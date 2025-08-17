Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;

Το βράδυ της 12ης Αυγούστου ένα έντονο λευκό φως έκανε την εμφάνισή του στον σκοτεινό ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, προτού χαθεί. Και την ίδια ώρα οι συνωμοσιολόγοι έτριβαν τα χέρια τους από χαρά, καθώς αυτό που υποστήριζαν για χρόνια είχε γίνει πραγματικότητα: μόλις είχαν δει UFO.

Την επόμενη ημέρα, τα media στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού είχαν μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν το Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο στα βόρεια της Νέας Υόρκης, ενώ μέσα σε λίγες ώρες η UFO mania εξαπλώθηκε στα social media και σε YouTubers που έψαχναν τη δικαίωση.

Mysterious light in New York sky sparks UFO theories — here’s what it actually was https://t.co/PUg2Mm0huA pic.twitter.com/QDzDpsi8ou — New York Post (@nypost) August 13, 2025

Τελική η απάντηση για το λευκό φως αποδείχθηκε πιο απλή και εντελώς πιο γήινη.

Το βράδυ της 12ης Αυγούστου, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα εκτοξεύτηκε ο πύραυλος Vulcan Centaur της United Launch Alliance.

Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, ο πύραυλος μετέφερε έναν πειραματικό δορυφόρο πλοήγησης σε τροχιά για τις ανάγκες του αμερικανικού στρατού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το space.com, αυτός ήταν ο πρώτος πειραματικός δορυφόρος πλοήγησης του αμερικανικού στρατού που εκτοξεύτηκε εδώ και 48 χρόνια. Το διαστημόπλοιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δεδομένα παρόμοια με αυτά ενός συστήματος GPS και θα δοκιμάσει μια ποικιλία νέων τεχνολογιών.

Αλλά μεταξύ μας, όποιος θέλει το πιστεύει αυτό.