Aστυνομική επιχείρηση με 12 συλλήψεις σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στις 9 και 10-2-2026, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Όπως επισημαίνεται σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

12 συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ενώ βεβαιώθηκαν -20- παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -520- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.