Ισημερινός: Ενοπλοι σκότωσαν έξι ανθρώπους σε πλαζ, ανάμεσά τους κορίτσι 2 ετών
Ενοπλοι τουφέκισαν κόσμο σε παραλία της Πουέρτο Λόπες στον Ισημερινό, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους κορίτσι περίπου δύο ετών.
Εξι άνθρωποι — ανάμεσά τους κορίτσι δύο ετών — σκοτώθηκαν και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν ένοπλοι τουφέκισαν κόσμο συγκεντρωμένο σε παραλία πόλης του νοτιοδυτικού Ισημερινού, ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους συγκαταλέγεται κορίτσι «περίπου δύο ετών»
Η σφαγή διαπράχθηκε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, δημοφιλή προορισμό για την παρατήρηση φαλαινών, εν μέσω κύματος βίας το σαββατοκύριακο που άφησε πίσω συνολικά εννιά νεκρούς εκεί, ανέφερε ο Τύπος του Ισημερινού.
Η επίθεση σε χώρο περιπάτου στην παραλία της Πουέρτο Λόπες είχε απολογισμό «έξι ανθρώπους νεκρούς και άλλους τρεις τραυματίες», είπε σε ΜΜΕ χθες ο Ουίλιαμ Ακούριο, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή.
Στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους συγκαταλέγεται κορίτσι «περίπου δύο ετών», πρόσθεσε ο αξιωματικός.
Βία άνευ προηγουμένου
Αλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας εξαιτίας συγκρούσεων συμμοριών που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.
Πηγή: ΑΠΕ
