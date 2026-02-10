view
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 10 Φεβρουαρίου 2026, 10:01
Eνσωμάτωση

Η ώρα της απολογίας για τον σμήναρχο – Έφτασε στο Αεροδικείο

Το χρονικό της υπόθεσης κατασκοπείας με τον σμήναρχο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Spotlight

Λίγα λεπτά μετά τις 9:00 το πρωί πέρασε το κατώφλι του Αεροδικείου Αθηνών ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για υπόθεση κατασκοπείας που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τέλη του 2023 ο σμήναρχος προσεγγίστηκε από κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα. Έπειτα, στις αρχές του 2024, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Στο Πεκίνο, συναντήθηκε ξανά με τον Κινέζο αξιωματούχο και μια ακόμα γυναίκα, κινεζικής καταγωγής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, καθορίζοντας το είδος και τον τρόπο αποστολής πληροφοριών.

Η ΕΥΠ παρακολουθούσε τις κινήσεις του από τον περασμένο Οκτώβριο. Υπήρχε η πληροφορία ότι έκανε διαρροή απόρρητων εγγράφων έναντι υψηλής αμοιβής και όταν «έδεσαν» την υπόθεση, προχώρησαν στην σύλληψη του.

Όταν σχολίαζε τη διαρροή απόρρητων εγγράφων

Ο 54χρονος ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media. Αρθρογραφούσε για θέματα κυβερνοασφάλειας και σχολίαζε κάτω από διάφορες ειδήσεις. Πριν δύο χρόνια μάλιστα όταν απόρρητα έγγραφα του αμερικανικού στρατού είχαν διαρρεύσει στην αφρικανική χώρα Μάλι εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στην ηλεκτρονική διεύθυνση τότε ο σμήναρχος είχε σχολιάσει: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος».

Δύο χρόνια αργότερα δημιούργησε και ο ίδιος χάος όχι ακούσια αλλά εκούσια όπως έχει παραδεχτεί. Ο αξιωματικός φέρεται να έχει αποκαλύψει στις αρχές όλες τις λεπτομέρειες από τον τρόπο που έκανε τις διαρροές μέχρι και τον τρόπο που τον προσέγγισαν αρχικά οι Κινέζοι ως μια ιδιωτική επιχείρηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς επηρέασε την καθημερινότητα την περίοδο 2020–2025

Ακρίβεια: Πώς επηρέασε την καθημερινότητα την περίοδο 2020–2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

inWellness
inTown
Stream view
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο
Οι καταγγελίες των γονιών 08.02.26

Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο

Τριτοκοσμικές συνθήκες στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο Σάμου καταγγέλλουν γονείς στο in: «Καλούμαστε να βάλουμε στη ζυγαριά την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας» - Στο in απαντά και ο Δήμαρχος Σάμου

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Σοκ 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Πυκνώνει το μυστήριο 08.02.26

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της - Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Σύνταξη
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
InShorts 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έβρος: Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο
Τι συνέβη 08.02.26

Τραγωδία - Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο

Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες- Τον ποταμό φαίνεται ότι επιχείρησαν να περάσουν οι δύο άτυχοι άνδρες που βρέθηκαν παγωμένοι σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Κοινωνική πολιτική 10.02.26

Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αίσθησης ασφάλειας των νέων γονέων από τις πρώτες ημέρες με το βρέφος, σύμφωνα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
ICE: Έχασε 175 συγγενείς στη Γάζα, διαδήλωσε για την Παλαιστίνη στο Κολούμπια και βρέθηκε υπό κράτηση
Ανησυχία για την υγεία της 10.02.26

Έχασε 175 συγγενείς στη Γάζα, διαδήλωσε για την Παλαιστίνη στο Κολούμπια και βρέθηκε στα χέρια της ICE

Η Αμερικανοπαλαιστίνια, Λέκα Κόρντια, κρατείται σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύλληψή της από την ICE - Οι οικείοι της ανησυχούν για την υγεία της καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα με επιληπτική κρίση στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Σκέφτεται επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί
Μπάσκετ 10.02.26

Σκέφτεται επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί

Πιο πιθανή από ποτέ είναι η επιστροφή του Ντάριο Σάριτς στην Ευρώπη όπως αναφέρουν οι Σέρβοι για τον συμπατριώτη τους, ο οποίος δεν έχει προτάσεις από το ΝΒΑ. Την ίδια ο Παναθηναϊκός που ψάχνει για ψηλό, παρακολουθεί πολύ στενά την υπόθεση...

