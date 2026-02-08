Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Οι Χόνγκλα και Ντούντου είναι τα δυο νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο αποψινό (8/2, 19:00) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα των κιτρινόμαυρων για το σημερινό (8/2, 19:00) εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, για την 20η αγωνιστική της Super League, όμως, αυτό δεν ισχύει και για τον πάγκο, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους νεοαποκτηθέντες Μπένχαμιν Γκαρέ και Κριστιάν Κουαμέ.
Με δυο αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς ο Χόνγκλα θα πάρει τη θέση του Μόντσου στα χαφ και ο Ντούντου του Μισεουί ως αριστερός εξτρέμ.
Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Συνοπτικά η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν.
Η σχετική ανάρτηση:
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Ρόουζ, Κέρκεζ, Φριντεκ, Δώνης, Μπουσαΐντ, Νινγκ, Γκαρέ, Αλφαρέλα και Κουαμέ.
📄 Η αρχική μας εντεκάδα για τον σημερινό αγώνα
#ARISPAOK#ARISFC#StoiximanSuperLeague@Super_League_GR #Matchday20#VamosARIS@novibet pic.twitter.com/GctsbZMN5c
— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) February 8, 2026
