09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
09 Φεβρουαρίου 2026, 19:50

«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«Συναντήσαμε την Κρίστεν Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση για την ταινία The Chronology of Water.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αδιάφορη, γρήγορη στην ομιλία και με κουρασμένα μάτια μετά από ξενύχτι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον περασμένο Μάιο, η ηθοποιός Κρίστεν Στιούαρτ μίλησε με πάθος για το έργο που την απασχολούσε εδώ και καιρό, The Chronology of Water.

Βασισμένη στο ομώνυμο αυτοβιογραφικό βιβλίο της συγγραφέως και πρώην πρωταθλήτριας κολύμβησης Λίντια Γιουκνάβιτς, το ντεμπούτο της Στιούαρτ ως σκηνοθέτιδας εξερευνά τη σεξουαλική κακοποίηση, το τραύμα και την προσπάθεια να ζήσει κανείς μια δημιουργική, γεμάτη και ολοκληρωμένη ζωή σε ένα γυναικείο σώμα.

Αφηγούμενη την κακοποιητική παιδική ηλικία της Γιουκνάβιτς στη Φλόριντα της δεκαετίας του 1980, την ηδονιστική προσωπική της ζωή και την τελική της πορεία προς τη λογοτεχνική επιτυχία, η ταινία είναι επιδέξια, ποιητική και συχνά οδυνηρή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robert Adanto (@robert.adanto)

Η Ίμοτζεν Πουτς πρωταγωνιστεί ως Γιουκνάβιτς, ενώ η Θόρα Μπερτς είναι η συγκινητικά σοβαρή μεγαλύτερη αδελφή της. Η ταινία της Στιούαρτ έχει έναν λυρισμό, μια βιαιότητα και μια φεμινιστική οργή που συνδυάζονται υπέροχα για μια πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα.

Μακριά από ένα διδακτικό κήρυγμα ή μια δειλή βιογραφική ταινία, το The Chronology of Water μοιάζει με μια πραγματική καλλιτεχνική δήλωση.

«Συναντήσαμε τη Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση.

«Μερικές φορές υπάρχουν ταινίες ή βιβλία ή ακόμα και μια συζήτηση που σε οδηγούν στο να καταλάβεις ότι δεν ακούς τον εαυτό σου όπως θα έπρεπε. Όταν διάβασα αυτό το βιβλίο […] ένιωσα ότι κρατούσα σωσίβιο, κάτι που μπορεί να σου σώσει τη ζωή»

YouTube thumbnail

-Πώς σε βοήθησε η ανάγνωση του βιβλίου της Λίντια Γιουκνάβιτς να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου ως καλλιτέχνιδα;

Κρίστεν Στούαρτ: Το βιβλίο είναι σαν ένα στοιχειωμένο σπίτι. Τα πράγματα που συμβαίνουν στον χαρακτήρα είναι ακραία, αλλά τα πράγματα που συμβαίνουν σε εμάς σε ένα γενικότερο επίπεδο -η καταπίεση της φωνής και η καταστολή των φυσικών ενστίκτων που πρέπει να δεχθούν οι γυναίκες- η κλοπή και η παραβίαση, ακόμα και αν δεν είναι κυριολεκτικές είναι πάντα εκεί. Μερικές φορές υπάρχουν ταινίες ή βιβλία ή ακόμα και μια συζήτηση που σε οδηγούν στο να καταλάβεις ότι δεν ακούς τον εαυτό σου όπως θα έπρεπε. Όταν διάβασα αυτό το βιβλίο […] ένιωσα ότι κρατούσα σωσίβιο, κάτι που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.

-Πώς ήταν η προσαρμογή του μυθιστορήματος και η προσπάθεια να αποτυπώσεις πραγματικά το εσωτερικό του μυαλού κάποιου με αυτόν τον τρόπο; Είναι δύσκολο να έχεις πρόσβαση σε μια τέτοια εσωτερικότητα.

