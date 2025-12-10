Μία συμπεριφορά που εκδηλώνει ένας σκύλος είναι να κρύβει διάφορα πράγματα σε ορισμένα σημεία.

Γιατί όμως, έχει αυτήν την τάση, ενώ δεν του λείπει τίποτα; Ή μήπως του λείπει; Μήπως είναι και μία συμπεριφορά, που κάτι άλλο θέλει να σας «πει»;

«Παρόλο που ο σκύλος σας κοιμάται σε αναπαυτικό στρώμα και τρώει ποιοτική τροφή, για πολλούς ενστικτώδεις και συναισθηματικούς λόγους, κρύβει αντικείμενα, φαγητό και παιχνίδια. Μια συμπεριφορά, που είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία των σκύλων», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Οι σκύλοι, συχνά, κρύβουν πράγματα σε σημεία όπου τα θεωρούν ασφαλή

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι λόγοι που ο σκύλος κρύβει διάφορα πράγματα; Η κα Μοσχολιού τους αποκαλύπτει.

Το ένστικτο επιβίωσης

Πριν εξημερωθούν τα σκυλιά, οι πρόγονοί τους έπρεπε να προστατεύουν το φαγητό τους από τα άλλα ζώα. Οι λύκοι μάθαιναν να «θάβουν» τα περισσεύματα, προκειμένου να τα κρατήσουν ασφαλή και να τα βρουν, αργότερα. Τα σημερινά σκυλιά διατηρούν αυτό το ένστικτο, ακόμη κι αν το πρόγραμμα του φαγητού τους είναι σταθερό.

Η νοοτροπία του «το φυλάω για αργότερα»

Για έναν σκύλο, μια αγαπημένη λιχουδιά ή ένα κόκκαλο, μπορεί να είναι ό,τι πιο πολύτιμο και να μην θέλει να το φάει όλο ή εκείνη τη στιγμή. Το κρύβει για να το απολαύσει αργότερα. Ακόμα κι αν δεν επιστρέψει ποτέ στο μέρος που το έκρυψε, το «ένστικτο αποθήκευσης», παραμένει.

Αίσθηση ασφάλειας και άνεσης

Τα σκυλιά, συχνά, κρύβουν πράγματα σε σημεία όπου τα θεωρούν ασφαλή, όπως κάτω από κουβέρτες, στο σπιτάκι τους, ή και πίσω από έπιπλα. Αυτά τα μέρη είναι οι «φωλιές» τους, καθώς ελέγχουν τον χώρο τους και αισθάνονται ηρεμία.

Αναζήτηση προσοχής ή αντιμετώπιση της βαρεμάρας

Ορισμένα σκυλιά κρύβουν αντικείμενα απλώς επειδή είναι διασκεδαστικό. Άλλα, μπορεί να πάρουν τις κάλτσες ή τα κλειδιά σας επειδή ξέρουν ότι θα αντιδράσετε και θα κερδίσουν την προσοχή σας.

Επίσης, όταν ένας σκύλος δεν του αρκεί η πνευματική εκτόνωση που τού προσφέρετε, τότε το κρύψιμο γίνεται ένα… αυτοσχέδιο παιχνίδι.

Άγχος ή κτητικότητα

Σε σπίτια με πολλά ζώα, τα σκυλιά, μπορεί να κρύβουν αντικείμενα για να αποφύγουν τον ανταγωνισμό.

Επίσης, σκύλοι που νιώθουν ανασφάλεια για τα πράγματά τους, μπορεί να τα κρύψουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική τάση να τα καταχωνιάζουν, μπορεί να δείχνει άγχος και να χρειάζεται καθοδήγηση από ειδικό.

Η συμπεριφορά αυτή, δηλαδή ο σκύλος να κρύβει πράγματα, όπως λέει η κα Μοσχολιού, είναι, συνήθως, φυσιολογική. Είναι μια ενστικτώδης ανάγκη, που την «κουβαλά» ακόμα.

Τέλος, η κα Μοσχολιού, αναφέρει: «Όσο το σκυλάκι σας δεν γίνεται κτητικό ή δεν καταστρέφει σημαντικά αντικείμενα, αυτή η συνήθεια αποτελεί απλώς, μία ακόμη αξιολάτρευτη έκφραση της φύσης τους».

● Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.