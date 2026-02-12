Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, στην οποία αναφέρθηκε τόσο στο άγχος που βίωνε, ενόσω προσπαθούσε να διεκδικήσει το χώρο της στη βιομηχανία του θεάματος, όσο και στον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός της, Τζακ Αντόνοφ, την βοήθησε να ορθοποδήσει σε ότι αφορά το επάγγελμα της υποκριτικής.

«Ξεκίνησα να δουλεύω πολύ νέα και όταν άρχισα να παίζω, ένιωθα συγκλονισμένη», είπε η ηθοποιός στο Vanity Fair, σε ένα νέο άρθρο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

«Ένιωθα ότι αν ήμουν ο εαυτός μου, οι γυναίκες θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό. Και αυτό μου στέρησε μερικά από τα εργαλεία που έχει μια γυναίκα, επειδή φοβόμουν».

Αισθησιασμός

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πριν κλείσει τα 20 της χρόνια, στην ταινία «Palto Alto» του 2013 και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε 39 ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και μουσικά βίντεο, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών των «Κάποτε…στο Χόλιγουντ» του 2019 και «The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης» του 2024.

«Σταδιακά, τώρα που νιώθω ότι ασκώ περισσότερο έλεγχο στη ζωή μου, μπορώ να κλίνω περισσότερο προς το αισθησιακό και το θηλυκό», είπε, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι σε αυτό την βοήθησε ο σύζυγό της Τζακ Αντόνοφ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2023.

«Ο Τζακ σίγουρα με βοήθησε, γιατί με έκανε να νιώθω πιο σίγουρη για να εξερευνήσω όλες τις πτυχές του εαυτού μου», είπε. «Αλλά σκέφτομαι επίσης τη Μητέρα Γη, τη θεϊκή θηλυκότητα και την παράδοση. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία προσπαθώ να επικεντρωθώ σε αυτή τη φάση της ζωής μου».

«Ανταγωνίζομαι τον ίδιο μου τον ευατό»

Τα τελευταία χρόνια, η Μάργκαρετ Κουάλεϊ έχει δουλέψει σε μια σειρά από πρότζεκτ: εμφανίστηκε σε τρεις ταινίες μεγάλου μήκους το 2024 και σε άλλες τρεις το 2025 , ενώ στα σκαριά έχει δύο ακόμη που θα κυκλοφορήσουν το 2026.

Αυτό τον μήνα πρόκειται να έρθει στους κινηματογράφους η ταινία «How to Make a Killing», στην οποία θα την δούμε στο πλευρό του Γκλεν Πάουελ. Παράλληλα, το καλοκαίρι, θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζέικομπ Ελόρντι στην καινούργια ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «The Dog Stars».

«Ανταγωνίζομαι τον ίδιο μου τον ευατό συνέχεια και είμαι πολύ αποφασιστική», δήλωσε στο Vanity Fair. «Αυτό σημαίνει ότι αρπάζω όλες τις ευκαιρίες που μου δίνονται και μετά καταρρέω και νιώθω ότι έχω ένα πρόγραμμα που δεν μπορώ να ακολουθήσω».

Η ηθοποιός είπε επίσης στο περιοδικό ότι έχει εργαστεί σε ταινίες και σειρές που πιστεύει ότι ήταν «λάθη» – αλλά όχι με την κλασική έννοια του όρου.

«Όταν λέω λάθη, δεν εννοώ ότι ήταν σφάλματα, εννοώ ότι δεν θα το ξαναέκανα», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People