Κρίστεν Στιούαρτ: Η ταινία έπρεπε να έχει τη δική της ζωή. Δεν είναι μια ταινία για το τι συνέβη στη Λίντια Γιουκνάβιτς. Είναι για το γράψιμο. Είναι για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείς τη ζωή σου στο σώμα σου, ανακτώντας τα πράγματα που σου συνέβησαν και ορίζοντάς τα με τους δικούς σου όρους, ώστε να μπορέσεις να τα αποδεχτείς.

Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για να γίνει αυτό. Και στα μισά του δρόμου, σκέφτηκα ότι είχαμε χάσει την ταινία. Ένιωθα σαν να με είχαν ρουφήξει. Αλλά όταν επέστρεψα από τα γυρίσματα, συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν όλα αυτά τα μικρά δώρα, και ήταν σαν να έκανα ένα παζλ. Υπήρχε μια συναισθηματική σύνδεση. Αλλά νομίζω ότι αν είχα εκτελέσει το σενάριο με ακριβή τρόπο, θα ήταν κοινότυπο.

«Λοιπόν, κατά κάποιον τρόπο είμαστε όλες μας η ηρωίδα. Οι γυναίκες έχουν μια κοίλη φύση, δεχόμαστε. Είναι μια εγγενής φυσική διαφορά που έχουμε. Και έχουμε τον Θεό, τον Πατέρα, τον Ψυχίατρο, τον Σκηνοθέτη: είναι όλοι άντρες»

-Είναι πολύ σκόπιμα κατακερματισμένο και ελλειπτικό στο ύφος του. Πώς ήταν για σένα η διαδικασία του μοντάζ;

Κρίστεν Στιούαρτ: Λοιπόν, έκανα πάρα πολλά γυρίσματα. Αλλά ο μόνος τρόπος για να κάνεις κάτι να μοιάζει με απόσταγμα είναι να έχεις πάρα πολλά και να τα μειώσεις, και τότε μοιάζει με μια συμπυκνωμένη, ισχυρή δόση από κάτι. Γύρισα σπίτι και έβαλα όλα τα κομμάτια μου στο τραπέζι, και υπήρχαν συναισθηματικές συνδέσεις και αναμνήσεις που έδειχναν πολύ καθαρά τα κομμάτια που έπρεπε να κοπούν. Ήταν προφανές τι έπρεπε να γίνει, ακόμα κι αν χρειάστηκε λίγος χρόνος για να βάλω τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Ποτέ δεν ήθελα να φαίνεται πολύ έξυπνο και πολύ πολύτιμο. Νομίζω ότι ήθελα να το στραγγαλίσω, αλλά δεν ήμουν αρκετά δυνατή. Ευτυχώς.

-Πόσο ταυτίζεσαι με την κύρια ηρωίδα;

Κρίστεν Στούαρτ: Λοιπόν, κατά κάποιον τρόπο είμαστε όλες μας η ηρωίδα. Οι γυναίκες έχουν μια κοίλη φύση, δεχόμαστε. Είναι μια εγγενής φυσική διαφορά που έχουμε. Και έχουμε τον Θεό, τον Πατέρα, τον Ψυχίατρο, τον Σκηνοθέτη: είναι όλοι άντρες. Ανοίγουμε τον εαυτό μας και ελπίζουμε να δεχτούμε. Και αν δεχτείς τα λάθος πράγματα στο σώμα σου, θα σε σκοτώσουν. Πρόκειται για τον χώρο που καταλαμβάνουν οι γυναίκες και για το πώς συχνά λειτουργούμε από μια θέση ντροπής και καταπνίγουμε εκείνη τη μικρή φωνή που ξέρουμε ότι πρέπει να ακούσουμε.

-Ως σκηνοθέτις που κάνει το ντεμπούτο της, υπήρχαν κάποιοι μέντορες ή άνθρωποι του κλάδου που σου έδωσαν συμβουλές ή καθοδήγηση που εκτίμησες ιδιαίτερα;

Κρίστεν Στιούαρτ: Ναι, φίλε. Μίλησα με τον Πάμπλο Λαρέν όταν ήμουν έτοιμη να πάρω μια χαοτική απόφαση της τελευταίας στιγμής που θα μπορούσε να μας βυθίσει. Για το υπόλοιπο της ταινίας, είχα τη φωνή του στο κεφάλι μου που μου έλεγε: συγκρατήσου. Τον λατρεύω. Η Σοφία Κόπολα διάβασε το σενάριο και μου είπε να μην βασίζομαι τόσο πολύ στη φωνή εκτός κάδρου – ότι οι εικόνες θα βρουν μια σύνδεση με άλλες εικόνες. Μου έδωσε πολύ καλές συμβουλές για το γράψιμο.

