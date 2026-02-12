Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο
- Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου
- Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
- Πιστεύουν οι Έλληνες στους εξωγήινους; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν!
- Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να φιλοξενήσει Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς κυβερνήτες σε δείπνο την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Κυβερνητών (NGA) Κέβιν Στιτ, αν και ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι έχει αποκλείσει δύο Δημοκρατικούς κυβερνήτες.
Κυβερνήτες από όλες τις ΗΠΑ συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην Ουάσιγκτον για τη συνάντηση της NGA. Έχει γίνει παράδοση για τον πρόεδρο να φιλοξενεί τους κυβερνήτες και τις συζύγους τους. στον Λευκό Οίκο καθώς και τους γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων αξιωματούχων.
Σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 20 Φεβρουαρίου.
Ποιους απέκλεισε ο Τραμπ
«Ήταν πολύ σαφής στην επικοινωνία του μαζί μου ότι αυτή είναι μια εκδήλωση της Εθνικής Ένωσης Κυβερνητών και ανυπομονεί να σας φιλοξενήσει και να ακούσει νέα από κυβερνήτες σε όλη τη χώρα», έγραψε ο Στιτ, ο οποίος είναι επίσης ο (Ρεπουμπλικάνος) κυβερνήτης της Οκλαχόμα..
Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα την Τετάρτη ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο, αντίστοιχα.
Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε τον Μουρ ότι έκανε «απαράδεκτη δουλειά» στην ανοικοδόμηση της γέφυρας Francis Scott Key Bridge της Βαλτιμόρης, η οποία κατέρρευσε το 2024, όταν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε σε έναν από τους πυλώνες στήριξής της.
Ο Τραμπ επικαλέστηκε επίσης την απόφαση του Πόλις να μην αφήσει ελεύθερη την Τίνα Πίτερς, πρώην γραμματέα της κομητείας του Κολοράντο, η οποία καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης τον Οκτώβριο του 2024, αφού κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του εξοπλισμού ψηφοφορίας, καθώς θέλησε να χακάρει το εκλογικό σύστημα του Κολοράντο, με σκοπό να αποδείξει νοθεία στις εκλογές του 2020.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι δύο κυβερνήτες «δεν είναι άξιοι» να παραστούν στην εκδήλωση.
- Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
- Ρωσία: Πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση μετά από ουκρανική επίθεση
- Έρευνα: Η άσκηση κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία
- Συναγερμός για έντονα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη – Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει το κύμα κακοκαιρίας
- Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
- Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;
- Η ζωή μετά τον χωρισμό: Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ραντεβού;
- Αδιαφάνεια τιμών στα φάρμακα και καθυστέρηση νέων θεραπειών στην Ευρώπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις