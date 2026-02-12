Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να φιλοξενήσει Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς κυβερνήτες σε δείπνο την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Κυβερνητών (NGA) Κέβιν Στιτ, αν και ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι έχει αποκλείσει δύο Δημοκρατικούς κυβερνήτες.

Κυβερνήτες από όλες τις ΗΠΑ συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην Ουάσιγκτον για τη συνάντηση της NGA. Έχει γίνει παράδοση για τον πρόεδρο να φιλοξενεί τους κυβερνήτες και τις συζύγους τους. στον Λευκό Οίκο καθώς και τους γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 20 Φεβρουαρίου.

Ποιους απέκλεισε ο Τραμπ

«Ήταν πολύ σαφής στην επικοινωνία του μαζί μου ότι αυτή είναι μια εκδήλωση της Εθνικής Ένωσης Κυβερνητών και ανυπομονεί να σας φιλοξενήσει και να ακούσει νέα από κυβερνήτες σε όλη τη χώρα», έγραψε ο Στιτ, ο οποίος είναι επίσης ο (Ρεπουμπλικάνος) κυβερνήτης της Οκλαχόμα..

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα την Τετάρτη ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο, αντίστοιχα.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε τον Μουρ ότι έκανε «απαράδεκτη δουλειά» στην ανοικοδόμηση της γέφυρας Francis Scott Key Bridge της Βαλτιμόρης, η οποία κατέρρευσε το 2024, όταν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε σε έναν από τους πυλώνες στήριξής της.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε επίσης την απόφαση του Πόλις να μην αφήσει ελεύθερη την Τίνα Πίτερς, πρώην γραμματέα της κομητείας του Κολοράντο, η οποία καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης τον Οκτώβριο του 2024, αφού κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του εξοπλισμού ψηφοφορίας, καθώς θέλησε να χακάρει το εκλογικό σύστημα του Κολοράντο, με σκοπό να αποδείξει νοθεία στις εκλογές του 2020.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι δύο κυβερνήτες «δεν είναι άξιοι» να παραστούν στην εκδήλωση.