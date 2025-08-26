Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26 Αυγούστου 2025 | 20:25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Ήταν Αύγουστος του 1820 όταν τα πλοία των ΗΠΑ Ινσέρτζεντ και Πίνεριγκ, με συνολικά 440 άνδρες θα χαθούν σε μια περιοχή μεταξύ της Φλόριντα, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων, χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους. Από τότε μια ιστορία τρόμου θα γεννηθεί, που θα έχει τον τίτλο Τρίγωνο των Βερμούδων. Ή αλλιώς Τρίγωνο του Διαβόλου.

Σε αυτούς τους δύο αιώνες που έχουν περάσει από εκείνον τον Αύγουστο του 1820, το μυστήριο έχει γιγαντωθεί καθώς ουκ ολίγα πλοία, σκάφη και αεροπλάνα έχουν στην κυριολεξία χαθεί από τον χάρτη ενώ μπαίνουν σε αυτό το Τρίγωνο.

Ο μύθος του ωστόσο εκτοξεύτηκε το 1918 όταν τον πλοίο USS Cyclops, που χρησιμοποιούνταν για μεταφορά καυσίμων κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μπήκε στη ζώνη του Τριγώνου και εξαφανίστηκε, χωρίς καν να στείλει σήμα κινδύνου.

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κατέλαβε το ναυτικό των ΗΠΑ για τον εντοπισμό του, κανένα ίχνος δεν βρέθηκε ούτε από το σκαρί των 165 μέτρων ούτε από το πλήρωμα των 306 ανθρώπων.

Και όπως ήταν αναμενόμενο ουκ ολίγες θεωρίες συνωμοσίας έχουν «γεννηθεί» στο πέρασμα των χρόνων. Θεωρίες που πότε σχετίζονται με εξωγήινους και UFO, πότε με πύλες προς άλλες διαστάσεις και τέρατα. Ενώ το Τρίγωνο των Βερμούδων έχει αποκτήσει τη δική του θέση μέσα στον χώρο του θεάματος, πρωταγωνιστώντας σε ουκ ολίγες κινηματογραφικές παραγωγές.

Ωστόσο, ένας επιστήμονας υποστηρίζει ότι βρήκε τη λύση πίσω από τις περίεργες εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων – και η απάντηση μόνο περίεργη δεν είναι.

Ο Σάιμον Μπόξαλ τόνισε πως στις εξαφανίσεις των πλοίων και των αεροπλάνων δεν εμπλέκονται ούτε εξωγήινοι ούτε πύλες σε άλλες διαστάσεις, αλλά τεράστια κύματα.

View this post on Instagram

A post shared by Discovery (@discovery)

Τα ακραία κύματα καταιγίδας, έχουν το διπλάσιο και παραπάνω μέγεθος των γύρω κυμάτων, είναι πολύ απρόβλεπτα και συχνά έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις, εξήγησε ο ωκεανολόγος του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον.

Ένα ακραίο κύμα μπορεί να φτάσει μέχρι και σε 30 μέτρα ύψος «κι αν ένα μεγάλο πλοίο παγιδευτεί σε αυτά, μπορεί να βυθιστεί μέσα σε δύο με τρία λεπτά» συμπλήρωσε ο Σάιμον Μπόξαλ.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ The Bermuda Triangle Enigma, ο ωκεανολόγος τόνισε ότι το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι ουσιαστικά hotspot για γιγάντια κύματα, καθώς καταιγίδες από τον βορρά και τον νότο συναντιούνται σε εκείνη την περιοχή.

World
Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Κόσμος
Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα
Forbes 25.08.25

Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα

Ο Ρότζερ Φέντερερ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, κατάφερε να μετατρέψει την επιτυχία του στα κορτ σε μια αυτοκρατορία που εκτοξεύει την περιουσία του σε πρωτοφανή επίπεδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόκκινος οίκος 24.08.25

Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Γαλλίδα δημοσιογράφος αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη μυστική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και τη ρήξη της με την προπονήτριά της, την ισχυρή Ιρίνα Βίνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22.08.25

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»
«Αίσθηση αβεβαιότητας» 19.08.25

Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Τη δεκαετία του '90, οι παίκτες των Ντάλας Κάουμποϊς είδαν ξαφνικά τους ευατούς τους να απολαμβάνουν την ελευθερία τους δίχως περιορισμούς -και έτσι επιδόθηκαν σε κάθε λογής ατασθαλία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν
Σε αδιέξοδο 26.08.25

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν

Μετά την ανακοίνωση του Φρανσουά Μπαϊρού ότι ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, και τον πραγματικό κίνδυνο να πέσει η κυβέρνησή του, τη λύση θα κληθεί να δώσει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές
Στόχος η ενέργεια 26.08.25

Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές

Την Κυριακή, η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα

Σύνταξη
Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
Eurobasket 2025 26.08.25

Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

O Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας νοσηλεύεται λόγω οξείας λοίμωξης και δεν θα καθίσει στον πάγκο στον πρώτο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
Κόσμος 26.08.25

Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία

Στο «στόχαστρο» του Μπαϊρού βρίσκονται οι Σοσιαλιστές, που ανακοίνωσαν ήδη ότι θα τον καταψηφίσουν, αν και ο ίδιος ήλπιζε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση

Σύνταξη
Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;
Τραμπ vs Μαδούρο 26.08.25

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;

Η Βενεζουέλα στέλνει στρατεύματα στα σύνορά της με την Κολομβία για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε
Οι δράσεις 26.08.25

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety και για το αν θα παραστεί στο φεστιβάλ η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»
Financial Times 26.08.25

Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι θετικές στο να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
Πόλο 26.08.25

Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο

Μετά την ακύρωση της καθιερωμένης Βαλκανικής διοργάνωσης, Σερβία και Μαυροβούνιο προχωρούν σε κοινό πρωτάθλημα με οκτώ ομάδες στην Premier League και εννέα στη δεύτερη κατηγορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα

Ο τεχνικός της Εθνική Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα στη Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν
Κόσμος 26.08.25

Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Συνομιλίες υποστήριξε ότι θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες, για την πραγματοποίηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Χουλιάν Κουέστα αποτελεί ουσιαστικά παίκτη της τουρκικής ομάδας, καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις - Άνοιξε ο δρόμος ια την επιστροφή του Διούδη στο «Βικελίδης».

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
