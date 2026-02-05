Επί ποδός οι υπηρεσίες του Δήμου Πύργου λόγω καιρικών φαινομένων-Κλείνουν τα σχολεία

Ο Δήμος Πύργου, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας, πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλα σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

«Ο Δήμος μας βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ θα υποβληθεί αίτημα στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να κηρυχθεί όλος ο Δήμος θεομηνιόπληκτος» αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο Δήμος Πύργου και προσθέτει:

«Με απόφαση του Δημάρχου κ. Στάθη Καννή για την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Πύργου. Η αναστολή λειτουργίας τους κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο.

Από την πρώτη στιγμή, το σύνολο του έμψυχου δυναμικού και τα μηχανήματα έργου του Δήμου μας επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, σε στενή και διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες αρχές.

Οι παρεμβάσεις εστιάζονται στην αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου, την προστασία των υποδομών και, με ιδιαίτερη μέριμνα, στη διασφάλιση της ασφάλειας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας.

Ο Δήμος Πύργου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των Αρχών.

Εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών υπήρξε εκτεταμένη ζημιά στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, λόγω κατολίσθησης και υποχώρησης γέφυρας του ποταμού Κλαδέου στην περιοχή Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Συνεργεία του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου επιχειρούν την αποκατάσταση της ζημιάς.

Οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν στο πεδίο μέχρι την πλήρη αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας και την αποκατάσταση των ζημιών».

πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimospyrgou