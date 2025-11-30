newspaper
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
Μιλάνο: 24χρονη έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στο κέντρο της πόλης
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 21:00

Μιλάνο: 24χρονη έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στο κέντρο της πόλης

Ο νεαρός φέρεται να ήπιε ποτό με την 24χρονη σε μαγαζί - Αφότου βγήκαν μαζί από το μπαρ και περπάτησαν λίγα μέτρα, της επιτέθηκε σε διπλανό πάρκινγκ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Spotlight

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια νεαρή γυναίκα, 24 ετών, η οποία έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρική περιοχή στο Μιλάνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στο δρόμο της Via Crocefisso, κοντά σε ένα γνωστό κλαμπ.

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έφτασε στο σημείο και μετέφερε την νεαρή κοπέλα στην κλινική Mangiagalli στο Μιλάνο, όπου βρίσκεται το Κέντρο Παροχής Βοήθειας για Θύματα Σεξουαλικής και Οικογενειακής Βίας (SVSeD).

Η 24χρονη είπε στους Καραμπινιέρι ότι είχε πέσει θύμα βιασμού και στη συνέχεια υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη

Το προσωπικό του μαγαζιού κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης και είχε δεχτεί καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά.

Ο νεαρός φέρεται να ήπιε ποτό με την 24χρονη στο μαγαζί και, αφότου βγήκαν μαζί και περπάτησαν λίγα μέτρα, να της επιτέθηκε σε διπλανό πάρκινγκ.

Αξιωματικοί από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Επαρχιακής Διοίκησης των Καραμπινιέρων του Μιλάνου έφτασαν στον τόπο του συμβάντος για να διεξαγάγουν έρευνες με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και την αναπαράσταση των γεγονότων.

Υδρογόνο
«Κυψέλες καυσίμου»: Η απάντηση στη ζήτηση ενέργειας των Data Centers, σύμφωνα με τη Goldman Sachs

«Κυψέλες καυσίμου»: Η απάντηση στη ζήτηση ενέργειας των Data Centers, σύμφωνα με τη Goldman Sachs

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Ακίνητα
Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
Εν πτήσει 30.11.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών

Η μοναδική λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή που θα περιλαμβάνει Κράτος της Παλαιστίνης, είπε ο Πάπας Λέων. «Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε για να καταλήξουν σε λύση με δικαιοσύνη για όλους», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας
Αύξηση ξηρασίας 30.11.25

Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας

Μεγάλα τμήματα της νότιας Ευρώπης στερεύουν. Η λειψυδρία απειλεί, εκτός από την Ελλάδα, μεγάλα τμήματα σε Ισπανία και Ιταλία. Αλλά και στον ευρωπαϊκό βορρά. Μεγάλη έρευνα Βρετανών επιστημόνων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία για συνομιλίες – Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα του Κιέβου στα ρωσικά τάνκερ
Επικεφαλής ο Ουμέροφ 30.11.25

Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία της Ουκρανίας για συνομιλίες - Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα στα ρωσικά τάνκερ

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι

Η Τσέλσι έπαιξε με 10 παίκτες για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο άντεξε και πήρε την ισοπαλία (1-1) από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο τελευταίο ματς της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Σύνταξη
Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί», συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού – Το χρονικό της τραγωδίας
Ελλάδα 30.11.25

«Λυπάμαι για το παιδί»: Συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού - Το χρονικό της τραγωδίας στη Λούτσα

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου του 29χρονου, πριν εκτραπεί από τον δρόμο και παρασύρει την οικογένεια

Σύνταξη
Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας
Αθλητισμός & Σπορ 30.11.25

Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας

Η Βίκινγκ ξεπέρασε τη Μπόντο Γκλιμτ στη μάχη και στέφθηκε πρωταθλήτρια Νορβηγίας, κάνοντας έτσι ένα μεγάλο δώρο στην ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδας.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με Γιακουμάκη στο 90’ και με δέκα παίκτες από το 77’
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με Γιακουμάκη στο 90’ και με δέκα παίκτες από το 77’

Στο τέλος «χτύπησε» ο Γιακουμάκης και ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Λιβαδειά. Ετσι έμεινε στους μείον δυο βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Δυο γκολ ο Οζντόεφ, στο 77’ αποβλήθηκε ο Μεϊτέ. Τον έσωσε ο Παβλένκα.