Σύνταξη
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε – «Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι συνέβη»
Στην Άρτα 10.02.26

Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε - «Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι συνέβη»

Στην θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Άρτας, μετά τον ξαφνικό θάνατο μιας 35χρονης λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Σύνταξη
Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
Άκυρος 10.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν – Δορυφορικές φωτογραφίες
Μέτρα προφύλαξης 10.02.26

Το Ιράν κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Δορυφορικές φωτογραφίες

Δεξαμενή σκέψης παρουσιάζει δορυφορικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τα μέτρα που έχει πάρει το Ιράν στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Τι φοβάται η Τεχεράνη, σύμφωνα με το think tank

Σύνταξη
Πολάκης: Άρση ασυλίας εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας μετά τη μήνυση πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ
Ποιοι υπερψήφισαν 10.02.26

Άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής

Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να αντέδρασε έντονα στην απόφαση της επιτροπής για άρση της ασυλίας του μετά τη μήνυση του πολιτευτή της ΝΔ και πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα γίνει μέλος της ΕΕ το 2027; Το σχέδιο των Βρυξελλών, το εμπόδιο Όρμπαν και το Άρθρο 7
Ο ρόλος Τραμπ 10.02.26

Θα γίνει μέλος της ΕΕ το 2027 η Ουκρανία; Το σχέδιο των Βρυξελλών, το εμπόδιο Όρμπαν και το Άρθρο 7

Οι Βρυξέλλες επιθυμούν η Ουκρανία να γίνει μέλος της Ένωσης από το 2027 - Ποια είναι τα «αγκάθια» που υπάρχουν, τα πέντε βήματα που εξετάζει η ΕΕ για να ξεπεραστούν τα εμπόδια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση κάνει κακό στη Δημοκρατία
AI 10.02.26

Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης κάνει κακό στη Δημοκρατία

Ο δημόσιος διάλογος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ξεπεράσει τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών της, περιορίζοντας τον χώρο για δημοκρατική εμπλοκή και έλεγχο της τεχνολογίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς: «Δεν μετανιώνω» (vid, pic)
Σκι 10.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς: «Δεν μετανιώνω» (vid, pic)

Η σπουδαία Λίντσεϊ Βον των 11 μεταλλίων σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμια Πρωταθλήματα ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι έχει υποστεί κάταγμα κνήμης, όμως ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα με το οποίο δεν δείχνει διάθεση να τα παρατήσει, αν και ήδη 41 ετών...

Σύνταξη
SpaceX: O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα – Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη
SpaceX 10.02.26

O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα - Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη

Μέχρι τώρα ο Μασκ υποστήριζε ότι η Σελήνη είναι «απλός περισπασμός». Τώρα λέει ότι είναι «ταχύτερη λύση» από τον Άρη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας σε περίπτωση καταστροφής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»
«Ήμουν ντροπαλή» 10.02.26

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο
Στη Γερμανία 10.02.26

Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο

Σύμφωνα με το Spiegel, πριν τη μοιραία επίθεση ο 26χρονος είχε κλωτσήσει μια πόρτα τρένου αλλά οι αστυνομικοί τον άφησαν ελεύθερο επειδή δεν προκάλεσε φθορές.

Σύνταξη
Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ

Ο Μάικλ Κάρικ αναφέρθηκε στον οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που περιμένει το βράδυ της Τρίτης την πέμπτη σερί νίκη της ομάδας του προκειμένου να ολοκληρωθεί το μαρτύριό του και να πάει επιτέλους για κούρεμα!

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο