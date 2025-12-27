Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων

«Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε», είπε μια φωνή στο ραδιόφωνο. «Πρέπει να χαθήκαμε μετά την τελευταία στροφή». Αυτό το μήνυμα ήταν η πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την «Πτήση 19», μιας ρουτίνας εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα στις 5 Δεκεμβρίου 1945.

Στις συγκεχυμένες ώρες που ακολούθησαν, οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις των πέντε τορπιλοπλάνων εξασθένησαν καθώς εξαντλούνταν τα καύσιμά τους. Σύντομα, οι άνδρες —μια ομάδα πεζοναυτών και ναυτικών αεροπόρων— δεν μπορούσαν πλέον να επικοινωνήσουν με την ξηρά, και δύο ναυτικά περιπολικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στάλθηκαν για να τους αναζητήσουν. Λίγο αργότερα, ένα από τα αεροσκάφη διάσωσης έχασε ξαφνικά την επαφή με τον ασύρματο και εξαφανίστηκε επίσης.

Τα απίθανα σενάρια

Συνολικά, έξι αεροσκάφη που μετέφεραν 27 άνδρες (14 από την «Πτήση 19» και 13 από το βομβαρδιστικό περιπολίας) εξαφανίστηκαν πάνω από το λεγόμενο Τρίγωνο των Βερμούδων εκείνη την ημέρα.

Δεν έχει βρεθεί ποτέ κανένα επιβεβαιωμένο ίχνος τους. Ογδόντα χρόνια αργότερα, η «Πτήση 19» παραμένει ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μυστήρια της αεροπορίας — και καθώς οι απαντήσεις είναι αόριστες, έχουν εμφανιστεί πλήθος θεωριών για να καλύψουν τα κενά.

Από απαγωγές από εξωγήινους μέχρι τη χαμένη Ατλαντίδα, μαγνητικές ανωμαλίες, εκρήξεις μεθανίου και ταξίδια στο χρόνο, εξαιρετικά απίθανες εξηγήσεις για την εξαφάνιση αεροπλάνων και πλοίων που χάθηκαν στο Τρίγωνο των Βερμούδων έχουν αιχμαλωτίσει τη φαντασία του κοινού.

Χτίστηκε ο μύθος

Η «Πτήση 19» έχει εμφανιστεί ακόμη και σε ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ και σε επεισόδιο του Σκούμπι-Ντου.

Ωστόσο, η πραγματική μεταπολεμική τραγωδία που ενέπνευσε αυτές τις μυθοπλασίες είναι ένα μυστήριο που αρνείται στη φαντασία μια ικανοποιητική εξήγηση, υπερφυσική ή μη. Αντ’ αυτού, ψευδείς υποθέσεις, φευγαλέες επικοινωνίες και μια βιαστική επιχείρηση διάσωσης άφησαν πίσω τους στοιχεία για το τι συνέβη στις τελευταίες στιγμές της «Πτήσης 19» και αποκάλυψαν μια σειρά αποφάσεων που, αν είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, θα μπορούσαν να είχαν φέρει τους άνδρες πίσω στο σπίτι τους ασφαλείς.

Αναλυτική περιγραφή της εξαφάνισης της «Πτήσης 19»

Στις 2:10 μ.μ. της 5ης Δεκεμβρίου, ο αρχηγός της πτήσης Charles Carroll Taylor, ένας 28χρονος υπολοχαγός γνωστός ως «C.C.», απογειώθηκε από τη Ναυτική Αεροπορική Βάση (NAS) του Fort Lauderdale. Τον συνόδευαν τέσσερα άλλα αεροσκάφη.

Το σχέδιο πτήσης της μοίρας συμβούλευε τους άνδρες να εξασκηθούν σε βομβαρδισμούς σε μια μικρή ομάδα βράχων κοντά στο νησί Μπίμινι των Μπαχαμών, σε απόσταση 56 μιλίων, και στη συνέχεια να πετάξουν πάνω από τα βόρεια νησιά των Μπαχαμών πριν επιστρέψουν ανατολικά στο Φορτ Λόντερντεϊλ — μια ρουτίνα άσκησης πλοήγησης που επρόκειτο να διαρκέσει περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά.