Σύνταξη
Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων
Ελλάδα 30.11.25

Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων

Τρεις αγρότες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα μπλόκα στη Λάρισα - Οι δύο κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής
Ισορροπία 30.11.25

Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Popcast της εφημερίδας New York Times, η Rosalía μίλησε για την μοναξιά που νιώθει ως ένας άνθρωπος που συνεχώς ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» – Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής
Μοναδικός (κυριολεκτικά) 30.11.25

«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» - Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής

Κάποιοι καλλιτέχνες δεν «γράφουν» απλώς στην οθόνη γράφουν στο συλλογικό μας υποσυνείδητο. Ο Βλάσσης Μπονάτσος θα γινόταν σήμερα 76 ετών και η φράση «ουδείς αναντικατάστατος» δεν ισχύει στην περίπτωσή του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
Εν πτήσει 30.11.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών

Η μοναδική λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή που θα περιλαμβάνει Κράτος της Παλαιστίνης, είπε ο Πάπας Λέων. «Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε για να καταλήξουν σε λύση με δικαιοσύνη για όλους», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»
Κυβέρνηση υπό πίεση 30.11.25

Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»

Χιλιάδες αγρότες στα μπλόκα, κόντρα στην καταστολή. Ωμή αστυνομική βία. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της εθνικής στην Λάρισα. Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύνταξη
Ο Έσε δίπλα σε Τζολάκη – Ελ Κααμπί
On Field 30.11.25

Ο Έσε δίπλα σε Τζολάκη – Ελ Κααμπί

Ο Τζολάκης είχε μεγάλη απόκρουση στο 0-0 , ο Ελ Κααμπί πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς, αλλά στο... κάδρο της νίκης του Ολυμπιακού υπάρχει και η φιγούρα του Σαντιάγκο Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σεβίλλη – Μπέτις 0-2: Οι «Βερδιμπλάνκος» πήραν το Ανδαλουσιάνικο ντέρμπι και άφησαν τον Αλμέιδα… μακριά
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Σεβίλλη – Μπέτις 0-2: Οι «Βερδιμπλάνκος» πήραν το Ανδαλουσιάνικο ντέρμπι και άφησαν τον Αλμέιδα… μακριά

Η Μπέτις ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, επικρατώντας της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα με 2-0. - Διακοπή 15 λεπτών, λίγο πριν το φινάλε, λόγω ρίψης αντικειμένων από τους Σεβιγιάνους

Σύνταξη
Φαραντούρης από το μπλόκο Νίκαιας: «Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα»
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

Φαραντούρης από το μπλόκο Νίκαιας: «Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα»

Έκκληση στην κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών, που ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με μπλόκα στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο Λάρισας, έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Σύνταξη
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1: Ανώτεροι και νικητές οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1: Ανώτεροι και νικητές οι Αρκάδες (vid)

Χάρη σε ένα όμορφο γκολ του Κετού στο 17′ και μία απόκρουση πέναλτι του Παπαδόπουλου στο 45+1' ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο 1-0. Πέμπτη σερί ήττα για την ομάδα του Περιστερίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να πετυχαίνει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας
Αύξηση ξηρασίας 30.11.25

Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας

Μεγάλα τμήματα της νότιας Ευρώπης στερεύουν. Η λειψυδρία απειλεί, εκτός από την Ελλάδα, μεγάλα τμήματα σε Ισπανία και Ιταλία. Αλλά και στον ευρωπαϊκό βορρά. Μεγάλη έρευνα Βρετανών επιστημόνων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

