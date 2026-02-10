newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια
Ελλάδα 10 Φεβρουαρίου 2026, 06:11

Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Οι Aρχές αναζητούν μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
A
A
Vita.gr
Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Spotlight

Κάτω από τα ραντάρ της υπηρεσίας του φέρεται ότι ενεργούσε από το τέλος του 2023 ο 54χρονος σμήναρχος, η αξιόποινη δράση του οποίου αναλύεται πλέον καρέ-καρέ από την ανακρίτρια του Αεροδικείου, ενώπιον της οποίας απολογείται αύριο για το αδίκημα της συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους έναντι αμοιβής, παραβιάζοντας τον όρκο και τις υποχρεώσεις του με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ. Η περιγραφόμενη πράξη δεν ξεκίνησε πριν από τρεις ή τέσσερις μήνες, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», από το τέλος του 2023. Και σε συνδυασμό με τη δική του προανακριτική κατάθεση, στο πλαίσιο της οποίας ομολόγησε ότι είχε παραβιάσει τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, καθιστά –εκ των πραγμάτων– δυσχερή την ποινική του θέση.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες Aρχές και περιγράφονται στη δίωξή του, ο 54χρονος κατηγορούμενος φέρεται επί της ουσίας ότι είχε αναπτύξει κατασκοπευτική δράση υπέρ της Κίνας τα τελευταία τρία χρόνια, και μάλιστα εξαρχής με αμοιβή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συνολική αμοιβή που φέρεται να είχε εισπράξει για τις υπηρεσίες του αυτές, που κινούνταν εκτός των ορίων του νόμου, ανερχόταν σε περίπου 25.000 δολάρια, σύμφωνα και με τη δική του ομολογία.

Πληροφορίες αναφέρουν επιπλέον ότι η αμοιβή του ήταν και σε κρυπτονομίσματα, κάτι που μένει να ερευνηθεί από τις υπηρεσίες που κάνουν φύλλο και φτερό το κινητό του τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ώστε να «χαρτογραφήσουν» πλήρως το οικονομικό του προφίλ και τις ύποπτες συναλλαγές του. Ο διωκόμενος σμήναρχος φέρεται μάλιστα στην προανακριτική του ομολογία να έχει αναφερθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία, δίνοντας και ονόματα τα οποία βρίσκονται ήδη στον ερευνητικό φακό της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Ο «άνθρωπος-σκιά»

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές αναζητούν τα πρόσωπα που φέρονται να πρωταγωνιστούν στο δίκτυο και, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο άνθρωπος-σκιά φέρεται να είναι γυναίκα. Πρόκειται για μια γυναίκα χωρίς σχέση με τον στρατό, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον 54χρονο σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα. Οι υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που καταγράφει τη γυναίκα μαζί με τον άνδρα αυτόν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επίθετο του Κινέζου πράκτορα δεν είναι κινεζικό αλλά αμερικανικό. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό δρούσε χωρίς να γίνει αντιληπτός, όταν οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι το «μυστικό» του είχε πλέον αποκαλυφθεί. Και έτσι αποφάσισε να συνεργαστεί με τις Αρχές ομολογώντας την αξιόποινη δράση του και περιμένοντας την κρίση της Δικαιοσύνης για την προφυλάκισή του ή μη, μετά το τέλος της αυριανής απολογίας του στο Αεροδικείο. Κατά την απολογία του, μάλιστα, φέρεται ότι δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει υπερασπιστική γραμμή, ανακαλώντας ή αναιρώντας όσα έχει ομολογήσει στο πρώτο στάδιο της έρευνας. Αντίθετα, εμφανίζεται έτοιμος να επαναλάβει όσα είπε, απαντώντας σε όσες ερωτήσεις τού τεθούν από την πλευρά της ανακρίτριας του Αεροδικείου και του αρμόδιου εισαγγελέα πριν αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση, αναφορικά δηλαδή με το ζήτημα της προσωρινής του κράτησης.

Ο 54χρονος φαίνεται πως βρισκόταν σε «κλοιό» αρκετούς μήνες προτού φτάσει το σήμα υπηρεσίας πληροφοριών στην ΕΥΠ. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Κίνα το έτος 2024 κίνησε υποψίες, καθώς φέρεται να μην το είχε δηλώσει στην υπηρεσία του, όπως προβλέπεται για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς. Κατά πληροφορίες, για το επίμαχο ταξίδι στην Κίνα ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι έγινε για να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ξένων γλωσσών, ωστόσο οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να συνάντησε εκεί και πρόσωπα που τον είχαν εντάξει στο δίκτυο κατασκοπείας.

