«Marca»: «Αυτή η ομάδα είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague…»

Την ενίσχυση του Παναθηναϊκού με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σχολίασε η Marca, τονίζοντας ότι η άφιξή του απογειώνει ένα ήδη πανίσχυρο ρόστερ και αλλάζει τις ισορροπίες στην Euroleague.

Η ισπανική εφημερίδα σημειώνει ότι ο Αμερικανός φόργουορντ προστίθεται σε μια ήδη πανίσχυρη ομάδα, αναφέροντας τα ονόματα των Ναν, Σλούκα, Γκραντ, Όσμαν και Ερνανγκόμεθ και επισημαίνοντας πως το βάθος και η ποιότητα του «τριφυλλιού» είναι πλέον σε άλλο επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός, το ρεκόρ και οι πιθανότητες

Παράλληλα, ο Νάτσο Ντούκε στέκεται στη φετινή πορεία των «πρασίνων», υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει σταθερό ρυθμό. Όπως αναφέρεται, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην όγδοη θέση με ρεκόρ 16-11, έχοντας γνωρίσει οδυνηρές ήττες που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόκτηση του Χέις-Ντέιβις αλλάζει τα δεδομένα και μετατρέπει τον Παναθηναϊκό σε «απόλυτο φαβορί για τον ευρωπαϊκό τίτλο», ενισχύοντας τόσο την αθλητικότητα, όσο και την εμπειρία της ομάδας σε κρίσιμες καταστάσεις.