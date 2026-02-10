Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Στη φυλακή οδηγείται μετά την μαραθώνια απολογία του ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση απορρήτων πληροφοριών έναντι αμοιβής.

Ο κατηγορούμενος σχεδόν επί εννέα ώρες απαντούσε σε ερωτήσεις της ανακρίτριας του Αεροδικείου, η οποία τον έκρινε προσωρινά κρατούμενο με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Ομολόγησε

Ο κατηγορούμενος με την έναρξη της διαδικασίας νωρίς το πρωί παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα με τις θέσεις του επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά όσα είχε πει κατά την προανάκριση και στη συνέχεια «απάντησε με γενναιότητα» στις ερωτήσεις που δέχθηκε, όπως χαρακτηριστικά είπε ο συνήγορος υπεράσπισής του Βασίλης Χειρδάρης.

Ζήτησε να προφυλακιστεί

«Ολοκληρώθηκε μια μαραθώνια ανάκριση, έκανε δεκτό το αίτημα μας να προφυλακιστεί και ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.

Και πρόσθεσε πως ο εντολέας του έχει παραδεχθεί, όσα έκανε με γενναιότητα.

Υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν μέσα από μία συναλλαγή του με ιδιωτική εταιρία από την Κίνα. Ωστόσο από τότε που πήγε στην Κίνα τον πίεζαν να χορηγεί έγγραφα νατοϊκά και ευαίσθητες πληροφορίες.

Δυστυχώς, σύμφωνα πάντα με την υπεράσπιση, ο κατηγορούμενος αναγκάστηκε από πίεση και φόβο, να ανταποκριθεί σε όσα του ζητούσαν γιατί όπως λέει του είπαν για την οικογένειά του και έτσι αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μια διαδικασία που δεν ήθελε.

Λύτρωση

Για το λόγο αυτό ένιωσε λύτρωση κατά λεγόμενά του μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης δηλώνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην στρατιωτική δικαιοσύνη.

«Δεν επιχειρώ να δικαιολογηθώ και να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Ζητώ να τιμωρηθώ μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία» φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος με βάση δήλωση του ισχυριζόμενος ότι δεν είχε συνεργούς και δεν υπάρχει καμία Ελληνίδα που να έχει ρόλο στην υπόθεση.

Από την πλευρά του ο έτερος συνήγορός του κ. Π. Ρίζος ανέφερε ότι τέθηκαν στον κατηγορούμενο πολλές ερωτήσεις, επισημαίνοντας ότι το ταξίδι στην Κίνα ήταν νόμιμο και είχε πάρει άδεια . Το ήξερε η υπηρεσία του

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος έχει κατονομάσει τρία πρόσωπα στελέχη της Κινεζικης εταιρείας .

Αναλυτικά η δήλωση του 54χρονου σμήναρχου

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής, στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη, διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου.

Έχοντας, απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».