ Αβίβ να ξεχωρίζει επίσης.
Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η Μίλαν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μίλαν για τη Serie A, η Ντόρτμουντ τη Μάιντς για την Bundesliga, ενώ στη μάχη του FA Cup θα ριχτεί η Τσέλσι που παίζει με τη Χαλ.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
17:25 Saudi League: Αλ Χιλάλ – Αλ Ετιφάκ / COSMOTE SPORT 3 HD
19:00 Cyprus League: Ανόρθωση – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα / COSMOTE SPORT 5 HD
19:30 Bundesliga 2: Νυρεμβέργη – Καρλσρούη / Novasports Extra 2
19:30 Saudi League: Αλ Ιτιχάντ – Αλ Φάιχα / COSMOTE SPORT 1 HD
20:00 Euroleague: Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ / Novasports Start
20:30 Euroleague: Μονακό – Μπασκόνια / Novasports 4
20:30 Liga Portugal: Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα / COSMOTE SPORT 9 HD
21:00 Eredivisie: Φόλενταμ – Αϊντχόφεν / Novasports Extra 1
21:15 Euroleague: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε / Novasports Prime
21:30 Euroleague: Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι / Novasports 2
21:30 Euroleague: Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης / Novasports 5
21:30 La Liga 2: Αλμερία – Ανδόρα / Novasports Extra 3
21:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Μάιντς / Novasports 3HD
21:45 FA Cup: Χαλ – Τσέλσι / COSMOTE SPORT 3 HD
21:45 Serie A: Πίζα – Μίλαν / COSMOTE SPORT 2 HD
22:00 La Liga: Έλτσε – Οσασούνα / Novasports 1HD