«Και οι δύο πυξίδες μου έχουν χαλάσει»

Ο υπολοχαγός Robert F. Cox, πιλότος μιας άσχετης πτήσης που αναχωρούσε από τον ίδιο αεροσταθμό, έλαβε την πρώτη ανησυχητική μετάδοση λίγο πριν τις 3:45 μ.μ., σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα αρχεία που ψηφιοποιήθηκαν από τα Εθνικά Αρχεία.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξη με τους ερευνητές, ο Cox ανέφερε ότι ήρθε σε επαφή με τον Taylor, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι «και οι δύο πυξίδες μου έχουν χαλάσει. … Βρίσκομαι πάνω από ξηρά, αλλά είναι κατεστραμμένη. Είμαι σίγουρος ότι βρίσκομαι στα Keys της Φλόριντα, αλλά δεν ξέρω πόσο μακριά και δεν ξέρω πώς να φτάσω στο Fort Lauderdale».

Ο Cox, ο οποίος δεν είχε ακόμη συνειδητοποιήσει ότι η «Πτήση 19» δεν θα μπορούσε να είχε φτάσει τόσο νότια όσο τα Keys, συμβούλεψε τον Taylor να πετάξει προς τα βόρεια, με τον ήλιο να δύει ορατός στα δυτικά, στο αριστερό του φτερό. Προσφέρθηκε επίσης να πετάξει προς την τοποθεσία του χαμένου πιλότου για να παραλάβει τους άνδρες.

«Μην έρθεις να με βρεις»

Ο Taylor απέρριψε την πρόταση του Cox, διαβεβαιώνοντας τον συνάδελφό του υπολοχαγό ότι τώρα ήξερε πού βρισκόταν. «Μην έρθεις να με βρεις», είπε ο Taylor — μια δήλωση που αργότερα θα αποκτούσε μυθική σημασία στις υπερφυσικές θεωρίες που διαδόθηκαν μετά την εξαφάνιση της «Πτήσης 19».

Αλλά ο Cox παρατήρησε κάτι παράξενο: οι μεταδόσεις της μοίρας γίνονταν όλο και πιο αδύναμες. Συνειδητοποίησε ότι η μοίρα του Taylor δεν μπορούσε να πετάει βόρεια από τα Keys, κάτι που θα έφερνε την ομάδα πιο κοντά στη δική του θέση, έξω από το Fort Lauderdale, στην ανατολική ακτή της Φλόριντα. Αντίθετα, τα πέντε Grumman TBF Avengers φαινόταν να απομακρύνονται από την ακτογραμμή, προς τις Μπαχάμες και την απέραντη έκταση του Ατλαντικού Ωκεανού.

«Προς τον ήλιο»

Ακολούθησε μια σειρά από συγκεχυμένες επικοινωνίες μεταξύ των μονάδων εδάφους και εκείνων που προσπαθούσαν να συμβουλεύσουν την «Πτήση 19». Γύρω στις 4:25 μ.μ., ο Taylor ρώτησε αν κάποιος στην περιοχή είχε οθόνη ραντάρ που θα μπορούσε να εντοπίσει τη θέση της ομάδας σε πραγματικό χρόνο, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμη τέτοια τεχνολογία.

Μια αεροναυτική μονάδα με βάση το Port Everglades, ένα λιμάνι στο Fort Lauderdale, ειδοποίησε τους πιλότους και τους πιθανούς διασώστες κατά μήκος της ακτής της Φλόριντα για την κατάσταση της μοίρας, ρωτώντας ταυτόχρονα για τον διαθέσιμο εξοπλισμό πλοήγησης και ζητώντας από τον Taylor να μεταβεί σε μια λιγότερο πολυσύχναστη ραδιοσυχνότητα έκτακτης ανάγκης.

Ο τεράστιος όγκος των ραδιοεπικοινωνιών καθιστά δύσκολο να γνωρίζουμε πόσα από τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν έφτασαν τελικά στην «Πτήση 19», αλλά οι μεταγενέστερες αναφορές ατυχημάτων υπογράμμισαν τις προσπάθειες να συμβουλεύσουν τον Τaylor και τους άνδρες του να πετάξουν δυτικά, «προς τον ήλιο».

