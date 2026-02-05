newspaper
Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 18:18

Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανέλαβε επικεφαλής της ομάδας. «Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Spotlight

Τη συγκρότηση μιας ομάδας που θα αποτελείται από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, εισαγγελείς και αστυνομικούς, οι οποίοι θα αναλάβουν να ερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ της Πολωνίας και του Αμερικανού σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας..

Αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε μετά τη δημοσίευση την Παρασκευή εκατομμυρίων νέων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, που αποκαλύπτουν τις διασυνδέσεις μεταξύ του Επστάιν, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει ένα δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών, και πολλών ισχυρών προσώπων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανέλαβε επικεφαλής της ομάδας. «Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας πως οι πολωνικές αρχές γνωρίζουν την ταυτότητα αυτών των δύο προσώπων, «μίας Πολωνής και ενός Πολωνού», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο ίδιος εξήγησε πως η ομάδα του θα καθορίσει εάν δραστηριότητες με την εμπλοκή του Τζέφρι Επστάιν και του δικτύου του στην Πολωνία δικαιολογούν τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών, ιδίως στην περίπτωση που ανακαλυφθεί πως υπάρχουν θύματα στη χώρα.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τον Β. Ζούρεκ, «κανένα θύμα αυτών των πρακτικών δεν έχει εμφανιστεί (…) όμως γνωρίζουμε πως αυτή η στρατολόγηση γυναικών μπορεί επίσης να αφορά ανήλικα κορίτσια».

Η Πολωνία μπορεί να ζητήσει απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Δικαιοσύνης, οι εργασίες της ομάδας του θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να συσταθεί μία επίσημη επιτροπή, η οποία θα μπορούσε «να ζητήσει ορισμένα απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ» στο πλαίσιο μιας πιθανής έρευνας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε την Τρίτη πως η Πολωνία θα εξετάσει τις διασυνδέσεις μεταξύ του Αμερικανού χρηματιστή, που αυτοκτόνησε στη φυλακή, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, και τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Αυτή η ανακοίνωση έγινε δεκτή με σαρκασμό από τη Ρωσία. «Θα ήθελα να κάνω πολλά αστεία για αυτό το θέμα», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Όμως, ας μην χάσουμε τον χρόνο της ενημέρωσής μας για αυτό», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας πως αυτές οι εικασίες «δεν είναι σοβαρές». Η πρώτη σύγκληση της πολωνικής ομάδας προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα και σχεδόν όλα τα μέλη της έχουν ήδη επιλεγεί.

