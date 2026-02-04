Να λύσουν τον γρίφο της εν ψυχρώ δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, προσπαθούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να βρουν αφενός το κίνητρο της εκτέλεσης και αφετέρου ποιοι ήταν οι φυσικοί αυτουργοί που εκτέλεσαν τον 27χρονο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τα ερωτήματα στην υπόθεση παραμένουν αναπάντητα και κυρίως για ποιον λόγο οι δράστες κράτησαν έξι μέρες το θύμα και γιατί ακολούθησαν αυτό τον τρόπο δράσης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές βλέπουν πίσω από τη δολοφονία, ένα modus operandi, το οποίο παραπέμπει σε μεθόδους μαφίας και γι’ αυτό το λόγο πλέον οι έρευνες στρέφονται και σε κυκλώματα της νύχτας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι οικονομικές συναλλαγές του θύματος το τελευταίο διάστημα πριν την εκτέλεση του και όλες οι κοινωνικές επαφές του.

Νέα Πέραμος: Κλειδί η κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου

Πρόσωπο «κλειδί» στην πορεία των ερευνών θεωρείται η αρραβωνιαστικιά του 27χρονου επιχειρηματία, η οποία βρέθηκε την Τρίτη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και έδωσε πολύωρη κατάθεση.

Η κοπέλα περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη όλα αυτά τα δραματικά δευτερόλεπτα μέσα στα οποία απήχθη 27χρονος αρραβωνιαστικός της, όταν πήγε να ανοίξει την πόρτα.

Φέρεται να έχει περιγράψει στους αστυνομικούς ότι είδε μαυροντυμένους άντρες, ένας εξ αυτών μάλιστα κρατούσε όπλο, οι οποίοι με την απειλή της βίας έβαλαν σε ένα μπλε αυτοκίνητο τον 27χρονο σύντροφό της και εξαφανίστηκαν.

Πάντως η νεαρή γυναίκα φέρεται να απάντησε αρνητικά σε ερωτήσεις για το αν ο 27χρονος φοβόταν κάτι τον τελευταίο καιρό.

Αναπάντητα ερωτήματα

Την ίδια ώρα τα ερωτήματα στην υπόθεση παραμένουν αναπάντητα και κυρίως για ποιον λόγο οι δράστες κράτησαν έξι μέρες το θύμα και γιατί ακολούθησαν αυτό τον τρόπο δράσης.

Οι αστυνομικοί πλέον θεωρούν ότι το σενάριο της απαγωγής απομακρύνεται καθώς ναι μεν ο 27χρονος προερχόταν από μια εύπορη οικογένεια και είχε κληρονομήσει μια μεγάλη περιουσία από τον παππού του, αλλά όλες αυτές τις ημέρες που τον κράτησαν, οι δράστες δεν επικοινώνησαν ούτε με τους γονείς του, ούτε με την αρραβωνιαστικιά του, ούτε με κάποιο άτομο από το φιλικό του και επαγγελματικό του περιβάλλον προκειμένου να ζητήσουν λύτρα.

Ούτε προκύπτει ότι τον οδήγησαν σε κάποιο σημείο προκειμένου να κάνουν ανάληψη χρημάτων και να του τα πάρουν.

Αυτό που εκτιμάται είναι ότι ενδεχομένως να τον πίεζαν για να του αποσπάσουν κάποια πληροφορία ή να τους υποδείξει κάτι, αυτός να αρνήθηκε και γι’ αυτό το λόγο να τον βασάνισαν.

Το δεύτερο ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι σε ποιο κρησφύγετο κρατήθηκε ο 27χρονος αυτό το εξαήμερο. Οι αστυνομικοί σαρώνουν όλη την περιοχή της Ελευσίνας, στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η αρπαγή, προκειμένου να χαρτογραφήσουν όλη τη διαδρομή που ακολούθησε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δρράστες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει οπτικό υλικό που δείχνει την πορεία του αυτοκινήτου μέχρι ένα σημείο καθώς από εκεί και πέρα η περιοχή έχει πολλά απόμερα σημεία και πολλά σκοτεινά σημεία και φαίνεται πως τα ίχνη το αυτοκινήτου χάνονται.

Αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί, είναι το ενδεχόμενο 27χρονος όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους απαγωγείς του να γνώριζε με ποιους είχε να κάνει και φυσικά να γνώριζε ποιοι είναι οι απαγωγείς του και μετέπειτα εκτελεστές του.