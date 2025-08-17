magazin
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;
Viral 17 Αυγούστου 2025 | 22:54

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;

Ένα λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ έκανε πολλούς να μιλούν για UFO. Ωστόσο τα πράγματα ήταν πιο απλά από όσο θα ήθελαν κάποιοι.

Το βράδυ της 12ης Αυγούστου ένα έντονο λευκό φως έκανε την εμφάνισή του στον σκοτεινό ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, προτού χαθεί. Και την ίδια ώρα οι συνωμοσιολόγοι έτριβαν τα χέρια τους από χαρά, καθώς αυτό που υποστήριζαν για χρόνια είχε γίνει πραγματικότητα: μόλις είχαν δει UFO.

Την επόμενη ημέρα, τα media στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού είχαν μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν το Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο στα βόρεια της Νέας Υόρκης, ενώ μέσα σε λίγες ώρες η UFO mania εξαπλώθηκε στα social media και σε YouTubers που έψαχναν τη δικαίωση.

Τελική η απάντηση για το λευκό φως αποδείχθηκε πιο απλή και εντελώς πιο γήινη.

Το βράδυ της 12ης Αυγούστου, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα εκτοξεύτηκε ο πύραυλος Vulcan Centaur της United Launch Alliance.

Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, ο πύραυλος μετέφερε έναν πειραματικό δορυφόρο πλοήγησης σε τροχιά για τις ανάγκες του αμερικανικού στρατού.

YouTube thumbnail

Μάλιστα, σύμφωνα με το space.com, αυτός ήταν ο πρώτος πειραματικός δορυφόρος πλοήγησης του αμερικανικού στρατού που εκτοξεύτηκε εδώ και 48 χρόνια. Το διαστημόπλοιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δεδομένα παρόμοια με αυτά ενός συστήματος GPS και θα δοκιμάσει μια ποικιλία νέων τεχνολογιών.

Αλλά μεταξύ μας, όποιος θέλει το πιστεύει αυτό.

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ
Νέα καριέρα; 17.08.25

Τζον Κατσιματίδης - Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

«Δεν ήξερα ποιος ήταν» είπε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, στον σκηνοθέτη μιλώντας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Παραπονιόμουν ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!».

Σύνταξη
Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;
Φήμες; 17.08.25

Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;

Δυσκολίες με το πρόγραμμα ή προβλήματα στη σχέση; Ένα από τα πιο high profile ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν βλέπονται συχνά και αυτό κάνεις τις φήμες να οργιάζουν.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «παντοτινό» σπίτι τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει
«Μου είπε “όχι”» 16.08.25

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

H influencer ισχυρίστηκε ότι μερικές φορές προσβάλλει το ChatGPT και ότι πιστεύει ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι της ήταν «η εκδίκησή του».

Σύνταξη
Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18.08.25

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Σύνταξη
Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του
Κι όμως 17.08.25

Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Ντέιβιντ Λιντς, η επί χρόνια συνεργάτης του Σαμπρίνα Σάδερλαντ παρουσίασε μια άλλη πλευρά του εμβληματικού δημιουργού.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Μπάσκετ 17.08.25

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σούσουρο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα «τρελό» σενάριο ανταλλαγής πέντε ομάδων, το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα βρει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σύνταξη
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ ο Βαγγέλης Μαρινάκης περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ στα αποδυτήρια και τους χαιρέτησε έναν προς έναν.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

