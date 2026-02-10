Κατασκοπεία: «Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις» λέει ο σμήναρχος – Κατονόμασε τρία άτομα
Ο 54χρονος σμήναρχος κρίθηκε προφυλακιστέος και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου
Οι αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία, κατά τη σημερινή πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών.
Όπως ενημέρωσαν οι δικηγόροι του 54χρονου σμήναρχου, ο κατηγορούμενος κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Ανακουφισμένος με τη σύλληψη
Οι δικηγόροι του δήλωσαν, επίσης, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.
Ο σμήναρχος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου.
Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ο δικηγόρος του 54χρονου διάβασε γραπτή δήλωση του κατηγορούμενου που αναφέρει τα εξής:
«Εν αγνοία μου…»
«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.
Τέθηκα εξ αρχής, στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη, διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.
Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου.
Έχοντας, απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».
Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.