«Αν αυτές οι οδηγίες είχαν ακουστεί και εκτελεστεί», κατέληξαν αργότερα οι ερευνητές, «είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η πτήση θα είχε επιστρέψει με ασφάλεια στη βάση».

«Μέχρι να φτάσουν στην παραλία»

Γύρω στις 4:45 μ.μ., ο Taylor μετέδωσε ότι η ομάδα σχεδίαζε να «πετάξει βόρεια για να βεβαιωθεί ότι δεν βρίσκεται πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού», στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Φλόριντα.

Μισή ώρα αργότερα, φάνηκε να συμφωνεί με τη συμβουλή των εξωτερικών παρατηρητών, δηλώνοντας ότι οι άνδρες θα πετούσαν δυτικά «μέχρι να φτάσουν στην παραλία ή να εξαντληθεί το καύσιμο».

Ο Taylor υπενθύμισε στους άλλους Avengers να παραμείνουν σε σχηματισμό και, αν το καύσιμο εξαντληθεί, να προσγειωθούν μαζί.

Στις 6:04 μ.μ., ο Taylor πήρε μια κρίσιμη απόφαση, η οποία πιθανότατα καταδίκασε την «Πτήση 19». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν προχώρησαν αρκετά ανατολικά — γυρίστε πάλι — καλύτερα να γυρίσουμε και να πάμε πάλι ανατολικά».

Καθώς άναβαν τα φώτα στους αεροσταθμούς και στα πλοία κατά μήκος της ακτής της Φλόριντα, με την ελπίδα να καθοδηγήσουν τους άνδρες στο σπίτι τους, αυτοί, χωρίς να το γνωρίζουν, πετούσαν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι παραμορφωμένες μεταδόσεις

Όταν οι μονάδες εδάφους κατάφεραν τελικά να υπολογίσουν τη θέση πλοήγησης (μια εκτίμηση των συντεταγμένων της μοίρας) γύρω στις 6 μ.μ., εκτιμήθηκε ότι βρισκόταν σε απόσταση 100 μιλίων από 29 μοίρες βόρειου γεωγραφικού πλάτους, 79 μοίρες δυτικού γεωγραφικού μήκους — πολύ βόρεια των Μπαχαμών και περίπου ανατολικά της Ντεϊτόνα Μπιτς στη Φλόριντα.

Αναδρομικά, είναι μια οδυνηρή ειρωνεία το γεγονός ότι, σε αυτό το σημείο, οι μονάδες διάσωσης δεν μπορούσαν πλέον να επικοινωνήσουν απευθείας με την «Πτήση 19», αλλά μπορούσαν ακόμα να ακούσουν παραμορφωμένες μεταδόσεις μεταξύ των πέντε αεροσκαφών.

Το τελευταίο γνωστό μήνυμα προήλθε από τον υποπλοίαρχο Joseph Bossi, έναν από τους πιλότους των αεροσκαφών, ο οποίος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Taylor στις 7:04 μ.μ. Δεν ακούστηκε καμία απάντηση.

Τι συνέβη στην «Πτήση 19»;

Το τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια παραμένει μυστήριο. Μήπως οι άνδρες παρέμειναν μαζί, έμειναν από καύσιμα και κατάφεραν να προσγειώσουν τα αεροσκάφη τους; Αν ναι, πόσο καιρό επέζησαν στο νερό; Ο Τaylor είχε εμπλακεί σε τρεις προηγούμενες προσγειώσεις και τα Avengers ήταν σχεδόν σίγουρα εξοπλισμένα με σωσίβιες λέμβους.

Η Επιτροπή Έρευνας του Ναυτικού κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα «ότι η κατάσταση της θάλασσας στην περιοχή όπου υποτίθεται ότι προσγειώθηκε η «Πτήση 19» ήταν δύσκολη και δυσμενής για προσγείωση στο νερό».

