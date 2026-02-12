Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.
Φωτογραφίες ντοκουμέντο που δείχνουν τον Έλληνα σμήναρχο που συνελήφθη για κατασκοπεία με τους δύο Κινέζους στρατολογητές του βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Στη μία φωτογραφία απεικονίζεται ο σμήναρχος μαζί με τον Κινέζο στρατολογητή, «Στίβεν Γουέιν», και στην άλλη είναι ο άνθρωπος που είναι ανώτερος από τον στρατολόγο, τον οποίο ονόμασε ως «Γουίλιαμ».
Σέλφι με τους Κινέζους πράκτορες
Οι φωτογραφίες βρέθηκαν στο κινητό του σμηνάρχου.
O Steven και ο William
Οι δύο από τις φωτογραφίες απεικονίζεται το πρόσωπο με τον κωδικό “Steven”. Πρόκειται για τον άνθρωπο, που προσέγγισε τον Έλληνα Αξιωματικό μέσω διαδικτύου και τον στρατολόγησε.
Μαζί του πέρασε ο 54χρονος τις περισσότερες ημέρες του ταξιδιού που έκανε το 2024 στην Κίνα.
Εκεί σε μία εκδρομή στο Σινικό Τοίχος ο Steven του συνέστησε τον William, ο οποίος –όπως του είπε- ήταν ο ανώτερός του.
