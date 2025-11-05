newspaper
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 17:31

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος

Βίντεο δείχνει άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει και να αγκαλιάσει την Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπογραμμίζοντας τόσο τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσο και την παρενόχληση που αντιμετωπίζουν Μεξικάνες

Σύνταξη
Spotlight

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ, πρόεδρος του Μεξικού, παρενοχλήθηκε από έναν άνδρα ενώ μιλούσε με πολίτες στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη προεδρικής ασφάλειας και το επίπεδο σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της χώρας.

Ένα βίντεο του περιστατικού που συνέβη την Τρίτη δείχνει έναν εμφανώς μεθυσμένο άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει την πρόεδρο στο λαιμό και να την αγκαλιάσει από πίσω, ενώ αυτή απομακρύνει τα χέρια του και γυρίζει για να τον κοιτάξει, πριν ένας κυβερνητικός αξιωματούχος παρέμβει και τοποθετηθεί ανάμεσα τους.

Καθώς ο άνδρας απομακρύνεται, η Σέινμπαουμ φαίνεται να χαμογελάει αμήχανα και να λέει: «Μην ανησυχείτε».

Η κρατική αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί, σύμφωνα με τον Guardian.

Καμία γυναίκα δεν είναι ασφαλής

Σχολιαστές ανέφεραν ότι το περιστατικό έδειξε ότι καμία γυναίκα δεν είναι απρόσβλητη από τη σεξουαλική παρενόχληση στο Μεξικό.

«Ακόμα και αν είσαι πρόεδρος, οποιοσδήποτε άνδρας πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να σε αγγίξει», δήλωσε η Καταλίνα Ρουίζ-Ναβάρο, δημοσιογράφος του φεμινιστικού μέσου ενημέρωσης Volcánicas. «Όταν ρωτούν τι είναι το πατριαρχικό σύστημα, αυτό είναι».

Ωστόσο, το περιστατικό ανέδειξε επίσης τον ευρύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια της Σέινμπαουμ στους δρόμους, δεδομένου ότι η ασφάλειά της δεν ήταν ορατή στο βίντεο και χρειάστηκαν δευτερόλεπτα για να παρέμβει κάποιος.

Το περιστατικό συνέβη λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του δημοφιλούς δημάρχου Κάρλος Αλμπέρτο Μάνζο Ροντρίγκεζ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας των Νεκρών στο Ουρουαπάν, στην πολιτεία Μιτσοακάν, από έναν ένοπλο που τον πυροβόλησε επτά φορές από κοντινή απόσταση πριν σκοτωθεί ο ίδιος.

Τους προηγούμενους μήνες, ο Ροντρίγκεζ είχε απευθύνει δημόσια έκκληση στη Σέινμπαουμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για βοήθεια στην αντιμετώπιση των εγκληματικών ομάδων στην περιοχή.

Ο Μάνζο Ροντρίγκεζ ήταν μόνο ο τελευταίος αξιωματούχος που δολοφονήθηκε στο Μεξικό, όπου 37 υποψήφιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν από τις εκλογές του Ιουνίου 2024, και άλλοι 10 δήμαρχοι έχουν δολοφονηθεί από την έναρξη της κυβέρνησης της Σέινμπαουμ την 1η Οκτωβρίου.

Η πολιτική βία στο Μεξικό

Παρόλο που οι τοπικές αρχές είναι αυτές που στοχεύονται πιο συχνά στο Μεξικό, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δεν εξαιρούνται από τον κίνδυνο.

Η ίδια η Σέινμπαουμ έζησε μια τρομακτική εμπειρία πέρυσι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας της στην πολιτεία Τσιάπας, όταν μασκοφόροι άνδρες σταμάτησαν το όχημά της και της ζήτησαν να αντιμετωπίσει τη βία στην πολιτεία, προτού την αφήσουν να συνεχίσει.

Μέχρι στιγμής, η Σέινμπαουμ έχει διατηρήσει τη συνήθεια του δημοφιλούς προκατόχου της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ο οποίος αναμειγνύονταν με το πλήθος και προτιμούσε ένα ελαφρύτερο επίπεδο ασφάλειας – αλλά ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να την κάνει να το ξανασκεφτεί.

