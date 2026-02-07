Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από Μεσοπόταμο προς Καστρί, στην περιοχή της Πάργας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι βάθους περίπου δύο μέτρων, στο οποίο υπήρχε νερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν από το όχημα έναν 42χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Για το περιστατικό σήμανε άμεσα κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ ειδοποιήθηκε να μεταβεί στο σημείο και η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).

Τον 42 χρόνο παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.