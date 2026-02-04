Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ με την υπόθεση του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο 6 μέρες μετά την απαγωγή του έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Η αστυνομία προσπαθεί να λύσει το μυστήριο και να φτάσει στα ίχνη των δραστών αναζητώντας στοιχεία και πληροφορίες στα σκοτεινά μονοπάτια του οργανωμένου εγκλήματος, του υπόκοσμου της νύχτας και των μαφιόζικων ομάδων που συγκρούονται για το ποια θα έχει τον έλεγχο στις παράνομες δραστηριότητες.

Αντίπαλες ομάδες

Φαίνεται ότι ο 27χρονος αναπτύσσοντας την επιχειρηματική του δράση ενόχλησε συγκεκριμένα κυκλώματα της νύχτας και εκεί αναζητά η αστυνομία τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, ένα από τα μεγάλα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος φέρεται να ενδιαφέρθηκε για τον 27χρονο τις ημέρες που ήταν κρατούμενος από τους απαγωγείς και να ζήτησε να τον αφήσουν ελεύθερο.

Η πληροφορία αυτή εξετάζεται σοβαρά από την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι έγινε έτσι διότι θα δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση για την εξέλιξη της έρευνας.

«Εκείνο που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι στη διάρκεια της απαγωγής ενδιαφέρθηκε κάποιο άτομο το οποίο έχει έμμεση σχέση με το περιβάλλον του, αλλοδαπός, ο οποίος φαίνεται να τηλεφώνησε από έναν κύκλο ίσως παρανόμων που γνωρίζει και υπέθεσε ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες. Υπάρχει αυτή η πληροφορία που εξετάζεται. Φαίνεται ότι υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων, ο ένας έμαθε ότι πήραν τον 27χρονο και ο άλλοι προσπάθησαν να παρέμβουν, να τον διασώσουν» είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 27χρονος αποφάσισε να συνεργαστεί με ομάδα αλλοδαπών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης προκαλώντας την έντονη δυσφορία ομάδας Αλβανών. Εκεί φαίνεται να επικεντρώνεται η έρευνα της Αστυνομίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η κατάθεση της συντρόφου του

Ιδιαίτερο βάρος από την αστυνομία δίνεται και στις καταθέσεις της αρραβωνιαστικιάς του 27χρονου. Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος «έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. σε σχέση με την καταγγελία της γυναίκας (συντρόφου του 27χρονου) λέει ότι στις 13:00 η ώρα την επόμενη μέρα παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη γυναίκα και μας είπε ότι περίπου στις 21:00 η ώρα το μοιραίο βράδυ, επικοινώνησα, δεν λέει χτύπησε κουδούνι ή οτιδήποτε άλλο, επικοινώνησα με τον σύντροφό μου, όμως από ‘κει και πέρα στις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις που έκανα δεν απαντούσε και ανησυχώ», σημειώνει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Μετά, οι αστυνομικοί γράφουν ότι εμείς αναζητήσαμε τα βίντεο από το εν λόγω συμβάν για να δούμε τι έχει γίνει στο σημείο εκείνο. Εκεί λοιπόν, λέει, βλέπουμε τουλάχιστον δύο ή τρία άτομα, τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες, να προσεγγίζουν τον συγκεκριμένο και να τον βάζουν σε ένα αυτοκίνητο».