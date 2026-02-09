Κάθριν Ο’Χάρα: Από τι πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός του Μόνος Στο Σπίτι – Ιατρικό πόρισμα

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της Κάθριν Ο’Χάρα που εκδόθηκε από το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες, η 71χρονη σταρ υπέστη πνευμονική εμβολή, η οποία προκλήθηκε από καρκίνο του ορθού, μια ασθένεια που η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει κρυφή μέχρι την τελευταία της στιγμή.

Η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Κάθριν Ο’Χάρα, που επιβεβαιώθηκε αρχικά την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, συνοδεύτηκε από ένα κύμα θλίψης στη βιομηχανία του θεάματος και τους αναρίθμητους θαυμαστές της κωμικού.

Τη Δευτέρα, οι υγειονομικές αρχές του Λος Άντζελες διευκρίνισαν πως η άμεση αιτία θανάτου ήταν μια πνευμονική εμβολή —μια ξαφνική απόφραξη σε αρτηρία του πνεύμονα από θρόμβο— με υποκείμενη αιτία τον ορθοπρωκτικό καρκίνο.

Η Ο’Χάρα, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, παρέμεινε στις επάλξεις, πρωταγωνιστώντας στην πολυβραβευμένη σειρά The Studio, χωρίς να αφήσει το κοινό ή τους συναδέλφους της να υποψιαστούν το παραμικρό για τη δοκιμασία της.

Μια διαδρομή γεμάτη λάμψη και βραβεία

Με μια καριέρα που ξεπέρασε τους 100 ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η Κάθριν Ο’Χάρα σφράγισε την ποπ κουλτούρα με την παρουσία της.

Από τον ρόλο της μητέρας του Κέβιν στο θρυλικό Μόνος στο Σπίτι, μέχρι την ανεπανάληπτη Μόιρα Ρόουζ στη σειρά Schitt’s Creek, η ηθοποιός απέδειξε πως η κωμική της ευφυΐα ήταν αξεπέραστη.

Για την ερμηνεία της ως Μόιρα, η Ο’Χάρα τιμήθηκε με βραβείο Emmy το 2020 και Χρυσή Σφαίρα το 2021, κερδίζοντας την καθολική αναγνώριση για την ικανότητά της να ενσαρκώνει χαρακτήρες που ισορροπούν μεταξύ του μεγαλείου και της απόλυτης αποκοπής από την πραγματικότητα.

Το συγκινητικό «αντίο» των συνεργατών

Οι φόροι τιμής από τον καλλιτεχνικό κόσμο κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νταν Λέβι, συμπρωταγωνιστής και δημιουργός του Schitt’s Creek, αποχαιρέτησε την τηλεοπτική του μητέρα με ένα συγκλονιστικό μήνυμα, τονίζοντας πως η Κάθριν ήταν γι’ αυτόν οικογένεια πολύ πριν συνεργαστούν στην οθόνη.

Παράλληλα, οι συντελεστές της σειράς The Studio, συμπεριλαμβανομένων των Σεθ Ρόγκεν και Κάθριν Χαν, εξέφρασαν τη συντριβή τους, περιγράφοντας την Ο’Χάρα ως μια γυναίκα που κατάφερνε να είναι ταυτόχρονα αριστοκρατική, ζεστή και ξεκαρδιστική.