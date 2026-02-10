Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Κάτω από τα ραντάρ της υπηρεσίας του φέρεται ότι ενεργούσε από το τέλος του 2023 ο 54χρονος σμήναρχος, η αξιόποινη δράση του οποίου αναλύεται πλέον καρέ-καρέ από την ανακρίτρια του Αεροδικείου, ενώπιον της οποίας απολογείται αύριο για το αδίκημα της συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους έναντι αμοιβής, παραβιάζοντας τον όρκο και τις υποχρεώσεις του με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ. Η περιγραφόμενη πράξη δεν ξεκίνησε πριν από τρεις ή τέσσερις μήνες, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», από το τέλος του 2023. Και σε συνδυασμό με τη δική του προανακριτική κατάθεση, στο πλαίσιο της οποίας ομολόγησε ότι είχε παραβιάσει τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, καθιστά –εκ των πραγμάτων– δυσχερή την ποινική του θέση.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες Aρχές και περιγράφονται στη δίωξή του, ο 54χρονος κατηγορούμενος φέρεται επί της ουσίας ότι είχε αναπτύξει κατασκοπευτική δράση υπέρ της Κίνας τα τελευταία τρία χρόνια, και μάλιστα εξαρχής με αμοιβή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συνολική αμοιβή που φέρεται να είχε εισπράξει για τις υπηρεσίες του αυτές, που κινούνταν εκτός των ορίων του νόμου, ανερχόταν σε περίπου 25.000 δολάρια, σύμφωνα και με τη δική του ομολογία.

Πληροφορίες αναφέρουν επιπλέον ότι η αμοιβή του ήταν και σε κρυπτονομίσματα, κάτι που μένει να ερευνηθεί από τις υπηρεσίες που κάνουν φύλλο και φτερό το κινητό του τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ώστε να «χαρτογραφήσουν» πλήρως το οικονομικό του προφίλ και τις ύποπτες συναλλαγές του. Ο διωκόμενος σμήναρχος φέρεται μάλιστα στην προανακριτική του ομολογία να έχει αναφερθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία, δίνοντας και ονόματα τα οποία βρίσκονται ήδη στον ερευνητικό φακό της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Ο «άνθρωπος-σκιά»

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές αναζητούν τα πρόσωπα που φέρονται να πρωταγωνιστούν στο δίκτυο και, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο άνθρωπος-σκιά φέρεται να είναι γυναίκα. Πρόκειται για μια γυναίκα χωρίς σχέση με τον στρατό, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον 54χρονο σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα. Οι υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που καταγράφει τη γυναίκα μαζί με τον άνδρα αυτόν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επίθετο του Κινέζου πράκτορα δεν είναι κινεζικό αλλά αμερικανικό. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό δρούσε χωρίς να γίνει αντιληπτός, όταν οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι το «μυστικό» του είχε πλέον αποκαλυφθεί. Και έτσι αποφάσισε να συνεργαστεί με τις Αρχές ομολογώντας την αξιόποινη δράση του και περιμένοντας την κρίση της Δικαιοσύνης για την προφυλάκισή του ή μη, μετά το τέλος της αυριανής απολογίας του στο Αεροδικείο. Κατά την απολογία του, μάλιστα, φέρεται ότι δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει υπερασπιστική γραμμή, ανακαλώντας ή αναιρώντας όσα έχει ομολογήσει στο πρώτο στάδιο της έρευνας. Αντίθετα, εμφανίζεται έτοιμος να επαναλάβει όσα είπε, απαντώντας σε όσες ερωτήσεις τού τεθούν από την πλευρά της ανακρίτριας του Αεροδικείου και του αρμόδιου εισαγγελέα πριν αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση, αναφορικά δηλαδή με το ζήτημα της προσωρινής του κράτησης.

Ο 54χρονος φαίνεται πως βρισκόταν σε «κλοιό» αρκετούς μήνες προτού φτάσει το σήμα υπηρεσίας πληροφοριών στην ΕΥΠ. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Κίνα το έτος 2024 κίνησε υποψίες, καθώς φέρεται να μην το είχε δηλώσει στην υπηρεσία του, όπως προβλέπεται για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς. Κατά πληροφορίες, για το επίμαχο ταξίδι στην Κίνα ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι έγινε για να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ξένων γλωσσών, ωστόσο οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να συνάντησε εκεί και πρόσωπα που τον είχαν εντάξει στο δίκτυο κατασκοπείας.

Με την απολογία του κατηγορουμένου εξάλλου κλείνει απλώς ο πρώτος κύκλος μιας σύνθετης και εξαιρετικά ευαίσθητης ανακριτικής διαδικασίας, λόγω της φύσης των αδικημάτων, καθώς στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και άλλα πρόσωπα για τα οποία αν προκύψουν ενδείξεις συμμετοχής τους στην ερευνώμενη υπόθεση, όπως προβλέπει ο νόμος, θα ανοίξει και η «βεντάλια» των κατηγορουμένων.

Με αφαίρεση ιθαγένειας

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι το αδίκημα που αποδίδεται στον κατηγορούμενο σύμφωνα με τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, που τροποποιήθηκε πριν από έναν μήνα, τιμωρείται με έως και 20 έτη κάθειρξης και στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας.

