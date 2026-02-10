Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.
Το ALL THINGS RADIO, το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς, επιστρέφει στην Αθήνα την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου και υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της διαφημιστικής, media και επιχειρηματικής κοινότητας συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio: την τεχνητή νοημοσύνη, τη Gen Z, τα δεδομένα, την εμπιστοσύνη, τη δημιουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, αλλά και το ρυθμιστικό περιβάλλον.
Σε ένα ολοήμερο συνέδριο, το ALL THINGS RADIO 2026 αναδεικνύει:
– τη μετάβασή του στη νέα ψηφιακή και AI-driven εποχή,
– τη στρατηγική του αξία για τα brands και τα media agencies,
– τις διεθνείς τάσεις, τα best practices και τα πραγματικά αποτελέσματα,
– τον ρόλο του ραδιοφώνου ως μέσο εμπιστοσύνης και συναισθηματικής σύνδεσης.
Ειδικότερα, στο συνέδριο:
- θα απευθυνθεί στο κοινό ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, στις 10.00am
- θα απευθυνθεί στο κοινό ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβερνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργιου, στις 13.10
- συμμετέχουν διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές, με κεντρικό θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ραδιοφώνου και του audio,
- θα τοποθετηθούν ανώτατα στελέχη της διαφημιστικής και media αγοράς, αναδεικνύοντας τη στρατηγική αξία του ραδιοφώνου για τα brands, τα δεδομένα, την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματικότητα (ROI).
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και με τη θεσμική υποστήριξη κρατικών φορέων, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τον δημόσιο και πολιτικό του χαρακτήρα.
Το ραδιόφωνο εξελίσσεται. Το audio μετασχηματίζεται. Η σχέση με το κοινό παραμένει μοναδική.
