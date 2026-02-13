«Marca»: «Αυτή η ομάδα είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague…»
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού και η «Marca» ασχολήθηκε με τις πιθανότητες για τον νικητή της Euroleague.
- Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα
- Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
- Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
- Τα δύο δομικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία που εντοπίζει η Eurobank
Την ενίσχυση του Παναθηναϊκού με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σχολίασε η Marca, τονίζοντας ότι η άφιξή του απογειώνει ένα ήδη πανίσχυρο ρόστερ και αλλάζει τις ισορροπίες στην Euroleague.
Η ισπανική εφημερίδα σημειώνει ότι ο Αμερικανός φόργουορντ προστίθεται σε μια ήδη πανίσχυρη ομάδα, αναφέροντας τα ονόματα των Ναν, Σλούκα, Γκραντ, Όσμαν και Ερνανγκόμεθ και επισημαίνοντας πως το βάθος και η ποιότητα του «τριφυλλιού» είναι πλέον σε άλλο επίπεδο.
Ο Παναθηναϊκός, το ρεκόρ και οι πιθανότητες
Παράλληλα, ο Νάτσο Ντούκε στέκεται στη φετινή πορεία των «πρασίνων», υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει σταθερό ρυθμό. Όπως αναφέρεται, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην όγδοη θέση με ρεκόρ 16-11, έχοντας γνωρίσει οδυνηρές ήττες που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόκτηση του Χέις-Ντέιβις αλλάζει τα δεδομένα και μετατρέπει τον Παναθηναϊκό σε «απόλυτο φαβορί για τον ευρωπαϊκό τίτλο», ενισχύοντας τόσο την αθλητικότητα, όσο και την εμπειρία της ομάδας σε κρίσιμες καταστάσεις.
- «Marca»: «Αυτή η ομάδα είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague…»
- Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ
- Σπουδαία νίκη κόντρα στους πρωταθλητές για τους Μπακς (93-110) – «Καθάρισαν» Λέικερς και Μπλέιζερς
- Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
- Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι
- Στην ΑΕΚ μέχρι το 2027 ο Πέτρος Μάνταλος
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)
- Μπρέντφορντ – Άρσεναλ 1-1: Γκέλα των Λονδρέζων, η Σίτι στο -4 (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις