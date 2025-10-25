newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Ιταλία: Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς, σύμφωνα με έκθεση
Κόσμος 25 Οκτωβρίου 2025 | 12:49

Ιταλία: Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς, σύμφωνα με έκθεση

Νέα έκθεση υποστηρίζει ότι περίπου 4.400 άτομα κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς στην Ιταλία, με την πλειονότητα να είναι ανήλικοι

Σύνταξη
Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν υποστεί κακοποίηση από καθολικούς ιερείς στην Ιταλία σε περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί από το 2020, ισχυρίστηκε μια ομάδα θυμάτων την Παρασκευή.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ανανέωσε την πίεση που ασκείται στους επισκόπους να αντιμετωπίσουν μια κρίση που μαστίζει εδώ και καιρό τη μεγαλύτερη χριστιανική θρησκεία στον κόσμο.

Η ανεπίσημη καταμέτρηση της Rete l’Abuso, της μεγαλύτερης ομάδας θυμάτων κακοποίησης από την εκκλησία στην Ιταλία, βασίζεται σε μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικές πηγές και περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί από τα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ο ιδρυτής της ένωσης Φρανσέσκο Ζανάρντι.

Η Rete l’Abuso δεν ανέφερε πόσο παλιά συνέβησαν οι αναφερόμενες περιπτώσεις κακοποίησης.

Η Ιταλική Επισκοπική Σύνοδος (CEI), η οποία δέχθηκε κριτική από την επιτροπή προστασίας των παιδιών του Βατικανού την περασμένη εβδομάδα, δεν προέβη σε κανένα σχόλιο σχετικά με τα ευρήματα, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Τι αφορούν οι καταγγελίες για τις κακοποιήσεις στην Ιταλία

Η παγκόσμια Καθολική Εκκλησία ταλανίζεται εδώ και δεκαετίες από σκάνδαλα που αφορούν παιδεραστές ιερείς και την συγκάλυψη των εγκλημάτων τους, αλλά οι τοπικοί εκκλησιαστικοί ηγέτες στην Ιταλία έχουν δείξει μικρή προθυμία να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, υποστηρίζει δημοσίευμα του Reuters.

Ο νέος Πάπας Λέων, ο οποίος συναντήθηκε για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα με επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, είπε στους νεότερους επισκόπους της Εκκλησίας να μην κρύβουν τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο προκάτοχός του, ο Πάπας Φραγκίσκος, έθεσε την αντιμετώπιση του ζητήματος ως προτεραιότητα της 12ετούς παποσύνης του, αλλά με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Σε μια ασυνήθιστα κριτική έκθεση για το θέμα που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, η επιτροπή προστασίας των παιδιών του Βατικανού ανέφερε ότι μόνο 81 από τις 226 επισκοπές της Ιταλίας απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πρακτικές προστασίας που είχε συντάξει.

Η Rete l’Abuso δήλωσε ότι είχε καταγράψει 1.250 ύποπτες περιπτώσεις κακοποίησης – μερικές με πολλαπλά θύματα – συμπεριλαμβανομένων 1.106 που φέρεται να διαπράχθηκαν από ιερείς, ενώ οι υπόλοιπες αποδίδονται σε καλόγριες, καθηγητές θρησκευτικών, εθελοντές λαϊκούς, εκπαιδευτικούς και μέλη προσκόπων.

Η έκθεσή της περιείχε περιπτώσεις που αφορούσαν 4.625 θύματα – ή επιζώντες, όπως τους αποκαλεί η ένωση – συμπεριλαμβανομένων 4.395 που κακοποιήθηκαν από ιερείς.

Η έκθεση ανέφερε ότι 4.451 από τους επιζώντες ήταν κάτω των 18 ετών και ένας σχεδόν εξίσου μεγάλος αριθμός – 4.108 – ήταν άνδρες, ανέφερε η Rete l’Abuso, προσθέτοντας ότι πέντε καλόγριες, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρίες ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων.

Σύμφωνα με την ένωση, από τους 1.106 ιερείς που ήταν ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση, μόνο 76 υποβλήθηκαν σε εκκλησιαστικές δίκες, με 17 να τίθενται προσωρινά σε διαθεσιμότητα, επτά να μετατίθενται σε άλλες ενορίες και 18 να απομακρύνονται από το ιερατείο ή να παραιτούνται από αυτό. Πέντε πέθαναν από αυτοκτονία, πρόσθεσε.

Business
Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