Μέσα σε μισή ώρα, το Mariner ξαφνικά έχασε την επαφή με τον ασύρματο. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ένα πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή ανέφερε ότι είδε μια «έκρηξη φλογών» ύψους περίπου 30 μέτρων γύρω στις 7:50 μ.μ

Πάνω από 2.500 ώρες πτητικής εμπειρίας

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι ότι οι άνδρες «έμειναν από καύσιμα και έπεσαν στον ωκεανό», λέει ο John Bloom, διευθυντής του Μουσείου Ναυτικής Αεροπορικής Βάσης Φορτ Λόντερντεϊλ, το οποίο διοργανώνει ετήσια τελετή μνήμης στην επέτειο της εξαφάνισης. Ωστόσο, κάθε βεβαιότητα για το τι συνέβη μετά τη διακοπή κάθε επικοινωνίας χάθηκε μαζί με τους άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στην «Πτήση 19».

Μεταξύ των θυμάτων ήταν πέντε πιλότοι και εννέα μέλη του πληρώματος και εκπαιδευόμενοι, μερικοί από τους οποίους ήταν ακόμα έφηβοι, αλλά και βετεράνοι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Τaylor είχε πάνω από 2.500 ώρες πτητικής εμπειρίας, 61 από τις οποίες σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ο Edward Joseph Powers Jr., ένας 26χρονος λοχαγός των Πεζοναυτών, άφησε πίσω του μια σύζυγο και ένα παιδί.

Μια «έκρηξη φλογών»

Η τραγωδία της απώλειας αυτών των 14 ανδρών επιδεινώθηκε σύντομα, όταν ένας συνάδελφος πιλότος του Ναυτικού, ο υπολοχαγός Walter G. Jeffrey προσφέρθηκε εθελοντικά να πιλοτάρει ένα από τα δύο Martin PBM-5 Mariners που απογειώθηκαν από το NAS Banana River, περίπου 150 μίλια βόρεια του σταθμού του Φορτ Λόντερντεϊλ, στις 7:27 μ.μ., με κατεύθυνση την τελευταία υποτιθέμενη θέση των Avengers.

Μέσα σε μισή ώρα, το Mariner ξαφνικά έχασε την επαφή με τον ασύρματο. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ένα πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή ανέφερε ότι είδε μια «έκρηξη φλογών» ύψους περίπου 30 μέτρων γύρω στις 7:50 μ.μ.

Όταν οι ερευνητές έφτασαν στον τόπο, δεν βρήκαν κανένα ίχνος του Mariner ή του 13μελούς πληρώματός του. (Τα Mariner ονομάζονταν μερικές φορές «ιπτάμενες δεξαμενές καυσίμων» λόγω της μεγάλης χωρητικότητας καυσίμων τους και της τάσης τους να υποστούν πυρκαγιές εν πτήσει).

Ο κύκλος της ελπίδας

Με ένα ακόμη αεροπλάνο να αγνοείται, η αναζήτηση απέκτησε ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας. Διήρκεσε πέντε ημέρες, με περισσότερα από 200 αεροπλάνα να σαρώνουν τον Ατλαντικό κάθε μέρα με την ελπίδα να βρουν τους 27 άνδρες.

Οι θεάσεις φωτοβολίδων και λάμψεων, σωσίβιων γιλέκων και σχεδίων, τροφοδοτούσαν την ελπίδα, ακόμα και αν αποδεικνύονταν φανταστικές ή άσχετες με το ατύχημα. Ο κύκλος της ελπίδας και της απογοήτευσης έγινε πρωτοσέλιδο: στις 9 Δεκεμβρίου, για παράδειγμα, το πρακτορείο ειδήσεων United Press ανέφερε την ανακάλυψη έξι σχεδίων, αλλά οι αρχές σύντομα ανακάλεσαν την αναφορά ως λάθος.

Το Associated Press χαρακτήρισε την αποστολή διάσωσης ως «την πιο εκτεταμένη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού».

