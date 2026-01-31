Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Είναι μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές που έχουν καταγραφεί ποτέ σε ζωντανή τηλεόραση. Ένας άνδρας με καμπαρντίνα και καπέλο του μπέιζμπολ περιμένει σε ένα αεροδρόμιο, κρατώντας ένα περίστροφο. Όταν οι αστυνομικοί περνούν από μπροστά του συνοδεύοντας έναν σιδηροδέσμιο κρατούμενο, ο άνδρας πυροβολεί τον κρατούμενο στο κεφάλι.

Αυτό το περιστατικό του 1984, με πρωταγωνιστή τον πατέρα Gary Plauché και θύμα τον απαγωγέα του γιου του, Jeff Doucet, έχει μείνει στην ιστορία. Ωστόσο, πίσω από την πράξη αυτοδικίας κρύβεται η τραγική ιστορία του μικρού τότε Jody Plauché, όπως την αφηγείται ο ίδιος στο People.

Σύμφωνα με το people.com, όλα ξεκίνησαν το 1983 στο Baton Rouge της Λουιζιάνα. Ο 10χρονος Jody γράφτηκε σε μαθήματα καράτε με δάσκαλο τον Jeff Doucet. Ο Doucet δεν ήταν απλώς ένας δάσκαλος· κατάφερε να χειραγωγήσει ολόκληρη την οικογένεια Plauché, συμμετέχοντας σε βραδιές επιτραπέζιων παιχνιδιών και κερδίζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη τους.

Σήμερα, ο Jody Plauché έχει μετατρέψει το τραύμα του σε δύναμη

Όπως αποκαλύπτει ο Jody, η κακοποίηση ξεκίνησε ύπουλα. Ο Doucet χρησιμοποιούσε τις διατάσεις στο καράτε για να «ομαλοποιήσει» την επαφή, αγγίζοντας το παιδί σε ευαίσθητα σημεία με τη δικαιολογία της προπόνησης. Σταδιακά, απομόνωνε τον Jody από τους άλλους μαθητές, στέλνοντάς τους για εξωτερικές δουλειές, ώστε να μένει μόνος μαζί του. Ο μικρός Jody, φοβούμενος ότι θα στεναχωρούσε τους γονείς του, κράτησε το μυστικό.

Τον Μάρτιο του 1984, ο Doucet απήγαγε τον Jody και διέφυγαν στην Καλιφόρνια. Η αστυνομία και το FBI τους εντόπισαν σε ένα μοτέλ στο Anaheim. Ο Jody διασώθηκε και ο Doucet συνελήφθη για να μεταφερθεί πίσω στη Λουιζιάνα.

Στο αεροδρόμιο του Baton Rouge, ο πατέρας του Jody, Gary, περίμενε. Μιλώντας σε καρτοτηλέφωνο με έναν φίλο του, τον προειδοποίησε: «Θα ακούσεις τον πυροβολισμό». Δευτερόλεπτα αργότερα, σκότωσε τον Doucet μπροστά στις κάμερες. Όταν ρωτήθηκε από έναν αστυνομικό γιατί το έκανε, η απάντηση του Gary ήταν αποστομωτική: «Αν το είχε κάνει στην οικογένειά σου, θα έκανες το ίδιο».

Η Ζωή Μετά το Σοκ

Η πράξη του Gary δίχασε αλλά και συγκίνησε την κοινή γνώμη, με πολλούς να τον αντιμετωπίζουν ως ήρωα. Το δικαστήριο τού επέβαλε ποινή 5 ετών με αναστολή και κοινωνική εργασία, αποφεύγοντας τη φυλάκιση.

Για τον Jody όμως, τα πράγματα ήταν πιο περίπλοκα. Δεν ήθελε τον θάνατο του Doucet, ήθελε απλώς να σταματήσει η κακοποίηση. Για χρόνια ένιωθε ενοχές, πιστεύοντας ότι αυτός ευθυνόταν που ο πατέρας του βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Χρειάστηκε καιρός και ψυχική επεξεργασία για να κατανοήσει τα κίνητρα του πατέρα του. «Κατάλαβα γιατί το έκανε», λέει ο Jody, ο οποίος τελικά τον συγχώρεσε ένα καλοκαίρι στην πισίνα του σπιτιού τους.

Ο Gary πέθανε το 2014, έχοντας αποκαταστήσει τη σχέση με τον γιο του. Σήμερα, ο Jody Plauché έχει μετατρέψει το τραύμα του σε δύναμη, γράφοντας το βιβλίο «Why, Gary, Why?» και εργαζόμενος ως συνήγορος για την προστασία των παιδιών, συμβουλεύοντας τους γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να αφήνουν την απονομή δικαιοσύνης στους αρμόδιους θεσμούς.