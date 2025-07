«Έκανα αυτό που έπρεπε», δήλωσε ένας πατέρας από την Ιντιάνα που κατηγορείται ότι δολοφόνησε έναν άνδρα καταδικασμένο για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου συγγενή του.

Ο 35χρονος Nicholas Stanley είπε στο ABC57 News ότι δεν μετανιώνει που καταδίωξε τον Allen Cogswell, ο οποίος αποφυλακίστηκε τον Μάιο αφού εξέτισε επτά χρόνια στη φυλακή για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος μέλους της οικογένειας του Stanley.

«Έχω κουραστεί να προσποιούμαι ότι έκανα κάτι κακό», είπε ο Stanley. «Ξέρετε, δεν νιώθω ότι έκανα κάτι λάθος και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω που συμφωνούν μαζί μου».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο Nicholas Stanley κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον θάνατο του Cogswell το πρωί της 24ης Ιουνίου σε ένα ξενοδοχείο στην Ιντιάνα.

Father charged with killing ‘piece of trash’ convict who molested his young relative gives stunning jailhouse confession https://t.co/MKuZzQ3WYy pic.twitter.com/zjxTRkpKY0

— New York Post (@nypost) July 4, 2025