Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Για περισσότερους από πέντε αιώνες, το Τρίγωνο των Βερμούδων τροφοδοτεί τη φαντασία, τον φόβο και τις θεωρίες συνωμοσίας.

Πλοία και αεροπλάνα που χάθηκαν «χωρίς ίχνος», παράξενα φώτα, μαγνητικές ανωμαλίες και ιστορίες για εξωγήινους ή πύλες σε άλλες διαστάσεις έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα από τα πιο διάσημα μυστήρια του πλανήτη.

Μια νέα θεωρία, ωστόσο, επιχειρεί να απομακρύνει το πέπλο του υπερφυσικού και να δώσει μια καθαρά επιστημονική εξήγηση.

Πού βρίσκεται και γιατί έγινε διάσημο

Το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι μια αόριστα καθορισμένη θαλάσσια περιοχή περίπου 500.000 τετραγωνικών μιλίων στο δυτικό τμήμα του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού.

Συνήθως περιγράφεται ως ένα τρίγωνο που συνδέει τρία σημεία: το Μαϊάμι της Φλόριντα, τις Βερμούδες και το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Παρότι δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως επικίνδυνη ζώνη, το όνομά του έχει συνδεθεί με δεκάδες ανεξήγητα περιστατικά.

Η φήμη του ξεκινά ήδη από το 1492, όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος κατέγραψε την εμφάνιση παράξενων φώτων στον ορίζοντα. Έκτοτε, οι ιστορίες πολλαπλασιάστηκαν, κορυφώθηκαν τον 20ό αιώνα και παγιώθηκαν στη λαϊκή κουλτούρα.

Η θεωρία του μεθανίου

Σύμφωνα με τον Ronald Kapper του εκπαιδευτικού ιστότοπου What If Science, μια πιθανή εξήγηση για τα μυστηριώδη περιστατικά είναι οι εκλύσεις μεθανίου από τον βυθό του ωκεανού.

Το μεθάνιο είναι ένα αέριο που μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να απελευθερωθεί από υποθαλάσσιες γεωλογικές δομές.

Όταν μεγάλες ποσότητες μεθανίου απελευθερώνονται απότομα, μειώνουν την πυκνότητα του νερού.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αιφνίδια απώλεια πλευστότητας, οδηγώντας πλοία σε ξαφνικές βυθίσεις χωρίς να υπάρξει χρόνος για σήμα κινδύνου. Παράλληλα, οι εκλύσεις αερίων ενδέχεται να επηρέασαν κινητήρες ή ακόμα και μικρά αεροσκάφη που πετούσαν χαμηλά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ένα φαινόμενο που ίσως ανήκει στο παρελθόν

Ο Kapper υποστηρίζει ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να ήταν ενεργό στο παρελθόν, αλλά να έχει πλέον εξαφανιστεί.

Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι αναφορές σε ανεξήγητες εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων έχουν μειωθεί αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες.

Η ιδέα ενός «προσωρινά ενεργού πεδίου» κάτω από την περιοχή δίνει μια ελκυστική απάντηση στο ερώτημα γιατί υπήρξαν περίοδοι με αυξημένα περιστατικά και άλλες με σχετική ηρεμία.

Παρόμοιες εκλύσεις μεθανίου έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα σημεία του κόσμου, γεγονός που ενισχύει – έστω θεωρητικά – την πιθανότητα.

Σκεπτικισμός και επιστημονικές επιφυλάξεις

Παρά το ενδιαφέρον που προκαλεί η θεωρία, πολλοί ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί.

Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι περιορισμένα και δεν υπάρχει σαφής σύνδεση συγκεκριμένων ναυαγίων ή αεροπορικών ατυχημάτων με εκλύσεις μεθανίου στην περιοχή.

Ο Nigel Watson, συγγραφέας του Portraits of Alien Encounters Revisited, επισημαίνει ότι το Τρίγωνο των Βερμούδων έχει «φορτωθεί» με υπερβολική μυθολογία.

Όπως τονίζει, πολλά περιστατικά έχουν διογκωθεί ή παρουσιαστεί με τρόπο που ενισχύει το μυστήριο, ενώ παρόμοια «μυστηριώδη τρίγωνα» υπάρχουν και σε άλλα μέρη του κόσμου χωρίς να προκαλούν την ίδια εμμονή.

Η εικόνα του Τριγώνου των Βερμούδων ενισχύθηκε σημαντικά από το βιβλίο του Τσαρλς Μπερλίτζ Το Τρίγωνο των Βερμούδων (1974), το οποίο υποστήριζε ότι περισσότερες από 1.000 ζωές χάθηκαν μυστηριωδώς στην περιοχή.

Υποθέσεις όπως η εξαφάνιση του USS Cyclops το 1918, με 306 άτομα πλήρωμα, παραμένουν μέχρι σήμερα άλυτες και τροφοδοτούν εναλλακτικές θεωρίες – από μηχανικές βλάβες έως εξωφρενικά σενάρια.

Ο μύθος επιμένει

Ασφαλιστικές εταιρείες, όπως η Lloyd’s of London, αλλά και η Αμερικανική Ακτοφυλακή, δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι πιο επικίνδυνο από άλλες πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές.

Πολλά περιστατικά, σύμφωνα με αυτούς, είτε έχουν παρερμηνευθεί είτε δεν συνέβησαν καν εντός των ορίων του «τριγώνου».

Παρά τις διαψεύσεις και τον σκεπτικισμό, το Τρίγωνο των Βερμούδων εξακολουθεί να γοητεύει.

Η θεωρία του μεθανίου, αν και δεν έχει αποδειχθεί πλήρως, προσφέρει μια πιο γήινη και επιστημονικά εύλογη εξήγηση, χωρίς εξωγήινους, κατάρες ή χρονοπύλες.

Ίσως τελικά το μεγαλύτερο μυστήριο να μην βρίσκεται στον ωκεανό, αλλά στην ανθρώπινη ανάγκη να μετατρέπουμε το άγνωστο σε θρύλο.