Με την απολογία του κατηγορουμένου εξάλλου κλείνει απλώς ο πρώτος κύκλος μιας σύνθετης και εξαιρετικά ευαίσθητης ανακριτικής διαδικασίας, λόγω της φύσης των αδικημάτων, καθώς στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και άλλα πρόσωπα για τα οποία αν προκύψουν ενδείξεις συμμετοχής τους στην ερευνώμενη υπόθεση, όπως προβλέπει ο νόμος, θα ανοίξει και η «βεντάλια» των κατηγορουμένων.

Με αφαίρεση ιθαγένειας

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι το αδίκημα που αποδίδεται στον κατηγορούμενο  σύμφωνα με τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, που τροποποιήθηκε πριν από έναν μήνα, τιμωρείται με έως και 20 έτη κάθειρξης και στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος
Κατασκοπεία 09.02.26

Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες - Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην εντατική με τους γιατρούς να ξεκαθαρίζουν πως ακόμα δεν έχει περάσει ο κίνδυνος για τη ζωή της.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου
Ελλάδα 09.02.26

Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου

Με μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή που του είχαν εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο μάρκας Samsung, ο 54χρονος σμήναρχος μπορούσε να μετατρέψει όποιο απόρρητο έγγραφο φωτογράφιζε σε QR κωδικό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Culture Live 10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Λευκή επιταγή»; 10.02.26

«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Mηχανή ισχύος 10.02.26

Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος
Έρευνα Reuters 10.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος

Περιστατικά που συνδέονται με συσκευή που επιτρέπει σε χειρουργούς να αντιμετωπίζουν τη χρόνια ιγμορίτιδα με τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ. Μπορεί η ΑΙ να είναι πανάκεια;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Μεξικό 10.02.26

Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύνταξη
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
Ουκρανία 10.02.26

Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Μια ανάλυση στο μέτωπο του πολέμου όπως αυτό εκτυλίσσεται στη Νοβομιχαΐλοβκα στη νότια Ουκρανία, δείχνει πως η Ρωσία έχει στοχοθετήσει πιο αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της

Σύνταξη
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
Ειρηνικός Ωκεανός 10.02.26 Upd: 04:50

Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με... επιχείρηση διάσωσης

Για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις ενημέρωσαν το λιμενικό να σπεύσει για τη διάσωση επιζώντα, έπειτα από φονικό πλήγμα τους κατά ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο νεκρούς.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους [Λιβύη]
Χωρίς επιζώντες 10.02.26

Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους

Ελικόπτερο - ασθενοφόρο με Ρώσους πιλότους, Λίβυους στρατιωτικούς και νοσηλευτή έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης στην περιοχή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ στη νότια Λιβύη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη γενική αμνηστία
Καράκας 10.02.26

Αναβάλλεται... η γενική αμνηστία στη Βενεζουέλα

Η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο για την αμνηστία αναβλήθηκε, χωρίς να έχει γίνει γνωστή νέα ημερομηνία συζήτησης.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Η Βρετανία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του για επέκταση του ελέγχου
De facto προσάρτηση 10.02.26

Η Βρετανία εγκαλεί το Ισραήλ για τη Δυτική Οχθη

«Εντονα» καταδικάζει η Βρετανία την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Οχθη, καλώντας το να την ανακαλέσει, ενώ τη «βαθύτατη ανησυχία» του εκφράζει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Πολιτική 10.02.26

Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι

Με πρωταγωνιστή τον Μάλεν που σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρόμα νίκησε με σκορ 2-0 τη φορμαρισμένη Κάλιαρι και «έπιασε» τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση, στους 46 βαθμούς.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Πρωτοφανή σχόλια 09.02.26

Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου
Κυβερνητικές ευθύνες 09.02.26

Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου

Πώς διαμορφώθηκε ένα θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο που επέτρεπε τη διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ο ρόλος που έπαιξαν Χατζηδάκης, Κεραμέως, Παπαθανάσης. Ενδεχόμενη διερεύνηση και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια υπόθεση που αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 09.02.26

Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το απίστευτο «ακροβατικό» του Μαλίνιν στο πατινάζ (vid)

Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν 2026 από τον Κάρλος Αλακαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να απολαύσει λίγη από τη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται αυτές τις ημέρες  στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, επέλεξε να παρακολουθήσει καλλιτεχνικό […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο