Ο σκύλος, όταν δεν νιώθει καλά θα το εκφράσει με διάφορες συμπεριφορές.

Συμπεριφορές που τις χαρακτηρίζουμε ως ανεπιθύμητες, αλλά ο σκύλος με αυτές τις αντιδράσεις του μάς «μιλάει» και οφείλουμε να μάθουμε από που προκύπτουν.

«Όταν βλέπουμε μια συμπεριφορά, όπως τραβάει στο λουρί, γαβγίζει, κάνει ζημιές, πηδάει πάνω μας, δεν έρχεται όταν τον φωνάζουμε είναι εύκολο να σκεφτούμε ότι αδιαφορεί για την ύπαρξή μας. Ή το κάνει επίτηδες», αναφέρει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, κάνει σαφές η εκπαιδεύτρια, οι συμπεριφορές αυτές δεν είναι κακία. Είναι μήνυμα. Και αν μάθουμε να «διαβάζουμε» από που προέρχονται, τότε μπορούμε και να τις αλλάξουμε πιο εύκολα.

Όταν λείπει κάτι σημαντικό από τον σκύλο μας, το ζητάει με τη συμπεριφορά του

Ας δούμε, λοιπόν, από που προκύπτουν, συνήθως οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Ανεκπλήρωτες ανάγκες

Ένας σκύλος που δεν καλύπτει βασικές ανάγκες (κίνηση, μυρωδιές, παιχνίδι, ξεκούραση, μάσημα, παρέα), λέει η κα Περιβόλα, θα βρει τρόπο να τις εκπληρώσει.

Τότε, μπορεί να δούμε τον σκύλο μας να κάνει καταστροφές, να μασάει αντικείμενα, να γαβγίζει σε υπερβολικό βαθμό. Να παρουσιάζει νευρικότητα, να πηγαινοέρχεται μέσα στο σπίτι και να δυσκολεύεται να ηρεμήσει. Όπως και να «ζητιανεύει» την προσοχή μας.

Με απλά λόγια, τονίζει η εκπαιδεύτρια, όταν λείπει κάτι σημαντικό από τον σκύλο μας, το ζητάει με τη συμπεριφορά του.

Άγχος και φόβος

Πολλές ανεπιθύμητες συμπεριφορές του σκύλου μας, διευκρινίζει η εκπαιδεύτρια, είναι στην πραγματικότητα αντίδραση σε κάτι που τον φοβίζει ή τον στρεσάρει.

Παραδείγματα:

● γαβγίζει/ορμάει σε άλλους σκύλους. Μπορεί να είναι φόβος ή ανασφάλεια,

● κρύβεται, τρέμει ή παγώνει. Είναι ένδειξη φόβου,

● γρυλίζει, όταν τον πιάνουμε. Μπορεί να φοβάται, να πονάει ή να μην νιώθει άνετα.

Όταν ένας σκύλος νιώθει απειλή, ο εγκέφαλός του δεν είναι σε λειτουργία μάθησης. Είναι σε λειτουργία επιβίωσης.

Έλλειψη ή λάθος εκπαίδευση

Πολλές φορές, λέει η κα Περιβόλα, ο σκύλος απλώς δεν ξέρει τι θέλουμε. Δεν γεννιέται γνωρίζοντας ότι:

● δεν τραβάμε στο λουρί,

● δεν πηδάμε πάνω στους ανθρώπους,

● δεν «κλέβουμε» φαΐ από τον πάγκο.

Και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα: πολλές συμπεριφορές ενισχύονται άθελά μας.

● Αν πηδάει και εμείς τον χαϊδεύουμε, έστω και για να τον ηρεμήσουμε, παίρνει προσοχή.

● Αν γαβγίζει, για παράδειγμα, ώστε να του ανοίξουμε τη μπαλκονόπορτα και τελικά εκπληρώνουμε την επιθυμία του, έχει αποτέλεσμα. Και θα εξακολουθεί να το κάνει (να γαβγίζει)

● Αν τραβάει και παρ’ όλα αυτά φτάνει εκεί που θέλει, κερδίζει.

Ο σκύλος επαναλαμβάνει ό,τι φέρνει αποτέλεσμα.