Ο αγώνας μιας μητέρας για να αποκαταστήσει το όνομα του γιου της

Όταν η μητέρα του Taylor, Katherine Taylor, έλαβε ένα τηλεγράφημα που την ενημέρωνε ότι ο γιος της αγνοούνταν, βρισκόταν μπροστά στην τάξη της στο Κόρπους Κρίστι, την πόλη του Τέξας όπου τον είχε μεγαλώσει. Η είδηση την συγκλόνισε τόσο πολύ που έφυγε από την τάξη και δεν επέστρεψε ποτέ.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έθεσαν τόσο η Katherine όσο και το Ναυτικό ήταν πώς ο Taylor, ένας έμπειρος πιλότος με μεγάλη πτητική εμπειρία, μπόρεσε να αποπροσανατολιστεί τόσο πολύ ώστε να πιστέψει ότι βρισκόταν πάνω από τα Keys.

Μέσα σε λίγες μέρες, το Ναυτικό συγκάλεσε μια επιτροπή έρευνας, η οποία επικεντρώθηκε στις καταθέσεις των ατόμων που συμμετείχαν στην αναζήτηση κατά μήκος της ακτής.

Ο αποπροσανατολισμός του Taylor

Η αρχική έκθεση των ερευνητών, που εκδόθηκε εσωτερικά τον Ιανουάριο του 1946, αναγνώριζε ότι ορισμένα στοιχεία του πρωτοκόλλου αναζήτησης θα μπορούσαν να είχαν βελτιωθεί, όπως ο συντονισμός μεταξύ των μονάδων και η ικανότητα των διασωστών να εντοπίσουν τις πτήσεις.

Ωστόσο, έδινε μεγάλη βαρύτητα στην αποπροσανατολισμό του Τaylor, σημειώνοντας ότι δεν ήταν σίγουρος για το πού βρισκόταν η χερσόνησος της Φλόριντα εκείνη τη στιγμή και ότι «αυτή η αβεβαιότητα επηρέασε τις μετέπειτα αποφάσεις του».

Ο Bloom επισημαίνει ότι η περιοχή ήταν άγνωστο έδαφος για τον Taylor, ο οποίος είχε μετατεθεί από το Μαϊάμι τον προηγούμενο μήνα. Αυτό μπορεί να εξηγεί την πεποίθηση του πιλότου ότι βρισκόταν πάνω από τα Keys και όχι πάνω από τις Μπαχάμες.

Η μοίρα «δεν ανέφερε ξανά το πρόβλημα με την πυξίδα», λέει ο Bloom. «Αλλά μετά πέταξαν προς τα βόρεια νομίζοντας ότι θα έβλεπαν τη χερσόνησο, και όταν δεν την είδαν, σκέφτηκαν ότι ήταν πάνω από τον Κόλπο, οπότε ο Taylor πέταξε προς τα ανατολικά».

Σε κατάσταση σύγχυσης

Αυτό που θα ήταν προφανές για τους πιλότους που είχαν βάση στον αεροσταθμό για περισσότερο καιρό —ότι θα ήταν αδύνατο για την ομάδα να βρίσκεται πάνω από τα Keys τόσο σύντομα μετά την απογείωση— φαινόταν να είναι λιγότερο προφανές για τα μέλη της «Πτήσης 19», που βρισκόταν σε κατάσταση πίεσης και σύγχυσης.

Το Ναυτικό ήταν λιγότερο μεγαλόψυχο στην αξιολόγησή του για τον Τaylor. «Ο αρχηγός της πτήσης μπερδεύτηκε τόσο απελπιστικά που υπέστη κάτι παρόμοιο με ψυχική διαταραχή», έγραψε ο αρχηγός της ναυτικής αεροπορικής εκπαίδευσης.

Λάθος οδηγίες

Αυτό το συμπέρασμα δεν άρεσε στην Katherine. Πίστευε ότι υπήρχαν κενά στην επίσημη εκδοχή του Ναυτικού, η οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις μαρτυρίες των διασωστών, ελλείψει φυσικών αποδεικτικών στοιχείων και των ίδιων των αναφορών των αεροπόρων.

Όπως έγραψε η Katherine σε μια επιστολή προς τη μητέρα του Walter Reed Parpart Jr, του 18χρονου ασυρματιστή που βρισκόταν στο αεροπλάνο του Τaylor, δεν πίστευε ότι τα αεροπλάνα είχαν λάβει σωστές οδηγίες να κατευθυνθούν προς τα δυτικά, ούτε ότι η κατά προσέγγιση θέση τους είχε προσδιοριστεί και κοινοποιηθεί εγκαίρως στους διασώστες.

