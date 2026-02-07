Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα, με πολλά κατολισθητικά φαινόμενα και πολλούς δρόμους στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο να «βουλιάζουν».

Από το πρωί του Σαββάτου οι υπηρεσίες των πληγέντων δήμων στην Ήπειρο και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου προχωρούν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Τα προβλήματα από την κακοκαιρία είναι πολλά σε όλο τον ορεινό όγκο και κυρίως στις περιοχές των Τζουμέρκων, του Γεωργίου Καραϊσκάκη αλλά και στη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου στην Πρέβεζα και κυρίως στην Κοινότητα της Μυρσίνης, αναφέρει το epiruspost.gr.

Τα σοβαρότερα καταγράφονται και πάλι στο οδικό δίκτυο με συνεχείς καταπτώσεις και κατολισθήσεις και επαρχιακούς δρόμους που έχουν καταπονηθεί. Στη Μυρσίνη το φαινόμενο της κατολίσθησης που απειλεί κατοικίες βρίσκεται στο μικροσκόπιο των γεωλόγων, οι οποίοι θα αποφανθούν για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και τον χρόνο εκτέλεσής τους.

Ιδιαιτέρως επλήγησαν περιοχές των Τζουμέρκων, του Γεωργίου Καραϊσκάκη αλλά και στη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι για μια εξοχική κατοικία, ενώ ο Δήμος Πρέβεζας παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου καθώς αν επεκταθεί ίσως χρειαστεί να εκκενωθούν τα γύρω σπίτια. Ο δήμαρχος, Νίκος Γεωργάκος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η ολίσθηση επηρεάζει δρόμους και κατοικίες.

«Η συνδρομή ειδικών γεωλόγων και του ΙΓΜΕ είναι απαραίτητη για να περιορίσουμε το φαινόμενο και να καθορίσουμε τις επόμενες κινήσεις», τόνισε ο ίδιος. Οι κατοικίες είναι κατοικήσιμες, με ενεργά δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Προβλήματα σημειώνονται και στο εθνικό οδικό δίκτυο Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας, στην περιοχή Καστροζικιά–Ριζά, όπου συνεχείς κατολισθήσεις απαιτούν παρεμβάσεις μηχανημάτων για τη διατήρηση της οδικής προσβασιμότητας.

Παράλληλα σοβαρά προβλήματα καθιζήσεων και κατολισθήσεων καταγράφονται και στον Μύτικα, κοντά στο νέο λιμάνι, με το φαινόμενο να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κακοκαιρία στην Ηλεία: Μετρά τις πληγές του ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες και σε πολλά σημεία το οδικό δίκτυο έχει καταστεί επικίνδυνο ή και απροσπέλαστο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, αναφέρει το iliaenimerosi.gr.

Καταγράφονται κατολισθήσεις και φθορές στο οδόστρωμα, τόσο στο επαρχιακό όσο και στο αγροτικό δίκτυο. Σοβαρότατες καταστροφές έχουν καταγραφεί στην Εθνική Οδό 111 προς Φολόη, Λασιώνα και Λαμπεία, έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Από τις πρώτες ώρες, η Πολιτική Προστασία του δήμου βρίσκεται επί ποδός, σε συνεχή συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να καταγραφεί το μέγεθος των ζημιών και να αποκατασταθούν, κατά προτεραιότητα, τα πιο επικίνδυνα σημεία.

Ο δήμος καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές, να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από το οδικό δίκτυο.

Στην Πατρών – Τριπόλεως («111») κατάρρευσε το σημείο που είχε υποστεί καθίζηση και ο δρόμος παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας στο ύψος της Δίβρης (Χάνι Θεοφάνη), όπου η πρόσβαση απαιτεί παρακάμψεις πολλών χιλιομέτρων. Ο δρόμος «βούλιαξε» στην κυριολεξία αφού το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε ύψος άνω του ενός μέτρου σε μεγάλο μήκος του οδοστρώματος.