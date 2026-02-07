newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Όλες οι αλλαγές στις εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Οικονομία 07 Φεβρουαρίου 2026, 07:44

Όλες οι αλλαγές στις εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

Τι ισχύει από 1η Ιανουαρίου για τις ασφαλιστικές εισφορές – Αναλυτική εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Οριστικοποιήθηκαν οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για το 2026 για περίπου 1,4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες. Η αύξηση που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου προσδιορίζεται στο 2,5% ενώ η πρώτη (χαμηλότερη) ασφαλιστική κατηγορία για ελεύθερους επαγγελματίες ανέρχονται πλέον στα 250,77 ευρώ και η  ανώτατη φθάνει τα 675,87 ευρώ.

Ήδη ο e – ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία προσδιορίζονται αναλυτικά οι εισφορές για  τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο μαζί με τις εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον 10 ευρώ υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) και για τους υγειονομικούς δύο  ευρώ υπέρ της Στέγης Υγειονομικών.

Τι αλλάζει στις ασφαλιστικές εισφορές

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίσθηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025 που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και όχι με τον δείκτη μεταβολής των μισθών, κάτι που αναμένεται να ισχύσει από το 2027.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά αύξηση από το 2023, οπότε αυξήθηκαν κατά 9,6%, το 2024 κατά 3,46%, το 2025 κατά 2,7%. Άρα σωρευτική αύξηση την τετραετία 2023-2026 κατά 18,26%.

Με αύξηση 2,5 %, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη ανέρχεται στα 250,77 ευρώ. Για όσους υπάγονται σε επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, προστίθενται 46,57 ευρώ για την επικουρική και 31,05 ευρώ για το εφάπαξ. Το συνολικό μηνιαίο ποσό διαμορφώνεται στα 328,39 ευρώ. Πρόκειται για το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο επιβάρυνσης, το οποίο όμως αντιστοιχεί και στη χαμηλότερη ασφαλιστική βάση για τον υπολογισμό της μελλοντικής σύνταξης.

Ποια κατηγορία είναι πρώτη

Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο μη μισθωτοί, ασφαλίζονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η οποία έχει μεν χαμηλότερο ασφάλιστρο, αλλά «προσφέρει» εξαιρετικά χαμηλές συντάξεις.

Οι συντάξεις της κατηγορίας αυτής – μετά βίας – θα ξεπερνούν τα 800 ευρώ μετά από 40 χρόνια εισφορών. Παρά ταύτα  εννέα στους 10 επαγγελματίες μένουν σταθεροί στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία μη μισθωτών του ΕΦΚΑ για την συντριπτική πλειονότητα του ασφαλιστικού τους βίου.

Πηγή: OT