«Δεν είναι δυνατόν τόσοι πολλοί να εξαφανιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνος», δήλωσε η Katherine σε έναν δημοσιογράφο τον Μάρτιο του 1946, μετά από ένα ταξίδι στη Φλόριντα για να πάρει συνεντεύξεις από όσους συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης. «Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω το γιατί!».

Συναισθηματικά ασταθής

Αποδείχθηκε μια επίμονη υποστηρίκτρια αυτής της άποψης και οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσε να μεταπειστεί. «Πιστεύεται ότι η κυρία Τaylor είναι συναισθηματικά ασταθής ως αποτέλεσμα αυτής της καταστροφής» σημείωσε το Ναυτικό στην έκθεσή του.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Katherine επικεντρώνονταν στο έτοιμο αεροπλάνο, ένα αεροσκάφος σε ετοιμότητα που θα μπορούσε να απογειωθεί γρήγορα από το NAS Fort Lauderdale.

Στην κατάθεσή του, ο Cox, ο πιλότος που πρώτος συνειδητοποίησε ότι η «Πτήση 19» είχε χαθεί, κατέθεσε ότι επέστρεψε στη βάση και ρώτησε τον υποπλοίαρχο Donald J. Poole, τον αξιωματικό που ήταν υπεύθυνος για τις εκπαιδευτικές πτήσεις εκεί, αν μπορούσε να πάρει το ετοιμοπόλεμο αεροσκάφος και να πετάξει βορειοανατολικά προς την πιθανή θέση της μοίρας.

Ο Cox θυμήθηκε ότι ο Poole «είπε κατηγορηματικά όχι, ότι δεν πίστευε ότι είχε νόημα να το στείλει εκείνη τη στιγμή».

«Δεν του το επέτρεψαν»

Στην κατάθεσή του, ο Poole ανέφερε διάφορους λόγους για την αντίδρασή του, μεταξύ των οποίων την αναμονή για την επιδιόρθωση και τον φόβο ότι η αποστολή ενός επιπλέον αεροσκάφους θα «περιπλέξει» τις επικοινωνίες από το έδαφος.

Καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν ήταν ιδιαίτερα πειστική για την Katherine, ούτε για τον ίδιο τον Cox.

«Ο πατέρας μου ήταν απόλυτα πεπεισμένος ότι θα μπορούσε να εντοπίσει την πτήση αν του επιτρεπόταν να επιστρέψει, και ήταν πολύ απογοητευμένος που δεν του το επέτρεψαν», δήλωσε η κόρη του Cox, Colby Cox, σε ένα ντοκιμαντέρ του History Channel το 2021.

Ο Bloom, από την πλευρά του, λέει: «Θα έπρεπε να είχαν αναλάβει προληπτικά κάποια δράση. … Το αεροπλάνο ήταν έτοιμο για απογείωση».

«Προσωρινά μπερδεμένοι»

Η κατάθεση του Poole παρέχει κάποια εικόνα για την επικρατούσα αντίληψη σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Ήμουν ακόμα σίγουρος και βέβαιος ότι θα έφταναν στην ακτή πριν εξαντληθεί το καύσιμό τους», είπε στους ερευνητές.

Ο υποπλοίαρχος Charles Kenyon, αξιωματικός επιχειρήσεων στο NAS Fort Lauderdale, κατέθεσε ομοίως ότι «υπέθεσε ότι ήταν προσωρινά μπερδεμένοι και … ότι θα επέστρεφαν στην ώρα τους».

Το 1947, μετά από αδιάκοπες πιέσεις από την Katherine, το Ναυτικό τροποποίησε τα ευρήματά του, απομακρύνοντας την αρχική εστίαση στον Taylor. Μια επιτροπή αναθεώρησης των διορθώσεων κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι η πτήση εξαφανίστηκε για άγνωστους λόγους ή αιτίες».

Αυτό θα παρέμενε η επίσημη θέση για την «Πτήση 19» στις δεκαετίες που ακολούθησαν.

