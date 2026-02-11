view
Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν κατονόμασε συνεργούς εντός των Ενόπλων Δυνάμεων ο σμήναρχος – Νέες έρευνες

Ο σμήναρχος που κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας κρίθηκε προφυλακιστέος - Προσεκτικές δηλώσεις από τη μεριά της κυβέρνησης

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ο 54χρονος σμήναρχος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά τη μαραθώνια κατάθεση της Τρίτης.

Τρία ονόματα έδωσε ο σμήναρχος στην πολύωρη κατάθεσή του

Ο σμήναρχος προφυλακίστηκε λόγω της διαρροής πληροφοριών προς την Κίνα και μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορίνθου χθες το βράδυ.

Όπως ενημέρωσαν οι δικηγόροι του 54χρονου, ο κατηγορούμενος κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο σμήναρχος αποκάλυψε ότι το πλήρες όνομα του ανθρώπου από την Κίνα που τον προσέγγισε είναι Στίβεν Γουέιν. Από τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει γνωστό ότι το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου δεν είναι κινέζικο, αλλά αμερικάνικο.

Εκτός από τον Γουέιν, ο 54χρονος σμήναρχος κατονόμασε άλλα δύο άτομα που εμπλέκονται στο κατασκοπευτικό δίκτυο.

Επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους του, που επικαλείται η ΕΡΤ, ο σμήναρχος επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας.

Οι στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί τον ρώτησαν ξανά και ξανά αν υπήρχαν συνεργοί του στις υπηρεσίες που έχει υπηρετήσει, τόσο στο Καβούρι όσο και στο Αεροπορικό Επιτελείο.

Πάντως, η έρευνα για το κατασκοπευτικό δίκτυο συνεχίζεται εντός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με τις Αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο ειδικά τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο σμήναρχος δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων

Ο 54χρονος σμήναρχος, μέχρι στιγμής, δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων, μέσω του οποίου πληρώνονταν για τις κατασκοπευτικές του υπηρεσίες.

Άγνωστο παραμένει το συνολικό ύψος του ποσού που αποκόμισε από τις ενέργειες του.

Η έρευνα έχει αποκαλύψει ότι ο Στίβεν Γουέιν κατέθετε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις στο crypto wallet του σμηνάρχου, 5.000 ή 15.000 ευρώ αντίστοιχα, με τον 54χρονο να πραγματοποιεί αναλήψεις μικρών ποσών από ΑΤΜ, όντας μεταμφιεσμένος, για να μη δίνει στόχο.

Η γραπτή ανακοίνωση που διάβασε ο συνήγορός του

Ο 54χρονος, σε γραπτή ανακοίνωση, που διάβασε ένας από τους συνηγόρους του, υποστήριξε ότι: «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής, στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη, διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου.

Έχοντας, απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Προσεκτικές τοποθετήσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε ότι η υπόθεση κατασκοπείας αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα και συστολή, καθώς αφορά Έλληνα αξιωματικό.

Ο κ. Δαβάκης επισήμανε επιπλέον την ιδιαιτερότητα του ζητήματος.

Επίσης, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, δήλωσε ότι αναμένεται το πόρισμα της έρευνας, υπογραμμίζοντας πως οι διμερείς σχέσεις με την Κίνα εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA για την υπόθεση κατασκοπείας:

