Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Ποιοι πετάνε τη σκούφια τους στη Ρωσία με τα αρχεία Έπσταϊν
Κόσμος 07 Φεβρουαρίου 2026, 10:38

Ποιοι πετάνε τη σκούφια τους στη Ρωσία με τα αρχεία Έπσταϊν

Βρετανός επίκουρος καθηγητής που ειδικεύεται στα αυταρχικά καθεστώτα, βλέπει κάτι άλλο από θεωρίες συνωμοσίας περί ρωσικής κατασκοπείας στην υπόθεση Έπσταϊν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Spotlight

Στην υπόθεση Έπσταϊν η οποία συγκλονίζει τη Δύση, έχει ανακατευτεί το όνομα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνδυάζοντας κάποιοι και την εμπλοκή γυναικών με ρωσική καταγωγή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πανίσχυρες προσωπικότητες της Δύσης να έπεσαν θύματα γυναικών που δούλευαν για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών.

Είναι αλήθεια ότι η Μόσχα, ήδη από εποχής Ψυχρού Πολέμου εκμεταλλευόταν με απαράμιλλη μαεστρία τη σεξουαλικότητα δυτικών παραγόντων. Φρόντιζαν οι στόχοι να καταλήγουν με μία ή έναν σύντροφο που στην πραγματικότητα ήταν πράκτορας της NKVD και αργότερα KGB.

Αν και αυτή η προσέγγιση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα, ο Ιάν Γκάρνερ επίκουρος καθηγητής που ειδικεύεται στα αυταρχικά καθεστώτα στο Πανεπιστήμιο Κουίν, δεν πιστεύει ότι η υπόθεση Έπσταϊν αφορά κατασκοπεία.

«Δεν υπάρχει ακόμη καμία απόδειξη ότι τα αρχεία αυτά σχετίζονται με μια πραγματική επιχείρηση κατασκοπείας, στην οποία τα θύματα εκβιάζονταν μετά από ποταπές σεξουαλικές επαφές με Ρωσίδες» λέει ο Γκάρνερ σε άρθρο του στο Unherd.

«Από τη σκοπιά της Μόσχας, δεν έχει και τόση σημασία αν οι τελευταίοι δηλητηριώδεις ισχυρισμοί στους φακέλους Έπσταϊν είναι αληθείς» σημειώνει ο Γκάρνερ, καθώς ούτως ή άλλως όλη αυτή η ιστορία «θα ευχαριστήσει τον Πούτιν αφάνταστα».

Η εξήγηση γι’ αυτή τη θέση σύμφωνα με τον ίδιο είναι ότι η υπόθεση Έπσταϊν θα τροφοδοτήσει την υποψία ότι, ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού, οι πλούσιοι και ισχυροί στη Δύση μπορούν να διαπράττουν ηθικές παρεκτροπές ατιμώρητα και ότι οι θεσμοί θα τους προστατεύουν από τις συνέπειες, αντί να τους ερευνούν.

«Υποστηριζόμενο από μια ομάδα οπαδών χωρίς ηθικά όρια όταν πρόκειται να υπονομεύσουν τη Δύση, το Κρεμλίνο θα συνεχίσει σίγουρα να ξεθάβει kompromat (τεκτικές ενοχοποίησης)» τονίζει ο επίκουρος καθηγητής.

Ο σεξουαλικός εκβιασμός υπάρχει

Βέβαια σήμερα, λέει, μπορεί ένας «άτυχος» δυτικός να πέσει στην παγίδα με άλλους τρόπους. «Η παγίδα μελιού του μέλλοντος δεν χρειάζεται ξενοδοχεία και κρυφές κάμερες. Θα αρκεί να κάνει τα δυτικά κοινά να αναρωτηθούν απλώς αν κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί — και αυτό, παιγμένο μπροστά στο βρυχώμενο πλήθος των κοινωνικών δικτύων, θα επιτυγχάνει τους στόχους του Κρεμλίνου».

Η μέθοδος με πράκτορες-ξελογιάστρες εξακολουθεί να χρησιμοποιείται επειδή είναι αδρή αλλά αποτελεσματική, πιστεύει ο Γκάρνερ. «Χρησιμοποιεί kompromat άλλοτε σε εξωτικές, εξωφρενικές μορφές, αλλά εξίσου συχνά με πεζούς, σχεδόν γραφειοκρατικούς τρόπους που θυμίζουν τη σοβιετική εποχή».

Εξάλλου τον ίδιο θα τον εξέπληττε αν σήμερα δεν χρησιμοποιούνταν ο σεξουαλικός εκβιασμός εναντίον υψηλόβαθμων δυτικών επιχειρηματιών, διπλωματών και πολιτικών.

Για τον ίδιο, η Ρωσία δεν επιδιώκει πρωτίστως να επιτεθεί στη Δύση εξάγοντας χειρουργικά στοχευμένες πληροφορίες, όπως θα έκανε η παραδοσιακή κατασκοπεία.

«Αντιθέτως, επιδιώκει να ντροπιάσει, να ταπεινώσει και να εξευτελίσει τις δυτικές κοινωνίες, ωθώντας τες να αυτοκαταστραφούν, διευρύνοντας υπάρχοντα πολιτικά ρήγματα και διαφωνίες και παρακολουθώντας καθώς μια διψασμένη για ιστορίες δημοσιογραφία και οι καταιγίδες των κοινωνικών δικτύων κάνουν τη δύσκολη δουλειά».

