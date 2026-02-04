Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εταιρεία του θύματος φέρεται να αποτελεί συνέχεια επιχείρησης που ανήκε σε 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα. Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παροχή εργατικού δυναμικού σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της περιοχής και εμφανίζει υψηλά κέρδη.

Το ίδιο έτος ο 27χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο στην Ελευσίνα, όπου έχασε τη ζωή του ο συνιδιοκτήτης της επιχείρησης, Αλβανός υπήκοος, ο οποίος μάλιστα είχε θεωρηθεί ύποπτος για τη δολοφονία.

Η αστυνομία εξετάζει τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των γεγονότων, καθώς και την οικονομική κατάσταση του 27χρονου, ο οποίος είχε κληρονομήσει μεγάλα χρηματικά ποσά και ακίνητα από τον παππού του.

Νεκρός σε τροχαίο ο βασικός ύποπτος, φίλος του 27χρονου

Ο 31χρονος που οδηγούσε σκοτώθηκε, ενώ ο 25χρονος συνοδηγός, αν και βαριά τραυματισμένος σώθηκε. Ο συνοδηγός εκείνου του μοιραίου οχήματος ήταν ο 27χρονος που βρέθηκε δολοφονημένος την περασμένη Κυριακή στη Νέα Πέραμο.

Η Αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει το πάζλ και να διαπιστώσει πώς σχετίζονται αυτά τα τρία πρόσωπα που έχασαν τη ζωή τους, είτε από εγκληματική ενέργεια είτε από δυστύχημα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο 27χρονος μετά το τροχαίο δυστύχημα συνέχισε τη δραστηριότητα που είχε αναλάβει ο Αλβανός πλέον μόνος του μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία στη Μάνδρα.

Κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου

Το απόγευμα της Τρίτης η σύντροφος του 27χρονου έδωσε πολύωρη κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η μαρτυρία της μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Σύμφωνα με την κατάθεση της συντρόφου του, ο 27χρονος πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, προτού πέσει στα χέρια των δραστών.

Κάτι που όπως φαίνεται από κάμερες ασφαλείας δεν συνέβη ποτέ, μιας και ο 27χρονος μπήκε στο όχημα των απαγωγέων του πριν προλάβει να φτάσει στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

Οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν γνώριζε από ποιους κινδύνευε ο 27χρονος και αν της είχε εκμυστηρευτεί κάτι.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Υπενθυμίζεται ότι η απαγωγή του 27χρονου σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου. Έξι ημέρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο 27χρονος είχε δεχτεί ξυλοδαρμό τη νύχτα της απαγωγής, με κακώσεις στα χείλη και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο.

Συνολικά δέχτηκε 10 σφαίρες, εκ των οποίων οι 9 στην πλάτη και η μία στο πίσω μέρος του κρανίου.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους βάζοντας φωτιά στη σορό, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κρίσιμα στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και πιθανές ενδείξεις δεσίματος.

Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται πως δόθηκε στο κάψιμο των χεριών, ενώ το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε ανέπαφο.

Ξεσπάει η μητέρα του 27χρονου

«Περίμενα να μου πουν ‘στείλτε λεφτά, έλα εσύ η ίδια εδώ και να φύγει ο γιος σου’. Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;».

Η μητέρα του 27χρονου επιχειρηματία που απήχθη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, ξεσπά μιλώντας στο MEGA. Τόσες ημέρες περίμενε μάταια μία επικοινωνία, ένα σημάδι.

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα. Δεν ξέρετε τι περνάω να μεγαλώνω ένα παιδί τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ, μιλήστε αν ξέρετε κάτι, αν είδατε κάτι. Μάνα σας γέννησε. Αυτά τα κτήνη δεν τα γέννησε μάνα».

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι, γιατί μου τον σκοτώσανε».

Ο πατέρας του 27χρονου ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή.

«Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Μου το είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια. Μου λέει ‘κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάω κάτω’. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω ‘Μανώλη, με αυτά που κάνεις θα το φας στο κεφάλι σου’».