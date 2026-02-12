Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Μία παράλληλη συζήτηση ανοίγει το θέμα της σύλληψης του Σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας με την κατηγορία για κατασκοπεία, καθώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με το άρθρο 298 του νόμου 5265/2026.

Οι αναφορές του Νίκου Δένδια στην επιτροπή της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου επί της ουσίας προανήγγειλαν τις εξελίξεις, ωστόσο μέχρι στιγμής το τι θα συμβεί σε έναν αξιωματικό απόστρατο ή εν ενεργεία, από τον οποίο θα αφαιρεθεί η ιθαγένεια δεν είναι σαφές στο κοινό, καθώς δεν έχει προηγούμενο.

Μιλώντας στο in, ο Απόστολος Πόντας Δικηγόρος και ιδρυτής του οργανισμού SSR (Safe n’ Secure Routes) για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της αντιμετώπισης της πειρατείας σημειώνει σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό του Έλληνα αξιωματικού που συνελήφθη για κατασκοπεία έναντι της Ελλάδας, πως είναι «λογικό να δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον, η συζήτηση περί αφαίρεσης της ιθαγένειας, καθώς είναι ένα μέτρο που δεν συνηθίζεται, όπως βέβαια και οι υποθέσεις κατασκοπείας».

Δεν αποτελεί βέβαιη κύρωση η αφαίρεση της ιθαγένειας

«Είναι κρίσιμο να ξεκαθαρίσουμε πως η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας δεν γίνεται με τρόπο αυτόματο και δεν αποτελεί βέβαιη κύρωση και εξέλιξη, ακόμα και αν ο όποιος κατηγορούμενος απειλείται με το μέτρο αυτό. Για να υπάρξει αφαίρεση πρέπει υπάρχει καταδικαστική απόφαση και να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 298 του Ν. 5265/2026» όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Πόντας.

Όπως τονίζει δε «επί της ουσίας σε περιπτώσεις κατασκοπείας, η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας αποτελεί θεσμική κύρωση και επιφορτίζει την όποια ποινή με απαξία, τόσο κοινωνική, όσο και σε περιπτώσεις, όπως αυτή της επικαιρότητας που αφορά στρατιωτικό, με παράβαση καθήκοντος και επί της ουσίας πράξη προδοσίας και ουσιαστικά αντιβαίνουσα στην ιδιότητα του στρατιωτικού ως προστάτη του Εθνικού συμφέροντος».

Αφαίρεση δικαιωμάτων

Ξεκαθαρίζει ακόμα ότι «η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας συμπαρασύρει και την αφαίρεση όλων των παρελκόμενων δικαιωμάτων που αυτή έλκει, όπως για παράδειγμα των δικαιωμάτων του πολίτη της ΕΕ».

Αναφορικά με τα θεμελιωμένα δικαιώματα στην προσωπικότητα, την εργασία και με ό,τι αυτά περιλαμβάνουν, όπως για παράδειγμα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα κ.τ.λ. ο Πόντας ξεκαθαρίζει ότι «δεν ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία με τους υπόλοιπους δημόσιους λειτουργούς ( για παράδειγμα ένας επίορκος ή καταδικαστής δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός δεν χάνει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα χρόνια που υπηρέτησε ή εργάστηκε), καθώς η απώλεια ιθαγένειας λόγω κατασκοπείας εναντίον της Χώρας αντιμετωπίζεται με άλλη πρόνοια και εξαιρετική αυστηρότητα, η οποία θέτει εν αμφιβολία, τα όποια εδραιωμένα έως την στιγμή της σύλληψης εργασιακά και λοιπά δικαιώματα».

Θέμα έκδοσης του κατηγορούμενου

Διευκρινίζει πως «ένα θέμα το οποίο επίσης ανακύπτει είναι το θέμα της έκδοσης του κατηγορούμενου για κατασκοπεία στο εξωτερικό και ειδικότερα στην περίπτωση που απολέσει την Ελληνική υπηκοότητα και η κατασκοπευτική του δράση έχει παραβιάσει την ασφάλεια και άλλων Κρατών ή Οργανισμών, όπως στη συγκεκριμένη που αφορούσε και το ΝΑΤΟ».

Ο Πόντας υπογραμμίζει σχετικά με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, καθώς η εξέλιξη της υπόθεσης μπορεί να αναδείξει και άλλες πτυχές, πως «η κατασκοπευτική δράση του συλληφθέντος αξιωματικού πραγματοποιήθηκε στον Ελληνικό χώρο και ως εκ τούτο το Ελληνικό Κράτος απορροφητικά έλκει τη νομιμοποίηση ως προς τη διακράτηση του, ώστε να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση και να προστατέψει την ασφάλεια του».

Για να σημειώσει ωστόσο πως «στην περίπτωση που καταστεί κρατούμενος άνευ Ιθαγένειας και επειδή έχει αποδειχθεί, καθώς και ο ίδιος το έχει ομολογήσει, πως είχε κατασκοπευτική δράση εναντίον του ΝΑΤΟ οι διαδικασίες έκδοσης του, εάν αυτή ζητηθεί, μπορεί ευκολότερα να ευδοκιμήσουν. Ως εκ τούτο το θέμα πρέπει να προσεγγιστεί με ιδιαίτερη προσοχή και να αποφευχθούν τα όποια βιαστικά συμπεράσματα και πολύ δε περισσότερο οι όποιες βιαστικές αποφάσεις».

Ιδιαίτερα περίπλοκες οι υποθέσεις κατασκοπείας

Ο Πόντας επισημαίνει στο in ότι «όλες οι υποθέσεις κατασκοπείας είναι ιδιαιτέρως περίπλοκες, πολύ δύσκολες στη πλήρη διαλεύκανση τους και χαρακτηρίζονται από αντιφατικά ευρήματα κατά τη διερεύνηση τους. Στην Ελλάδα οι υποθέσεις αυτές είναι εξόχως σπάνιες και επί της ουσίας δεν υπάρχει προηγούμενο με την εν λόγω υπόθεση του ανώτερου Αξιωματικού της Αεροπορίας που λειτουργούσε ως κατάσκοπος υπέρ της Κίνας».

Καταλήγοντας ο Πόντας τονίζει ότι «είναι μία υπόθεση που χρειάζεται υπομονή και οι αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και οι Εισαγγελικές Αρχές να τη διαλευκάνουν προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της δολιοφθοράς εναντίον της Χώρας μας, αλλά και το σύνολο της δράσης, του υπό κράτηση αξιωματικού».