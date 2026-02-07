Ποιοι πετάνε τη σκούφια τους στη Ρωσία με τα αρχεία Έπσταϊν

Στην υπόθεση Έπσταϊν η οποία συγκλονίζει τη Δύση, έχει ανακατευτεί το όνομα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνδυάζοντας κάποιοι και την εμπλοκή γυναικών με ρωσική καταγωγή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πανίσχυρες προσωπικότητες της Δύσης να έπεσαν θύματα γυναικών που δούλευαν για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών.

Είναι αλήθεια ότι η Μόσχα, ήδη από εποχής Ψυχρού Πολέμου εκμεταλλευόταν με απαράμιλλη μαεστρία τη σεξουαλικότητα δυτικών παραγόντων. Φρόντιζαν οι στόχοι να καταλήγουν με μία ή έναν σύντροφο που στην πραγματικότητα ήταν πράκτορας της NKVD και αργότερα KGB.

Αν και αυτή η προσέγγιση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα, ο Ιάν Γκάρνερ επίκουρος καθηγητής που ειδικεύεται στα αυταρχικά καθεστώτα στο Πανεπιστήμιο Κουίν, δεν πιστεύει ότι η υπόθεση Έπσταϊν αφορά κατασκοπεία.

«Δεν υπάρχει ακόμη καμία απόδειξη ότι τα αρχεία αυτά σχετίζονται με μια πραγματική επιχείρηση κατασκοπείας, στην οποία τα θύματα εκβιάζονταν μετά από ποταπές σεξουαλικές επαφές με Ρωσίδες» λέει ο Γκάρνερ σε άρθρο του στο Unherd.

«Από τη σκοπιά της Μόσχας, δεν έχει και τόση σημασία αν οι τελευταίοι δηλητηριώδεις ισχυρισμοί στους φακέλους Έπσταϊν είναι αληθείς» σημειώνει ο Γκάρνερ, καθώς ούτως ή άλλως όλη αυτή η ιστορία «θα ευχαριστήσει τον Πούτιν αφάνταστα».

Η εξήγηση γι’ αυτή τη θέση σύμφωνα με τον ίδιο είναι ότι η υπόθεση Έπσταϊν θα τροφοδοτήσει την υποψία ότι, ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού, οι πλούσιοι και ισχυροί στη Δύση μπορούν να διαπράττουν ηθικές παρεκτροπές ατιμώρητα και ότι οι θεσμοί θα τους προστατεύουν από τις συνέπειες, αντί να τους ερευνούν.

«Υποστηριζόμενο από μια ομάδα οπαδών χωρίς ηθικά όρια όταν πρόκειται να υπονομεύσουν τη Δύση, το Κρεμλίνο θα συνεχίσει σίγουρα να ξεθάβει kompromat (τεκτικές ενοχοποίησης)» τονίζει ο επίκουρος καθηγητής.

Ο σεξουαλικός εκβιασμός υπάρχει

Βέβαια σήμερα, λέει, μπορεί ένας «άτυχος» δυτικός να πέσει στην παγίδα με άλλους τρόπους. «Η παγίδα μελιού του μέλλοντος δεν χρειάζεται ξενοδοχεία και κρυφές κάμερες. Θα αρκεί να κάνει τα δυτικά κοινά να αναρωτηθούν απλώς αν κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί — και αυτό, παιγμένο μπροστά στο βρυχώμενο πλήθος των κοινωνικών δικτύων, θα επιτυγχάνει τους στόχους του Κρεμλίνου».

Η μέθοδος με πράκτορες-ξελογιάστρες εξακολουθεί να χρησιμοποιείται επειδή είναι αδρή αλλά αποτελεσματική, πιστεύει ο Γκάρνερ. «Χρησιμοποιεί kompromat άλλοτε σε εξωτικές, εξωφρενικές μορφές, αλλά εξίσου συχνά με πεζούς, σχεδόν γραφειοκρατικούς τρόπους που θυμίζουν τη σοβιετική εποχή».

Εξάλλου τον ίδιο θα τον εξέπληττε αν σήμερα δεν χρησιμοποιούνταν ο σεξουαλικός εκβιασμός εναντίον υψηλόβαθμων δυτικών επιχειρηματιών, διπλωματών και πολιτικών.

Για τον ίδιο, η Ρωσία δεν επιδιώκει πρωτίστως να επιτεθεί στη Δύση εξάγοντας χειρουργικά στοχευμένες πληροφορίες, όπως θα έκανε η παραδοσιακή κατασκοπεία.

«Αντιθέτως, επιδιώκει να ντροπιάσει, να ταπεινώσει και να εξευτελίσει τις δυτικές κοινωνίες, ωθώντας τες να αυτοκαταστραφούν, διευρύνοντας υπάρχοντα πολιτικά ρήγματα και διαφωνίες και παρακολουθώντας καθώς μια διψασμένη για ιστορίες δημοσιογραφία και οι καταιγίδες των κοινωνικών δικτύων κάνουν τη δύσκολη δουλειά».