-Μπορείς να μου μιλήσεις για την Ίμοτζεν Πουτς και τι προσφέρει σε αυτή την ερμηνεία;

Κρίστεν Στούαρτ: Είχε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Παίζει τόσο καιρό όσο κι εγώ και, ως εκ τούτου, έχει ορισμένα μέτρα και τείχη για να προστατεύει τα πιο ευαίσθητα μέρη του εαυτού της. Αλλά κοιταχτήκαμε και είπαμε: Θέλω να το αφήσω να βγει. Ακούγεται περίεργο, σαν να κάναμε μια ταινία για τον αθλητισμό, αλλά στην πραγματικότητα έπαθε δύο κήλες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Μου το είπε αφού τελειώσαμε την ταινία. Εγώ της είπα: «Είσαι τρελή, γιατί δεν μου το είπες;». Μου απάντησε ότι δεν ήθελε να την περιορίσω. Η Ίμοτζεν είναι πολύ έξυπνη και ικανή, και πραγματικά είναι το κέντρο όλης της ταινίας.

-Είσαι ευχαριστημένη με το τελικό αποτέλεσμα;

Κρίστεν Στιούαρτ: Τώρα λατρεύω την ταινία. Ωστόσο, για μια στιγμή σκέφτηκα ότι την είχα καταστρέψει. Είναι υπέροχο να την παρουσιάζω σε φεστιβάλ και να κάνω αυτές τις συζητήσεις. Είναι μια παράξενη ταινία. Είναι σαν να βλέπεις το παιδί σου να πηγαίνει στο σχολείο μετά από ένα περίεργο κούρεμα, αλλά τελικά όλοι το λατρεύουν.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

inWellness
inTown
Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ
Βετεράνος 09.02.26

Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate - Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Ο Martin Weil είναι ένας από τους εκατοντάδες που απολύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post, ενώ εργάστηκε εκεί στον τομέα των τοπικών ειδήσεων από το 1965, γινόμενος μάρτυρας της ανόδου της εφημερίδας και τώρα της συρρίκνωσής της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της
Icon 09.02.26

Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της

Δεν έχει νόημα να πούμε «η Twiggy επέστρεψε», γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ. Η νέα καμπάνια της Burberry μας θύμισε κάτι που η Βρετανία γνωρίζει από πάντα: ότι η Dame Lesley Lawson, με το κούρεμα που έφερε στη μόδα τα φράντζα και το σώμα που έφερε στη μόδα τις δίαιτες, παραμένει το πιο αγαπητό και διαχρονικό supermodel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων
Μεσαίωνας 09.02.26

Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων

Από το Hamnet στο H is for Hawk, τα γεράκια λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στον κινηματογράφο και την Ιστορία, αποκαλύπτοντας πώς οι μεσαιωνικές γυναίκες χρησιμοποίησαν τη γερακοτροφία για να διεκδικήσουν εξουσία, ταυτότητα και ρόλο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;
Ένα πανάκριβο "δωρεάν" 09.02.26

Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;

Ο καλλιτέχνης που μετατρέπει το ημίχρονο του Super Bowl στη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επένδυση της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας

Γεώργιος Μαζιάς
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
Ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Ζήτημα διαφάνειας 09.02.26

Ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης

Στις Βρυξέλλες το θέμα που ανέδειξε το in για τις αποφάσεις της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)

Σπουδαία η πρόκριση της Εθνικής ομάδας τένις στο World Group I του Davis Cup, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι του διημέρου ήταν η παρουσία εκατοντάδων παιδιών στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Εφόσον ο Άρης εκμεταλλευθεί το βατό πρόγραμμα που έχει στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου μπορεί να «πατήσει» στην 5άδα ή τουλάχιστον να είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτήν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