«Ελπίζουμε ότι [η προεδρία θα ασκήσει δίωξη] και ο πρόεδρος θα στείλει ένα σαφές μήνυμα: κανένας άνδρας δεν έχει το δικαίωμα να φιλήσει ή να αγγίξει μια γυναίκα χωρίς τη συγκατάθεσή της», έγραψε η Αλεχάντρα Εσκομπάρ, διευθύντρια σύνταξης του μεξικανικού περιοδικού Etcétera, στο X.

«Ας χρησιμεύσει αυτό και ως παράδειγμα για [τους βοηθούς της]: δεν είναι αποδεκτό να είναι τόσο εκτεθειμένη».

«Η Γερμανία είναι ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία
Γερμανία 05.11.25
Γερμανία 05.11.25

«Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία

Η πρόεδρος της Bundestag ζήτησε την απαγόρευση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας ή της Νορβηγίας. Η πολιτικός επέκρινε με έντονα λόγια την κατάσταση στη Γερμανία

Σύνταξη
Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;
Κόσμος 05.11.25
Κόσμος 05.11.25

Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;

Σε μια ΕΕ που ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια, κοινωνική ανασφάλεια και απώλεια εμπιστοσύνης, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν πρωτοφανή απαισιοδοξία για το μέλλον της δημοκρατίας και της ίδιας της ηπείρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία μάλλον δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα
«Θέλει τρόπο» 05.11.25
«Θέλει τρόπο» 05.11.25

Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα

Μια πορεία προς την ειρήνη, θα μπορούσε να περάσει μέσα από την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης για τις ρωσόφωνες περιοχές της. Η Αυστρία έκανε κάτι παρόμοιο και της «βγήκε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαμντάνι: «Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς… Ανέβασε την ένταση» – Η νικητήρια ομιλία και ο εκνευρισμός του προέδρου
«Νίκη όλων» 05.11.25
«Νίκη όλων» 05.11.25

«Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς... Ανέβασε την ένταση» - Η νικητήρια ομιλία Μαμντάνι και ο εκνευρισμός του προέδρου

Ο Ζοχράν Μαμντάνι κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Υόρκη και στην επινίκια ομιλία του σήκωσε το γάντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία
«Διπλωματία του νερού» 05.11.25
«Διπλωματία του νερού» 05.11.25

Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία

Το Ιράκ που βασίζεται πρωτίστως στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται πιο σοβαρά από την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια συγκυρία που αξιοποίησε η τουρκική διπλωματία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα
Μιλώντας στους ανθρώπους 05.11.25
Μιλώντας στους ανθρώπους 05.11.25

Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα

Η εκλογική νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι έδειξε ότι το κλειδί είναι η αποτελεσματική διαμόρφωση ενός συνασπισμού όσων αντιμετώπιζαν πραγματικά προβλήματα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην κούρσα για τα πυρηνικά όπλα;
Κόσμος 05.11.25
Κόσμος 05.11.25

Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην «πυρηνική αναμέτρηση»;

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα στο επίκεντρο του στρατηγικού τους ανταγωνισμού, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή αβεβαιότητας για τη διεθνή ασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
On Field 05.11.25
On Field 05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
«Η Γερμανία είναι ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία
Γερμανία 05.11.25
Γερμανία 05.11.25

«Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία

Η πρόεδρος της Bundestag ζήτησε την απαγόρευση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας ή της Νορβηγίας. Η πολιτικός επέκρινε με έντονα λόγια την κατάσταση στη Γερμανία

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα
Η ανθρώπινη πολυφωνία 05.11.25

Κ. Θ. Δημαράς: Η τραμπάλα

Το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ
Βουλή 05.11.25
Βουλή 05.11.25

Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;
Κόσμος 05.11.25
Κόσμος 05.11.25

Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;

Σε μια ΕΕ που ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια, κοινωνική ανασφάλεια και απώλεια εμπιστοσύνης, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν πρωτοφανή απαισιοδοξία για το μέλλον της δημοκρατίας και της ίδιας της ηπείρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
