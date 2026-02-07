Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας
Μαζική εισροή υδάτων από τον Άρδα οδηγεί σε πλημμύρα αγροτεμαχίων σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό στον Έβρο – Έκκληση για άμεση κινητοποίηση κατοίκων και αγροτών
- Ανοιξη μέσα στον χειμώνα - Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος φέρνει υψηλές θερμοκρασίες
- Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία - Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό
- Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη στη Βιολάντα - Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις
- Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή του Πυθίου από τον πολύ μεγάλο υδάτινο όγκο που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα ο δήμος Διδυμοτείχου στον Έβρο.
Περιγράφοντας την κατάσταση, ο δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως με τη στάθμη του νερού να ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία αγγίζοντας ήδη τα 5.82 μ. – όταν το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 και του συναγερμού στα 5.80 μ. – θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της περιοχής.
Ελεγχόμενη πλημμύρα στον κάμπο
«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο (σ.σ. στο Πύθιο) παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου και στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση από την οποία σε πρώτη φάση εκτιμάμε πως θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού», ανέφερε.
Παράλληλα, σημείωσε πως έχουν ενημερωθεί εγκαίρως οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως να αποφεύγουν την προσέγγιση των προαναφερθέντων περιοχών στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να απομακρύνουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες, αλλά και να επικοινωνούν με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό.
Επείγουσες οδηγίες προς κατοίκους και αγρότες
Οι πολίτες καλούνται:
- Να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση σε πλημμυρισμένες ή χαμηλές περιοχές
- Να μεταφέρουν άμεσα ζώα, μηχανήματα και οχήματα σε ασφαλή σημεία
- Να παρακολουθούν αποκλειστικά επίσημες ενημερώσεις από Δήμο, Περιφέρεια και Πολιτική Προστασία
- Να ειδοποιούν τις αρχές για κάθε επείγον περιστατικό
- Να μεριμνούν ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες
Η απαγόρευση διέλευσης από σημεία υψηλού κινδύνου παραμένει σε ισχύ, ενώ στον ευρύτερο Έβρος εξετάζονται επιπλέον μέτρα αν η στάθμη συνεχίσει να ανεβαίνει.
- Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας
- Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη
- Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη
- Λίμνη Μόρνου: Θεαματική άνοδος της στάθμης του νερού από τις βροχοπτώσεις
- Ίταλια: Άγρια δολοφονία 17χρονης – Ομολόγησε ο 20χρονος φίλος της
- Σπουδαία κίνηση: Ο Κουλιεράκης σκόραρε κι αφιέρωσε το γκολ στους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ (vid)
- Τα σημερινά εργαλεία της κατασκοπίας – Πώς παίζεται το «βρόμικο» παιχνίδι των υπερδυνάμεων
- Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις