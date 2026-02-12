newspaper
12.02.2026
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μπόρσι-Βάρδα
Αυτοδιοίκηση 12 Φεβρουαρίου 2026

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μπόρσι-Βάρδα

Άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του δήμου στα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε ο μηχανισμός του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης έπειτα από το πέρασμα ισχυρού ανεμοστρόβιλου που έπληξε την περιοχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο.

Η σχετική ανάρτηση του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης αναφέρει: «Το έντονο φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα την πτώση δέντρων στο οδόστρωμα του δρόμου Μπόρσι-Βάρδα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

​Για την αντιμετώπιση της κατάστασης στήθηκε αμέσως μια συντονισμένη επιχείρηση, με τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να παρεμβαίνουν στο σημείο σε στενή συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι δυνάμεις εργάστηκαν εντατικά για τον καθαρισμό του οδοστρώματος και την απομάκρυνση των πεσμένων κορμών, διασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση των πολιτών και την προστασία των περιουσιών.

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο των εργασιών, τόνισε πως η ασφάλεια των δημοτών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής και εξήρε την ταχύτητα του κρατικού μηχανισμού, ευχαριστώντας παράλληλα τα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για την άψογη συνέργεια.

​Με τη σειρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτης Βαγγελάκος, υπογράμμισε πως η υπηρεσία βρέθηκε στο πεδίο με όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης του φαινομένου. Επιπλέον, επισήμανε πως η Πολιτική Προστασία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων και κάλεσε τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους.

​Αυτή την ώρα η κυκλοφορία στον άξονα Μπόρσι-Βάρδα έχει αποκατασταθεί πλήρως, ενώ τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν τις περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή για την καταγραφή και την αποκατάσταση τυχόν άλλων ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimosAndravidasKyllinis

Καταγραφή και έλεγχος των γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 12.02.26

Καταγραφή και έλεγχος των γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την καταγραφή και τον έλεγχο των γεφυρών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σύνταξη
Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω
Ατύχημα 11.02.26

Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», αναφέρει ο Δήμος Βριλησσίων σε σχέση με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου.

Σύνταξη
Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Λύνεται; 11.02.26

Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Σε ανακοίνωση του το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, βασίλη Σπανάκη, επισημαίνει ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση της Αίγινας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υπάρχει.

Σύνταξη
Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
Πολιτική προστασία 11.02.26

Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής

Στο ρέμα της Πικροδάφνης βρέθηκαν αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σκοπό να εντοπιστούν ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής.

Σύνταξη
Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Σύνταξη
Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Δημόσιος χώρος 10.02.26

Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.

Σύνταξη
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
