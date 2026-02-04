newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Νέα Πέραμος: Η κατάθεση «κλειδί» της συντρόφου του 27χρονου, η δολοφονία στη Μάνδρα και το τροχαίο
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 08:05

Νέα Πέραμος: Η κατάθεση «κλειδί» της συντρόφου του 27χρονου, η δολοφονία στη Μάνδρα και το τροχαίο

Συνολικά ο 27χρονος δέχτηκε 10 σφαίρες, εκ των οποίων οι 9 στην πλάτη και η μία στο πίσω μέρος του κρανίου

Σύνταξη
Spotlight

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εταιρεία του θύματος φέρεται να αποτελεί συνέχεια επιχείρησης που ανήκε σε 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα. Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παροχή εργατικού δυναμικού σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της περιοχής και εμφανίζει υψηλά κέρδη.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους βάζοντας φωτιά στη σορό, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κρίσιμα στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και πιθανές ενδείξεις δεσίματος

Το ίδιο έτος ο 27χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο στην Ελευσίνα, όπου έχασε τη ζωή του ο συνιδιοκτήτης της επιχείρησης, Αλβανός υπήκοος, ο οποίος μάλιστα είχε θεωρηθεί ύποπτος για τη δολοφονία.

Η αστυνομία εξετάζει τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των γεγονότων, καθώς και την οικονομική κατάσταση του 27χρονου, ο οποίος είχε κληρονομήσει μεγάλα χρηματικά ποσά και ακίνητα από τον παππού του.

Νεκρός σε τροχαίο ο βασικός ύποπτος, φίλος του 27χρονου

Ο 31χρονος που οδηγούσε σκοτώθηκε, ενώ ο 25χρονος συνοδηγός, αν και βαριά τραυματισμένος σώθηκε. Ο συνοδηγός εκείνου του μοιραίου οχήματος ήταν ο 27χρονος που βρέθηκε δολοφονημένος  την περασμένη Κυριακή στη Νέα Πέραμο.

Η Αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει το πάζλ και να διαπιστώσει πώς σχετίζονται αυτά τα τρία πρόσωπα που έχασαν τη ζωή τους, είτε από εγκληματική ενέργεια είτε από δυστύχημα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο 27χρονος μετά το τροχαίο δυστύχημα συνέχισε τη δραστηριότητα που είχε αναλάβει ο Αλβανός πλέον μόνος του μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία στη Μάνδρα.

Κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου

Το απόγευμα της Τρίτης η σύντροφος του 27χρονου έδωσε πολύωρη κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η μαρτυρία της μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Σύμφωνα με την κατάθεση της συντρόφου του, ο 27χρονος πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, προτού πέσει στα χέρια των δραστών.

Κάτι που όπως φαίνεται από κάμερες ασφαλείας δεν συνέβη ποτέ, μιας και ο 27χρονος μπήκε στο όχημα των απαγωγέων του πριν προλάβει να φτάσει στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

Οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν γνώριζε από ποιους κινδύνευε ο 27χρονος και αν της είχε εκμυστηρευτεί κάτι.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Υπενθυμίζεται ότι η απαγωγή του 27χρονου σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου. Έξι ημέρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο 27χρονος είχε δεχτεί ξυλοδαρμό τη νύχτα της απαγωγής, με κακώσεις στα χείλη και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο.

Συνολικά δέχτηκε 10 σφαίρες, εκ των οποίων οι 9 στην πλάτη και η μία στο πίσω μέρος του κρανίου.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους βάζοντας φωτιά στη σορό, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κρίσιμα στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και πιθανές ενδείξεις δεσίματος.

Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται πως δόθηκε στο κάψιμο των χεριών, ενώ το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε ανέπαφο.

Ξεσπάει η μητέρα του 27χρονου

«Περίμενα να μου πουν ‘στείλτε λεφτά, έλα εσύ η ίδια εδώ και να φύγει ο γιος σου’. Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;».

Η μητέρα του 27χρονου επιχειρηματία που απήχθη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, ξεσπά μιλώντας στο MEGA. Τόσες ημέρες περίμενε μάταια μία επικοινωνία, ένα σημάδι.

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα. Δεν ξέρετε τι περνάω να μεγαλώνω ένα παιδί τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ, μιλήστε αν ξέρετε κάτι, αν είδατε κάτι. Μάνα σας γέννησε. Αυτά τα κτήνη δεν τα γέννησε μάνα».

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι, γιατί μου τον σκοτώσανε».

Ο πατέρας του 27χρονου ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή.

«Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Μου το είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια. Μου λέει ‘κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάω κάτω’. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω ‘Μανώλη, με αυτά που κάνεις θα το φας στο κεφάλι σου’».

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
Ελλάδα 04.02.26

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σύνταξη
Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών
Κληρονομιές 04.02.26

Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών

Ισχυρό ανάχωμα για τις αποποιήσεις των κληρονομιών και την αποτροπή απαξίωσης χιλιάδων κληρονομιών, με στόχο να μπορέσει να καλύψει και τους κληρονόμους που δεν έχουν χάσει καθοριστικές ημερομηνίες για την αποποίηση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό
Νέα υπηρεσία 04.02.26

«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει νέα υπηρεσία με 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» που θα χρησιμοποιούν drones και συστήματα ΑΙ και θα σπεύδουν όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα

Ομάδες αυτοοργάνωσης σε 150 Δήμους μέχρι τα μέσα Μάρτη, κείμενο διακήρυξης μέσα Απριλίου και μετά… Τσίπρας οίδε για το νέο κόμμα, η αποχή η βασική δεξαμενή ψηφοφόρων για το νέο κόμμα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν
Κόσμος 04.02.26

Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ο πόλεμος στο Σουδάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει κάπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο»

Σύνταξη
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
Ελλάδα 04.02.26

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών
Κληρονομιές 04.02.26

Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών

Ισχυρό ανάχωμα για τις αποποιήσεις των κληρονομιών και την αποτροπή απαξίωσης χιλιάδων κληρονομιών, με στόχο να μπορέσει να καλύψει και τους κληρονόμους που δεν έχουν χάσει καθοριστικές ημερομηνίες για την αποποίηση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό
Νέα υπηρεσία 04.02.26

«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει νέα υπηρεσία με 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» που θα χρησιμοποιούν drones και συστήματα ΑΙ και θα σπεύδουν όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό
Έχει αυτοπεποίθηση 04.02.26

Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί επιχειρούν να αξιολογήσουν και ίσως να μαντέψουν τις τελευταίες κινήσεις εκκαθάρισης του Κινεζικού Στρατού από τον Σι Τζιπίνγκ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών
Κόσμος 04.02.26

Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών

Οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίστηκαν «μη ρεαλιστικοί», εκτός αν η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης μετάλλων

Σύνταξη
Οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μεταφέρονται στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές
Δημοσιογραφικές πηγές 04.02.26

Στο Ομάν οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Axios και του CNN

Σύνταξη
