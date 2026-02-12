Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μπόρσι-Βάρδα

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε ο μηχανισμός του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης έπειτα από το πέρασμα ισχυρού ανεμοστρόβιλου που έπληξε την περιοχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο.

Η σχετική ανάρτηση του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης αναφέρει: «Το έντονο φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα την πτώση δέντρων στο οδόστρωμα του δρόμου Μπόρσι-Βάρδα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

​Για την αντιμετώπιση της κατάστασης στήθηκε αμέσως μια συντονισμένη επιχείρηση, με τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να παρεμβαίνουν στο σημείο σε στενή συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι δυνάμεις εργάστηκαν εντατικά για τον καθαρισμό του οδοστρώματος και την απομάκρυνση των πεσμένων κορμών, διασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση των πολιτών και την προστασία των περιουσιών.

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο των εργασιών, τόνισε πως η ασφάλεια των δημοτών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής και εξήρε την ταχύτητα του κρατικού μηχανισμού, ευχαριστώντας παράλληλα τα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για την άψογη συνέργεια.

​Με τη σειρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτης Βαγγελάκος, υπογράμμισε πως η υπηρεσία βρέθηκε στο πεδίο με όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης του φαινομένου. Επιπλέον, επισήμανε πως η Πολιτική Προστασία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων και κάλεσε τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους.

​Αυτή την ώρα η κυκλοφορία στον άξονα Μπόρσι-Βάρδα έχει αποκατασταθεί πλήρως, ενώ τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν τις περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή για την καταγραφή και την αποκατάσταση τυχόν άλλων ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimosAndravidasKyllinis