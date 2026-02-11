Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί

Στις φυλακές Κορίνθου οδηγήθηκε ο σμήναρχος μετά την μαραθώνια απολογία του για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, μεταφέροντας απόρρητες και κρίσιμες πληροφορίες,

Στη μαραθώνια απολογία του παραδέχτηκε όσα έκανε και ζήτησε από την πατρίδα και την υπηρεσία του να τον συγχωρέσουν.

Ζήτησε συγγνώμη

«Η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα του εντολέα μου, το αίτημα του εντολέα μου ήταν να προφυλακιστεί. Ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη», είπε ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένεια μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία», δήλωσε ο σμήναρχος.

Ο σμήναρχος είπε πως έπεσε σε μια παγίδα, πως άλλο νόμιζε πώς κάνει και άλλο έκανε η εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε. Όσα του ζητούσαν ήταν μυστικά που δεν έπρεπε, να πει. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όταν κατάλαβε την παγίδα ήταν αργά και πλέον φοβόταν και ο ίδιος

«Ένιωσε ανακουφισμένος από την σύλληψη του και ολοκληρώθηκε μία διαδικασία επικίνδυνη για τον ίδιο», είπε ο δικηγόρος του.

«Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι», δήλωσε ο ίδιος ο σμήναρχος.

Ιδιωτική εταιρεία

Στην απολογία του τόνισε πως η συναλλαγή δεν έγινε με το κρατικό φορέα αλλά με ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές, σε εταιρείες από την Κίνα και από άλλες χώρες της Ασίας για επενδυτικές ευκαιρίες.

«Κάποια στιγμή που πήγε στην Κίνα για μία επίσκεψη, άλλαξαν τα πράγματα, τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα που αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες. Τον εκβίασαν και συμμετείχε σε μία διαδικασία που δεν ήθελε», είπε ο δικηγόρος του.

Ο ίδιος ο σμήναρχος ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει και να πει πως δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του, θέλοντας έτσι να δείξει την συντριβή του.

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου», είπε.

Δεν υπήρχε «Μάτα Χάρι»

Υπήρχε τελικά η γυναίκα που τον στρατολόγησε; Όχι λένε οι δικηγόροι.

«Έδωσε τρία ονόματα, των ανθρώπων που είχε συναλλαγή από την εταιρεία. Δεν υπήρχε καμία γυναίκα να τον στρατολογήσει», δήλωσαν.

Τα στοιχεία που έδωσε εξετάζονται με τις Αρχές να επιμένουν πως υπήρχε είτε ως υψηλόβαθμη του «Στίβεν» είτε ως «honey trap» μια γνωστή κατασκοπευτική τακτική που καλλονές χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν στόχους.

Στην περίπτωση του σμηνάρχου ίσως να αντιλήφθηκαν πως μόνο του κίνητρο ήταν το χρήμα και για αυτό να την απέσυραν.

Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι που εργάζονταν ως σύμβουλοι στο εξωτερικό

Πλέον, οι υπηρεσίες πληροφορίων ερευνούν την εμπλοκή δύο απόστρατων οι οποίοι εργάζονταν στο εξωτερικό ως σύμβουλοι αλλά και τις επαφές τους με εν ενεργεία στελέχη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης ένα έλεγχος όλων των κινεζικών εταιρειών που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και όλων των εταιρειών παροχής συμβουλών οι οποίες δραστηριοποιούνται και μέσω διαδικτύου και έχουν έδρα στο εξωτερικό. Αυτή η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με τη CIA και ευρωπαϊκές υπηρεσίες.