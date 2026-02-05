Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος

Το Μαξίμου δεν κρύβει την ενόχλησή του από τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά που είπε ότι «το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης, κλήθηκε να σχολιάσει την επίμαχη φράση του Αντώνη Σαμαρά καθώς και τις αιχμές που άφησε ο Κώστας Καραμανλής κατά της κυβέρνησης στην πρόσφατη ομιλία του στην Καλαμάτα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπέρασε τις αιχμές του Καραμανλή λέγοντας ότι συμφωνεί με τη φράση του πρώην πρωθυπουργού ότι «τους έμπειρους τους ακούμε και δεν τους διαγράφουμε, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά». Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτό είναι κάτι που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, καθώς όπως είπε «έχει αναγνωρίσει πολλές φορές τα λάθη της».

Χρειάζεται ένα μέτρο

Η απάντησή του όμως στον Αντώνη Σαμαρά ήταν σε άλλο ύφος. Αν και ο κ. Μαρινάκης δήλωσε αρχικά ότι δεν συνηθίζει να αντιπαρατίθεται με πρώην πρωθυπουργούς, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να μην σταθεί στη συγκεκριμένη δήλωση που συνδέει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το χάος.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος, ακόμα και κάποιος που δεν στηρίζει την κυβέρνηση αυτή, δεν στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ή έχει παράπονο, γιατί προφανώς κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν καλύτερα, που πιστεύει ότι η Ελλάδα το 2026, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επιδόθηκε σε αναφορές για «επιτυχίες» σε σχέση με την ανεργία, τους φόρους το ψηφιακό κράτος, τις επενδύσεις, τους εξοπλισμούς, την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup κοκ.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε, εμμέσως πλην σαφώς, ως χάος την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και κάλεσε τον κ. Σαμαρά να θυμηθεί «το χάος που έζησε» και ο ίδιος.

«Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο. Γιατί όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία. Και ξέρετε κάτι; Το λέω και πραγματικά με λύπη, γιατί αν υπάρχουν λίγοι πολιτικοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει χάος και αντιστάθηκαν στο χάος, ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Σαμαράς».