Τι γνώριζαν οι αρχαίοι;

Καθώς το Ναυτικό έκλεισε το φάκελο της υπόθεσης, εμφανίστηκε μια πληθώρα θεωριών συνωμοσίας για να καλύψει το κενό πληροφοριών.

Το 1950, το Associated Press δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με την εξαφάνιση αεροπλάνων και πλοίων στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης της «Πτήσης 19», για την οποία εσφαλμένα υποδείκνυε ότι είχε εξαφανιστεί χωρίς να δοθεί κανένα σήμα.

«Είναι το ίδιο σημείο που γνώριζαν οι αρχαίοι, στον οποίο οι άνθρωποι, οι μηχανές και τα πλοία τους μπορούν να εξαφανιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνος», σημείωσε απειλητικά το AP.

«Το θανατηφόρο Τρίγωνο των Βερμούδων»

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, το 1964, το ανδρικό περιοδικό Argosy δημοσίευσε ένα άρθρο του Vincent Gaddis με τίτλο «Το θανατηφόρο Τρίγωνο των Βερμούδων». Το άρθρο ήταν το πρώτο που διέδωσε αυτόν τον όρο, ο οποίος αναφέρεται σε μια περιοχή περίπου 500.000 έως 1,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μιλίων του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, που εκτείνεται από την ανατολική ακτή της Φλόριντα έως τις Βερμούδες και τις Μεγάλες Αντίλλες.

Ωστόσο, η περιοχή που περιέγραψε ο Gaddis είχε ήδη αποκτήσει τρομακτική φήμη μεταξύ των ναυτικών των προηγούμενων αιώνων, οι οποίοι έπλεαν σε ένα τμήμα του ωκεανού που ήταν μερικές φορές θυελλώδες και επιρρεπές σε τυφώνες, τροφοδοτούμενο από τα θερμά ρεύματα του Ρεύματος του Κόλπου, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους ακριβείς μετεωρολογικές προβλέψεις.

«Όλα καλά»

Καθώς η περιγραφή του Τριγώνου των Βερμούδων καθιερώθηκε στη λαϊκή φαντασία, εφαρμόστηκε αναδρομικά σε γεγονότα που είχαν λάβει χώρα στην ίδια ακτίνα, όπως η εξαφάνιση του USS Cyclops, ενός μεταγωγικού πλοίου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που εξαφανίστηκε το 1918 με το πλήρωμά του 306 ατόμων, αφού έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα: «Ο καιρός είναι καλός. Όλα καλά».

«Όποια και αν είναι αυτή η απειλή που κρύβεται μέσα σε ένα τρίγωνο τραγωδίας τόσο κοντά στο σπίτι», έγραψε ο Gaddis, «ήταν υπεύθυνη για το πιο απίστευτο μυστήριο στην ιστορία της αεροπορίας — την χαμένη περίπολο». (Παρά την αντοχή αυτού του ψευδώνυμου για την «Πτήση 19», η ομάδα ήταν μια μοίρα σε εκπαιδευτική πτήση, όχι περίπολος).

Παραφυσικά φαινόμενα

Στο best-seller βιβλίο του του 1974, The Bermuda Triangle, ο Charles Berlitz, χρονογράφος παραφυσικών φαινομένων, χαρακτήρισε την απώλεια των Avengers και του Mariner «την πρώτη περίπτωση στην οποία επηρεάστηκαν αεροπλάνα», βασιζόμενος στον μακρύ —και σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστο— κατάλογό του με πλοία που είχαν εξαφανιστεί στην περιοχή.

Το γεγονός ότι το Mariner εξαφανίστηκε περίπου στην ίδια περιοχή με την «Πτήση 19» τροφοδότησε θεωρίες για υπερφυσική παρέμβαση, με εξωτερικούς παρατηρητές να αγνοούν το γεγονός ότι ένα αεροπλάνο διάσωσης θα σταλεί φυσιολογικά στην υποτιθέμενη θέση του στόχου του.

Ο Berlitz ανέφερε επίσης ένα αίτημα του Taylor να απαλλαγεί από την αποστολή νωρίτερα ως «προαίσθημα καταστροφής». Όμως, όσοι είδαν τον Taylor την ημέρα της προπόνησης δεν παρατήρησαν τίποτα περίεργο και ο υπολοχαγός δεν υπέβαλε ποτέ επίσημα το αίτημά του.

