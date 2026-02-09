newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Κάθριν Ο’Χάρα: Από τι πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός του Μόνος Στο Σπίτι – Ιατρικό πόρισμα
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 23:25

Κάθριν Ο’Χάρα: Από τι πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός του Μόνος Στο Σπίτι – Ιατρικό πόρισμα

Η αποκάλυψη των αιτιών θανάτου της Κάθριν Ο’Χάρα φέρνει στο φως μια άγνωστη και γενναία μάχη που έδινε η αγαπημένη ηθοποιός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Spotlight

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της Κάθριν Ο’Χάρα που εκδόθηκε από το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες, η 71χρονη σταρ υπέστη πνευμονική εμβολή, η οποία προκλήθηκε από καρκίνο του ορθού, μια ασθένεια που η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει κρυφή μέχρι την τελευταία της στιγμή.

Η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Κάθριν Ο’Χάρα, που επιβεβαιώθηκε αρχικά την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, συνοδεύτηκε από ένα κύμα θλίψης στη βιομηχανία του θεάματος και τους αναρίθμητους θαυμαστές της κωμικού.

Τη Δευτέρα, οι υγειονομικές αρχές του Λος Άντζελες διευκρίνισαν πως η άμεση αιτία θανάτου ήταν μια πνευμονική εμβολή —μια ξαφνική απόφραξη σε αρτηρία του πνεύμονα από θρόμβο— με υποκείμενη αιτία τον ορθοπρωκτικό καρκίνο.

Η Ο’Χάρα, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, παρέμεινε στις επάλξεις, πρωταγωνιστώντας στην πολυβραβευμένη σειρά The Studio, χωρίς να αφήσει το κοινό ή τους συναδέλφους της να υποψιαστούν το παραμικρό για τη δοκιμασία της.

Μια διαδρομή γεμάτη λάμψη και βραβεία

YouTube thumbnail

Με μια καριέρα που ξεπέρασε τους 100 ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η Κάθριν Ο’Χάρα σφράγισε την ποπ κουλτούρα με την παρουσία της.

Από τον ρόλο της μητέρας του Κέβιν στο θρυλικό Μόνος στο Σπίτι, μέχρι την ανεπανάληπτη Μόιρα Ρόουζ στη σειρά Schitt’s Creek, η ηθοποιός απέδειξε πως η κωμική της ευφυΐα ήταν αξεπέραστη.

Για την ερμηνεία της ως Μόιρα, η Ο’Χάρα τιμήθηκε με βραβείο Emmy το 2020 και Χρυσή Σφαίρα το 2021, κερδίζοντας την καθολική αναγνώριση για την ικανότητά της να ενσαρκώνει χαρακτήρες που ισορροπούν μεταξύ του μεγαλείου και της απόλυτης αποκοπής από την πραγματικότητα.

Το συγκινητικό «αντίο» των συνεργατών

YouTube thumbnail

Οι φόροι τιμής από τον καλλιτεχνικό κόσμο κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νταν Λέβι, συμπρωταγωνιστής και δημιουργός του Schitt’s Creek, αποχαιρέτησε την τηλεοπτική του μητέρα με ένα συγκλονιστικό μήνυμα, τονίζοντας πως η Κάθριν ήταν γι’ αυτόν οικογένεια πολύ πριν συνεργαστούν στην οθόνη.

Παράλληλα, οι συντελεστές της σειράς The Studio, συμπεριλαμβανομένων των Σεθ Ρόγκεν και Κάθριν Χαν, εξέφρασαν τη συντριβή τους, περιγράφοντας την Ο’Χάρα ως μια γυναίκα που κατάφερνε να είναι ταυτόχρονα αριστοκρατική, ζεστή και ξεκαρδιστική.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Οικονομική Εισαγγελία 09.02.26

Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η διπλωμάτης Μόνα Γιουλ και ο σύζυγός της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν ελέγχονται για «σοβαρή διαφθορά» αναφορικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπειτα από ένα μήνα απεργία, επήλθε μερική συμφωνία μεταξύ νοσηλευτών και εργοδοτών στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 09.02.26

Έπειτα από ένα μήνα απεργία, συμφωνία μεταξύ 10.500 νοσηλευτών και των εργοδοτών τους στη Νέα Υόρκη

Μετά από μαζική απεργία που κράτησε έναν ολόκληρο μήνα τα σωματεία νοσηλευτών στη Νέα Υόρκη κέρδισαν και τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν, με την απεργία να λύνεται για 10.500 νοσηλευτές.

Σύνταξη
Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη
Κόσμος 09.02.26

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση
Αλλαγές 09.02.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση

Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom)

Σύνταξη
Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία
Reuters 09.02.26

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία

Μια αναρχική ομάδα προχώρησε σε ανάληψη ευθύνης για τα σαμποτάζ σε υποδομές των σιδηροδρόμων στην Ιταλία μια ημέρα πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο

Σύνταξη
Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26 Upd: 22:30

Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του

Ενάμιση χρόνο μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας του. «Δεν παραιτούμαι», δήλωσε στους βουλευτές των Εργατικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα
Κόσμος 09.02.26

Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, δείχνουν εύθραυστα, καθώς αποκόπτεται η κορδέλα για λόγους ασφαλείας και τα μετάλλια σπάνε!

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν

Ακόμη ένας στενός συνεργάτης του Στάρμερ παραιτήθηκε στον απόηχο των αποκαλύψεων των αρχείων Έπσταϊν. Δυναμώνουν οι φωνές για την παραίτηση του πρωθυπουργού, λόγω αδυναμίας να διαχειριστεί την κρίση.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
Μπάσκετ 09.02.26

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Μονακό θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη σεζόν», υποσχέθηκε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η Μονακό.

Σύνταξη
Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!

Γήπεδο που «κόβει την ανάσα», χωρητικότητας 135.000 θέσεων, κατασκευάζεται στο Βιετνάμ, σε ένα έργο που θεωρείται δεδομένο ότι θα αλλάηει τον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Σύνταξη
Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία
Στέμμα 09.02.26

Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία

Ο Οίκος των Γλύξμπουργκ κυβερνά τη Νορβηγία από το 1905. Ωστόσο, μετά τα απανωτά σκάνδαλα, το μέλλον της μοναρχίας στη χώρα αμφισβητείται καθολικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αίγινα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης – Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί
Αυτοδιοίκηση 09.02.26

Η Αίγινα κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος
Κατασκοπεία 09.02.26

Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες - Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση από Βενιζέλο - «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση γιατί «συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών», εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προηγήθηκε η αιχμηρή κριτική στο πρόσωπό του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σύνταξη
Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βλέποντας τον Ντοναρούμα... ίπταται στο 90+8' και να διατηρεί το 2-1 για τη Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, είχε μια τέτοια αντίδραση που έγινε viral!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
