Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε

Μια φρικτή οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Αυστραλία, καθώς δύο γονείς στο Περθ σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιους του πριν τερματίσουν τις δικές τους ζωές.

Η υπόθεση έφερε στο φως τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οικογένειες με παιδιά που έχουν σοβαρές αναπηρίες και τη σημασία της κοινωνικής και κρατικής υποστήριξης.

Η ανακάλυψη της τραγωδίας

Τα πτώματα του Jarrod Clune, 50 ετών, της 49χρονης συντρόφου του Maiwenna Goasdoue και των δύο εφήβων γιων τους, Leon, 16 ετών, και Otis, 14 ετών, βρέθηκαν μέσα στο πολυτελές σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Mosman Park του Περθ το πρωί της 30ής Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Dailt Mail, η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται για δολοφονία-αυτοκτονία, καθώς τα δύο αγόρια είχαν σοβαρή, μη λεκτική μορφή αυτισμού και αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα υγείας.

Ένα σημείωμα, που εντοπίστηκε αργότερα από τις αρχές, φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι οι γονείς αποφάσισαν από κοινού να τερματίσουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους. Το γράμμα περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με τα οικονομικά της οικογένειας και τα σχέδια τους, ενισχύοντας την υπόθεση της διπλής δολοφονίας-αυτοκτονίας.

🇦🇺🚨 TRAGEDIA EN AUSTRALIA: Padres deciden morir junto a sus hijos y mascotas, tras ser abandonados por el sistema. La tragedia que ha sacudido a Mosman Park, Perth, ha pasado de ser un misterio a una denuncia devastadora contra el Estado. Jarrod Clune (50) y Maiwenna Goasdoue… pic.twitter.com/vOApAxn1TJ — Glenda Rancaño (@rancanoglenda7) February 3, 2026

Η απομόνωση και η απογοήτευση της οικογένειας

Φίλοι της οικογένειας Clune αποκάλυψαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι γονείς πριν από την τραγωδία. Η οικογένεια είχε χάσει την κρατική χρηματοδότηση για την υποστήριξη ενός από τα αγόρια, γεγονός που αύξανε τα ψυχολογικά και οικονομικά βάρη των γονιών.

Επιπλέον, υπήρξε ένα περιστατικό στο σχολείο τους, όπου ένα μέλος του προσωπικού αποκάλεσε έναν από τους γιους «τέρας», κάτι που περιέπλεξε ακόμα περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Η στενή φίλη της Mai, Nedra, δήλωσε ότι οι γονείς ένιωθαν όλο και πιο απομονωμένοι και χωρίς υποστήριξη από φίλους, συγγενείς και το κρατικό σύστημα.

Η ίδια τόνισε ότι οι διαγνώσεις των αγοριών καθιστούσαν τη ζωή της οικογένειας «δύσκολη και πολύ απαιτητική», ενώ η έλλειψη υποστήριξης από το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS) και άλλες υπηρεσίες ενίσχυε τα αισθήματα εγκατάλειψης.

Φίλος που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος περιέγραψε τον Jarrod και τη Maiwenna ως «ισχυρό ζευγάρι» που αγαπούσε «βαθιά» τα παιδιά του και προσπαθούσε με κάθε μέσο να εξασφαλίσει την απαραίτητη φροντίδα. Ωστόσο, όπως είπε, «πολεμούσαν μια χαμένη μάχη ενάντια σε ένα σύστημα που δεν είναι εδώ για να βοηθήσει».

Δύο αγόρια με καλή καρδιά

Παρά τις δυσκολίες τους, οι Leon και Otis ήταν παιδιά με αγνή καρδιά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Ο Leon αγαπούσε το Toy Story και περνούσε χρόνο με τους φίλους του στο σχολείο, ενώ ο Otis είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο Finding Nemo, φέρνοντας μαζί του τα κουκλάκια των αγαπημένων του χαρακτήρων για να τον βοηθούν να αντιμετωπίζει τα αισθητηριακά του προβλήματα.

Τα παιδιά αγαπούσαν επίσης τα κατοικίδια τους – δύο σκυλιά και μια γάτα – τα οποία δυστυχώς σκοτώθηκαν μαζί με την οικογένεια.

Ο Leon και ο Otis ήταν εγγεγραμμένοι στο Christ Church Grammar School, αλλά η σχολική εμπειρία δεν ήταν πάντα θετική.

Ο Otis είχε αποβληθεί από το σχολείο λόγω ενός περιστατικού φτυσίματος, ενώ η οικογένεια δυσκολευόταν να βρει το κατάλληλο σχολείο για παιδιά με σοβαρές ανάγκες. Οι δάσκαλοι τόνιζαν ότι τα παιδιά είχαν καλή καρδιά και χρειαζόντουσαν κατανόηση και υποστήριξη για να αναπτυχθούν.

Australia has been rocked by a horrific quadruple murder-suicide, after two parents and their two autistic teenage sons were found dead in an affluent Perth suburb. The bodies of Jarrod Clune, 50, his 49-year-old partner Maiwenna Goasdoue, and their teenage sons Leon, 16, and… pic.twitter.com/cUonm9gSoP — News News News (@NewsNew97351204) February 3, 2026

Η αντίδραση της κοινότητας

Η τραγωδία έχει αφήσει βαθιά το στίγμα στην τοπική κοινότητα του Mosman Park και ευρύτερα στο Περθ.

Τα παιδιά της περιοχής, φίλοι και εκπαιδευτικοί, περιέγραψαν τα γεγονότα ως σοκαριστικά και «πολύ λυπηρά».

Το Mosman Park είναι ένα από τα πιο ακριβά προάστια του Περθ, αλλά ούτε η οικονομική άνεση ούτε η κοινωνική θέση μπόρεσαν να προστατεύσουν την οικογένεια από την αίσθηση απομόνωσης και εγκατάλειψης.

Η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας, μέσω του πρωθυπουργού Roger Cook, δήλωσε ότι ενώ η αστυνομική έρευνα είναι η προτεραιότητα, υπάρχει ανάγκη να κατανοηθούν οι βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία, με στόχο την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.