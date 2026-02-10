Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια

Γάλλος εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητα και φωτογραφίες ενός 79χρονου σήμερα άνδρα. Ο άνδρας φέρεται ότι είχε βιάσει ή επιτεθεί σεξουαλικά σε 89 ανήλικους σε διάστημα άνω των πέντε δεκαετιών. Ο εισαγγελέας της Γκρενόμπλ στην ανακοίνωσή του κάνει έκκληση για μάρτυρες και πιθανά θύματα.

Σύμφωνα με τις αρχές στη Γαλλία, πρόκειται για ασυνήθιστη υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων, που εκτείνεται σε πολλές χώρες.

Ο κατηγορούμενος ονομάζεται Ζακ Λεβέγκλ (Jacques Leveugle) και έχει προφυλακιστεί από τον Απρίλιο του 2025. Η έρευνα εις βάρος του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024.

Le procureur de la République de Grenoble, Etienne Manteaux, a annoncé ce mardi l'arrestation d'un septuagénaire pour « des faits de viols et d'agressions sexuelles » sur au moins 89 mineurs

Ψηφιακά «απομνημονεύματα»

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ετιέν Μαντό, κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος ανήλικων αγοριών ηλικίας 13 έως 17 ετών. Η υπόθεση βασίζεται σε γραπτά που οι ερευνητές λένε ότι συγκεντρώθηκαν από τον ίδιο τον ύποπτο. Τα διατηρούσε σε ένα ψηφιακό αρχείο, εν είδει «απομνημονευμάτων» που βρέθηκε σε μια μονάδα USB από έναν συγγενή και αργότερα παραδόθηκε στις αρχές.

Τα κείμενα, που αριθμούν 15 τόμους, επέτρεψαν στους ερευνητές να αναγνωρίσουν 89 φερόμενα θύματα, από το 1967 έως το 2022. Ο Ετιέν Μαντό δήλωσε ότι επέλεξε να δημοσιοποιήσει το όνομα του άνδρα για να ενθαρρύνει άλλα θύματα να δηλώσουν την ταυτότητά τους. Τα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα στη Γαλλία συνήθως δεν κατονομάζονται.

Οι αρχές δημιούργησαν μια τηλεφωνική γραμμή. Είπαν ότι όποιος πιστεύει ότι υπήρξε θύμα του Λεβέγκλ ή έχει πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί τους.

Ο εισαγγελέας είπε ότι οι ερευνητές ήλπιζαν να αναγνωρίσουν όλα τα φερόμενα θύματα χωρίς δημόσια έκκληση. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι τα έγγραφα συχνά περιείχαν ελλιπή στοιχεία ταυτότητας, περιπλέκοντας τις προσπάθειες εντοπισμού ανθρώπων δεκαετίες αργότερα.

«Νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε, εσωτερικά, να αναγνωρίσουμε όλα τα θύματα», είπε ο εισαγγελέας Μαντό. Αλλά «συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν σε δύσκολη θέση».

Καθοριστικό το ψηφιακό ίχνος

Όπως και στην υπόθεση Πελικό, και εδώ ένα ψηφιακό ίχνος αποδείχθηκε καθοριστικό. Στην περίπτωση των βιασμών της Ζιζέλ Πελικό από τους άνδρες που «στρατολογούσε» ο σύζυγός της ήταν ηχογραφήσεις και αρχεία. Στην υπόθεση Λεβέγκλ είναι μια μονάδα USB.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, ο Ετιέν Μαντό επισήμανε ότι είναι ανάγκη να κινηθούν όλοι γρήγορα. «Είναι επείγον», είπε, επικαλούμενος την ηλικία του υπόπτου και τη δυσκολία εντοπισμού των θυμάτων σε βάθος 55 ετών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι φερόμενες επιθέσεις έλαβαν χώρα στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις στη Γερμανία, την Ελβετία, την Πορτογαλία, το Μαρόκο, την Αλγερία, τον Νίγηρα, τις Φιλιππίνες, την Ινδία και την Κολομβία. Αλλά και στη Νέα Καληδονία, όπου οι αρχές λένε ότι ο άνδρας εργαζόταν ως εκπαιδευτικός.

Και δύο δολοφονίες…

Ο εισαγγελέας Ετιέν Μαντό είπε επίσης ότι ο ύποπτος έχει παραδεχτεί δύο δολοφονίες εντός της οικογένειάς του. Για αυτές είναι σε εξέλιξη παράλληλη έρευνα.

Ο Λεβέγκλ φέρεται να ομολόγησε ότι έπνιξε τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν στο τελικό στάδιο του καρκίνου. Αργότερα δολοφόνησε και την 92χρονη θεία του με παρόμοιο τρόπο.

Όσον αφορά τη θεία του, ο εισαγγελέας Μαντό είπε ότι ο ύποπτος είπε στους ερευνητές ότι «έπρεπε να επιστρέψει στις Σεβέν». Αλλά «εκείνη τον παρακάλεσε να μην φύγει, και γι’ αυτό επέλεξε να την θανατώσει».