Ο Berlitz μετέφερε επίσης εσφαλμένα το μήνυμα του Taylor «μην με ακολουθήσετε» ως «μην με ακολουθήσετε… μοιάζουν να είναι από άλλο πλανήτη». Αυτή η φράση εδραίωσε πραγματικά τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων: «Αυτό το τελικό μυστήριο, με την υπόδειξη παρέμβασης από άλλο κόσμο, επαναλαμβάνεται σε αρκετές άλλες περιπτώσεις εξαφανίσεων», έγραψε ο Berlitz.

Η ποπ διάσταση

Ο Bloom, από την πλευρά του, απορρίπτει τέτοιες εικασίες. «Δεν πιστεύω στη μυθοπλασία», λέει. «Υπάρχουν πολλές ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με το τι ειπώθηκε όταν ήταν εκεί έξω».

Η ταινία του Σπίλμπεργκ «Στενές επαφές τρίτου τύπου» του 1977 απεικόνιζε το πλήρωμα της «Πτήσης 19» να επανεμφανίζεται χρόνια αργότερα, χωρίς να έχει γεράσει, μετά την απαγωγή του από εξωγήινους.

Και οι μουσικοί έχουν ασχοληθεί με τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων: οι Fleetwood Mac τραγούδησαν για «όλα αυτά τα πλοία και τα αεροπλάνα, ένα μεγάλο μυστήριο που δεν μπορεί να εξηγηθεί», ενώ ο Barry Manilow συλλογίστηκε για ένα μέρος που «κάνει τους ανθρώπους να εξαφανίζονται».

Πολλές τηλεοπτικές σειρές και ντοκιμαντέρ έχουν διατηρήσει τη φήμη αυτού του τμήματος του ωκεανού μέχρι και σήμερα.

Η τροφοδότηση του μύθου

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, «δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα στο Τρίγωνο των Βερμούδων σε σύγκριση με άλλες μεγάλες, πολυσύχναστες περιοχές του ωκεανού».

Ο μύθος τροφοδοτείται από φανταστικές ερμηνείες των πολλών άγνωστων παραγόντων που σχετίζονται με τέτοιες εξαφανίσεις, οι οποίες συχνά μπορούν να αποδοθούν σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως τροπικές καταιγίδες και τυφώνες, ξαφνικές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και τα ρηχά νερά της Καραϊβικής Θάλασσας.

Τι θα γινόταν αν…

Τα πραγματικά —και ίσως τα πιο άλυτα— μυστήρια της «Πτήσης 19» είναι αυτά που βίωσε ο Τaylor εκείνη την ημέρα και που τον οδήγησαν αρχικά εκτός πορείας, καθώς και αυτά που συνέβησαν μετά την τελευταία ραδιοφωνική επικοινωνία του Bossi με τον Taylor στις 7:04 μ.μ.

Αν και η εμφάνιση θεωριών συνωμοσίας έχει επισκιάσει αυτό το γεγονός, πολλές αεροπορικές και ναυτικές τραγωδίες έχουν προκύψει από μια σύμπτωση τετριμμένων ατυχιών και χαμένων ευκαιριών. Τι θα είχε συμβεί αν το έτοιμο αεροπλάνο είχε απογειωθεί νωρίτερα; Ή αν η θέση του είχε προσδιοριστεί νωρίτερα και είχε ακουστεί από την «Πτήση 19»;

Παρά όλες τις κατασκευές και τις υπερβολές που ο Gaddis περιέγραψε λεπτομερώς στο άρθρο του στο περιοδικό του 1964, μια δήλωση ακούγεται πολύ αληθινή σήμερα: «Η θάλασσα φυλάει καλά τα μυστικά της».

*Με στοιχεία από smithsonianmag.com | Αρχική Φωτό: Ο Walter Reed Parpart Jr. (δεξιά), ο ασυρματιστής ενός από τα αγνοούμενα αεροσκάφη, ποζάρει μπροστά από μια πινακίδα του Fort Lauderdale το 1945 / Μουσείο Naval Air Station Fort Lauderdale.