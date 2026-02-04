Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο
Η Ιλένια Μουζέλα που ζούσε στην περιοχή Ποντιτσέλι, στην περιφέρεια της Νάπολης, δολοφονήθηκε από τον ίδιο της το αδερφό.
Κατά την διάρκεια της νύχτας ο αδελφός της, ο Τζουζέπε, μαχαίρωσε πισώπλατα την Ιλένια μέχρι θανάτου.
Το θύμα ήταν μόλις 22 ετών ενώ ο δολοφόνος της είναι 28 χρόνων και φαίνεται πως μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν μια καλή σχέση. Ωστόσο το κλίμα είχε αλλάξει μεταξύ τους, με συνεχείς εντάσεις.
Uccisa perché la musica era troppo alta: arrestato il fratello di Ilenia Musella #napoli #polizianapoli #femminicidio #ileniamusellahttps://t.co/kHDCCeyntb pic.twitter.com/X0EPhwZ0js
— ilgiornalelocale (@ilgiornalelocal) February 4, 2026
Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο.
Καθοριστικής σημασίας για τις έρευνες ήταν εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα δολοφόνησε την αδελφή του επειδή, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.