Υπερβολικές απαιτήσεις – Πάμε πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί

Θέλουμε να λέμε στον σκύλο μας «Έλα» όταν βρισκόμαστε σε πάρκο με άλλους σκύλους και εκείνος να έρχεται, ενώ δεν το έχουμε «χτίσει» στο σπίτι.

Θέλουμε να περπατάει χαλαρά σε δρόμο γεμάτο ερεθίσματα, ενώ στο μπαλκόνι δεν μπορεί.

Τότε ο σκύλος δεν ακούει, διευκρινίζει η κα Περιβόλα, γιατί πολύ απλά του είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Ανεπιθύμητες συμπεριφορές μέσα στο σπίτι, ενώ μπορούμε να τις αποφύγουμε

Κάποιες συμπεριφορές δεν θα παρουσιάζονταν αν απλώς δεν δίναμε την ευκαιρία να εμφανιστούν. Δηλαδή, εξηγεί η εκπαιδεύτρια:

● «κλέβει» φαΐ → αφήνουμε φαγητό στον πάγκο,

● μασάει παπούτσια → τα έχουμε σε σημείο που μπορεί να τα πάρει,

● γαβγίζει μέσα από το παράθυρο → έχει πρόσβαση και «δουλειά» όλη μέρα.

Η διαχείριση δεν είναι κόλπο. Είναι μέρος της λύσης γιατί σταματάει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Υπερδιέγερση ή κούραση

Ναι, και η πολλή κούραση, διαβεβαιώνει η κα Περιβόλα, μπορεί να κάνει τον σκύλο δύσκολο, ειδικά τα κουτάβια. Όπως τα παιδιά, όταν κουράζονται, «ξεφεύγουν».

Τα σημάδια που δείχνουν ότι ο σκύλος βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση είναι όταν:

● δεν μπορεί να συγκεντρωθεί,

● δαγκώνει περισσότερο στο παιχνίδι,

● υπερενθουσιάζεται με όλα,

● κάνει χαζομάρες, σερί.

Τότε βοηθάει περισσότερο ένα ήρεμο διάλειμμα και ύπνος. Σταματάμε την ένταση.

Πόνος ή θέμα υγείας

Πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, επισημαίνει η κα Περιβόλα, ότι η ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά, μπορεί να σημαίνει ότι πονάει. Ή κάτι δεν πάει καλά.

Πώς θα το αντιληφθούμε;

Σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια, δεν θα θέλει να τον αγγίζουμε σε συγκεκριμένο σημείο. Θα γρυλίζει, όταν πηγαίνουμε να τον σηκώσουμε, θα γκρινιάζει περισσότερο, δεν θα θέλει πια βόλτα ή θα αποφεύγει τις σκάλες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απευθυνόμαστε στον κτηνίατρό μας.

Οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές δεν είναι τυχαίες

Τελικά, οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές, υπογραμμίζει η κα Περιβόλα, σπάνια εμφανίζονται από το πουθενά.

Συνήθως μάς δείχνουν ένα απ’ αυτά τα τρία: 1) κάτι λείπει από την καθημερινότητά του (βασικές ανάγκες, όπως βόλτα, εκτόνωση, ηρεμία, απασχόληση), 2) τη συναισθηματική κατάσταση (στρες, φόβος, ανασφάλεια, υπερδιέγερση), 3) κάτι δεν έχει μάθει ακόμα. Ή του έχουμε κάνει συνήθεια μια συμπεριφορά του, χωρίς να το θέλουμε, καθώς τον επιβραβεύσαμε.

Κλείνοντας, η κα Περιβόλα λέει: «Το καλό νέο είναι ότι όταν σταματήσουμε να βλέπουμε τη συμπεριφορά σαν κακία και αρχίσουμε να τη βλέπουμε ως πληροφορία, τότε βρίσκουμε και τη λύση. Γιατί μόλις καταλάβουμε το γιατί, μπορούμε να «χτίσουμε» σωστά και το πώς, με διαχείριση, εκπαίδευση και περισσότερη ασφάλεια για τον σκύλο μας.

