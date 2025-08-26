Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ήταν Αύγουστος του 1820 όταν τα πλοία των ΗΠΑ Ινσέρτζεντ και Πίνεριγκ, με συνολικά 440 άνδρες θα χαθούν σε μια περιοχή μεταξύ της Φλόριντα, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων, χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους. Από τότε μια ιστορία τρόμου θα γεννηθεί, που θα έχει τον τίτλο Τρίγωνο των Βερμούδων. Ή αλλιώς Τρίγωνο του Διαβόλου.

Σε αυτούς τους δύο αιώνες που έχουν περάσει από εκείνον τον Αύγουστο του 1820, το μυστήριο έχει γιγαντωθεί καθώς ουκ ολίγα πλοία, σκάφη και αεροπλάνα έχουν στην κυριολεξία χαθεί από τον χάρτη ενώ μπαίνουν σε αυτό το Τρίγωνο.

Ο μύθος του ωστόσο εκτοξεύτηκε το 1918 όταν τον πλοίο USS Cyclops, που χρησιμοποιούνταν για μεταφορά καυσίμων κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μπήκε στη ζώνη του Τριγώνου και εξαφανίστηκε, χωρίς καν να στείλει σήμα κινδύνου.

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κατέλαβε το ναυτικό των ΗΠΑ για τον εντοπισμό του, κανένα ίχνος δεν βρέθηκε ούτε από το σκαρί των 165 μέτρων ούτε από το πλήρωμα των 306 ανθρώπων.

Και όπως ήταν αναμενόμενο ουκ ολίγες θεωρίες συνωμοσίας έχουν «γεννηθεί» στο πέρασμα των χρόνων. Θεωρίες που πότε σχετίζονται με εξωγήινους και UFO, πότε με πύλες προς άλλες διαστάσεις και τέρατα. Ενώ το Τρίγωνο των Βερμούδων έχει αποκτήσει τη δική του θέση μέσα στον χώρο του θεάματος, πρωταγωνιστώντας σε ουκ ολίγες κινηματογραφικές παραγωγές.

Ωστόσο, ένας επιστήμονας υποστηρίζει ότι βρήκε τη λύση πίσω από τις περίεργες εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων – και η απάντηση μόνο περίεργη δεν είναι.

Ο Σάιμον Μπόξαλ τόνισε πως στις εξαφανίσεις των πλοίων και των αεροπλάνων δεν εμπλέκονται ούτε εξωγήινοι ούτε πύλες σε άλλες διαστάσεις, αλλά τεράστια κύματα.

Τα ακραία κύματα καταιγίδας, έχουν το διπλάσιο και παραπάνω μέγεθος των γύρω κυμάτων, είναι πολύ απρόβλεπτα και συχνά έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις, εξήγησε ο ωκεανολόγος του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον.

Ένα ακραίο κύμα μπορεί να φτάσει μέχρι και σε 30 μέτρα ύψος «κι αν ένα μεγάλο πλοίο παγιδευτεί σε αυτά, μπορεί να βυθιστεί μέσα σε δύο με τρία λεπτά» συμπλήρωσε ο Σάιμον Μπόξαλ.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ The Bermuda Triangle Enigma, ο ωκεανολόγος τόνισε ότι το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι ουσιαστικά hotspot για γιγάντια κύματα, καθώς καταιγίδες από τον βορρά και τον νότο συναντιούνται σε εκείνη την περιοχή.