Τράπεζες
Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ουκρανία: Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία, ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους και μεγάλο μέρος της χώρας δεν έχει ρεύμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 07.02.26

Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας μετά τις «καλές» συνομιλίες - Ο Τραμπ βιάζεται για το deal, ο Ζελένσκι πάει στους Ευρωπαίους

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε με μόνη επίσημη συμφωνία την ανταλλαγή αιχμαλώτων - Οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται και οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης
Οι φόβοι 07.02.26

Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης

Καθώς το Doomsday Clock χτυπά απειλητικά, η ανθρωπότητα καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να βαδίζει προς το χείλος του γκρεμού ή αν θα βρει τον δρόμο της επιστροφής στη διπλωματική λογική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου
Κόσμος 07.02.26

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios

Σύνταξη
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Η δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου 07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Γαλλία 07.02.26

Ερευνα σε βάρος του Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επσταϊν

Ερευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ και της κόρης του ξεκινά η εισαγγελία, μετά τις αποκαλύψεις για τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
Κόσμος 07.02.26

Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς το κοινοβούλιο του νησιού καταψήφισε την πληρωμής πατρίδας όπλων προς τις ΗΠΑ, προωθώντας φθηνότερες λύσεις, με τις τελευταίες να απειλούν να τα δώσουν αλλού.

Σύνταξη
Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο
Ακραία φαινόμενα 06.02.26

Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο

Η καταιγίδα Λεονάρντο σαρώνει Ισπανία και Πορτογαλία αφήνοντας πίσω της 6 νεκρούς, ενώ απειλεί το Μαρόκο και την Γαλλία, τεράστιες υλικές ζημιές στην Ιβηρική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)

Η κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Saudi Pro League συνεχίζεται, ο Πορτογάλος απείχε και από δεύτερο σερί ματς, κατά το οποίο ο κόσμος της Αλ Νασρ στάθηκε μαζικά στο πλευρό του σηκώνοντας πλακάτ με το «7».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]
Ακρίβεια 07.02.26

Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]

Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τα σούπερ μάρκετ αναδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις ανατιμήσεις οι οποίες συνεχίζονται στην ελληνική αγορά, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένει αδρανής

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία, ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους και μεγάλο μέρος της χώρας δεν έχει ρεύμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 07.02.26

Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας μετά τις «καλές» συνομιλίες - Ο Τραμπ βιάζεται για το deal, ο Ζελένσκι πάει στους Ευρωπαίους

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε με μόνη επίσημη συμφωνία την ανταλλαγή αιχμαλώτων - Οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται και οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη
Ελλάδα 07.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς - Στο μικροσκόπιο έξι άτομα, ανοιχτό να προστεθούν και άλλα

Σύνταξη
Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης
Οι φόβοι 07.02.26

Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης

Καθώς το Doomsday Clock χτυπά απειλητικά, η ανθρωπότητα καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να βαδίζει προς το χείλος του γκρεμού ή αν θα βρει τον δρόμο της επιστροφής στη διπλωματική λογική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα
LGBTQI+ 07.02.26

Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα

Η «θεραπεία μεταστροφής» (conversion therapy), είναι ένα είδος ψευδοεπιστήμης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν
Διαρκής βαναυσότητα 07.02.26

Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν

Στην πραγματικότητα η Ευρώπη θεωρεί το να κινδυνεύουν οι πρόσφυγες και μετανάστες αντιμεταναστευτική πολιτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής
Μπάσκετ 07.02.26

Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Κολοσσό, η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ δύο ακόμα σημαντικά παιχνίδια διεξάγονται σε Νέα Σμύρνη και Περιστέρι, κατά την πρώτη ημέρα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
AI: Πώς αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού
Έρευνα 07.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού

Μεγάλη έρευνα στη Σουηδία δείχνει πώς η AI θα μπορούσε να συμβάλει στον πιο έγκαιρο εντοπισμό επιθετικών μορφών καρκίνου του μαστού και να μειώσει τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων

Σύνταξη
Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους
Editorial 07.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους

Η αλήθεια είναι απλή: η θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της ΓΣΕΕ συμπίπτει με την αδυναμία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος να εκπροσωπήσει τους εργαζομένους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν
Trash 07.02.26

Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν

Σε συνέντευξή της που προκαλεί αντιδράσεις, η Μπιάνκα Σενσόρι αποκαλύπτει ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε ενώ εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν, μιλώντας για την περίοδο που ήρθαν κοντά μέσα από τη συνεργασία τους στη Yeezy

Σύνταξη
Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα
Ελλάδα 07.02.26

Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Οι νέοι καλούνται να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε μια αγορά με πολλές προκλήσεις και συχνές αλλαγές κανόνων

Σύνταξη
Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance
English edition 07.02.26

Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance

An estimated 119,000 office-based jobs in technology, finance and professional services — roles largely held by women — could be automated away over the next decade.

Σύνταξη
Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)
Οικονομικές Ειδήσεις 07.02.26

Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια - Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)

Τι δείχνει έρευνα για την αγοραστική δύναμη όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των τιμών - Πόση είναι η μέση απώλεια σε τετραγωνικά μέτρα από το 2023

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα ενεργό στα social media» – Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό
Φως στο Τούνελ 07.02.26

«Τον είδα ενεργό στα social media» - Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό

Μαρτυρίες στο «Τούνελ» από την τελευταία επικοινωνία του 33χρονου στην Κρήτη, μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη του - Οι ανατριχιαστικές ειδοποιήσεις που τον δείχνουν ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις

Ο Αλέξης Τσίπρας κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι

Ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA θεωρεί ότι πρέπει να σταματά ο αγώνας αν ο τερματοφύλακας αποκρούει πέναλτι επειδή το… ριμπάουντ «είναι άδικο»

Βάιος Μπαλάφας
