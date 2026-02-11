newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο δήμαρχος της Γουαγιακίλ, σφοδρός αντίπαλος του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, και αδελφός του, πρόεδρος της πιο λαοφιλούς ποδοσφαιρικής ομάδας στον Ισημερινό, τέθηκαν χθες Τρίτη υπό κράτηση, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται από τις αρχές για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και φορολογική απάτη (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, ο δήμαρχος της Γουαγιακίλ, Ακίλες Αλβαρες).

Η αστυνομία εκτέλεσε «εντάλματα σύλληψης» ενόψει ανάκρισης και δυνητικά απαγγελίας κατηγοριών σε βάρος συνολικά 11 υπόπτων στο πλαίσιο της υπόθεσης, που είναι γνωστή με την ονομασία «Goleada», ανέφερε η εισαγγελία της χώρας μέσω X.

Κυκλοφορεί φωτογραφία που εικονίζει τον δήμαρχο με τα εσώρουχα, περικυκλωμένο από πάνοπλους αστυνομικούς

Ο δημοφιλής δήμαρχος Ακίλες Αλβαρες, 41 ετών, είναι αντιμέτωπος με διάφορες δικαστικές διαδικασίες, που τον υποχρέωσαν να κυβερνά την πόλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον Ισημερινό — και επίσης αυτή που πλήττεται πιο σκληρά από το κύμα βίας των τελευταίων ετών — φορώντας «βραχιολάκι» παρακολούθησης στον αστράγαλο.

«Γνωρίζουμε κάλλιστα ότι πίσω απ’ όλα αυτά κρύβεται σχέδιο καθαρά πολιτικό», κατήγγειλε στον Τύπο ο συνήγορός του Ραμίρο Γκαρσία.

Με τα εσώρουχα

Σε μέσα ενημέρωσης κυκλοφορεί φωτογραφία που εικονίζει τον αιρετό με τα εσώρουχα, περικυκλωμένο από πάνοπλους αστυνομικούς.

Σε οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την εισαγγελία παρατηρεί κανείς σάκους με μετρητά σε δεσμίδες, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα…

Πέρα από τον δήμαρχο, συνελήφθησαν δυο αδέλφια του, ο Χαβιέρ και ο Αντόνιο Αλβαρες.

Αυτός ο τελευταίος είναι ο πρόεδρος της Μπαρσελόνα, του πιο λαοφιλούς ποδοσφαιρικού συλλόγου στον Ισημερινό. Το σαββατοκύριακο η ομάδα του έδωσε φιλικό αγώνα με την Ιντερ Μαϊάμι, του αργεντινού αστέρα Λιονέλ Μέσι.

Χωρίς να αναφερθεί στη σύλληψη, ο σύλλογος ανακοίνωσε μέσω X ότι διόρισε υπηρεσιακό πρόεδρο για να εγγυηθεί «τη διοικητική, επιχειρησιακή και αθλητική συνέχεια» στη λειτουργία του.

Υποστηρικτές του Ακίλες Αλβαρες, του κόμματος RC (Revolución Ciudadana, «Επανάσταση των Πολιτών»), συγκεντρώθηκαν μπροστά στο γενικό αρχηγείο της αστυνομίας όπου οδηγήθηκε, κραυγάζοντας συνθήματα όπως «Ακίλες, ο λαός είναι μαζί σου!».

Το «ηλεκτρονικό βραχιολάκι»

Ο δήμαρχος της Γουαγιακίλ Αλβαρες καταγγέλλει ακατάπαυστα την απουσία απτών αποτελεσμάτων στον πόλεμο της κυβέρνησης του προέδρου Νομπόα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και σε βάρος του έχουν κινηθεί διάφορες ποινικές διαδικασίες.

Στόχο έχουν, κατά τον ενδιαφερόμενο, να εμποδιστεί να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Τη στιγμή της σύλληψής του ο δήμαρχος «δεν φορούσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι» όπως του είχε επιβληθεί «προληπτικά» στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης, γνωστής με την ονομασία «Τριπλό Α», η οποία αφορά παράνομη εμπορία καυσίμων, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι αρχές υπολογίζουν ότι το δημόσιο υπέστη σε αυτή την υπόθεση ζημία 6,15 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Ακίλες Αλβαρες από την πλευρά του μιλά για πολιτικό διωγμό του.

Εξαρση της βίας

Για χρόνια όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπος με άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας, καθώς συμμορίες συνδεόμενες με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ των ναρκωτικών συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης.

Το λιμάνι της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), κόμβος εξαγωγής της κοκαΐνης που παράγεται στους δυο γείτονες του Ισημερινού, την Κολομβία και το Περού, σπαράσσεται από τον πόλεμο των συμμοριών.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού συγκαταλέγεται στους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ με τον μεγαλύτερο ζήλο στη Λατινική Αμερική.

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Ελλάδα 11.02.26

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», τόνισε

Σύνταξη
