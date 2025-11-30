Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια νεαρή γυναίκα, 24 ετών, η οποία έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρική περιοχή στο Μιλάνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στο δρόμο της Via Crocefisso, κοντά σε ένα γνωστό κλαμπ.

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έφτασε στο σημείο και μετέφερε την νεαρή κοπέλα στην κλινική Mangiagalli στο Μιλάνο, όπου βρίσκεται το Κέντρο Παροχής Βοήθειας για Θύματα Σεξουαλικής και Οικογενειακής Βίας (SVSeD).

Η 24χρονη είπε στους Καραμπινιέρι ότι είχε πέσει θύμα βιασμού και στη συνέχεια υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη

Το προσωπικό του μαγαζιού κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης και είχε δεχτεί καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά.

Ο νεαρός φέρεται να ήπιε ποτό με την 24χρονη στο μαγαζί και, αφότου βγήκαν μαζί και περπάτησαν λίγα μέτρα, να της επιτέθηκε σε διπλανό πάρκινγκ.

Αξιωματικοί από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Επαρχιακής Διοίκησης των Καραμπινιέρων του Μιλάνου έφτασαν στον τόπο του συμβάντος για να διεξαγάγουν έρευνες με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και την αναπαράσταση των γεγονότων.