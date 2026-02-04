Οι 16χρονοι Τεκετζήδες που καθήλωσαν το Καλλιμάρμαρο μπήκαν στο στούντιο με τον Γιώργο Νταλάρα
Η γνωριμία τους με τον Γιώργο Νταλάρα υπήρξε καθοριστική, τους ανακαλύπτει μέσω φίλων και τους προσκαλεί να τραγουδήσουν παρέα στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη συναυλία για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη
- Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
- Ίλιον: Τροχαίο με ανατροπή ταξί – Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου
- Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
- Πρωτοποριακό κολλύριο υπόσχεται λύση στην πρεσβυωπία - Έλαβε έγκριση από την FDA
O Αχιλλέας, ο Βασίλης, ο Γιάννης, ο Μάριος, ο Τζο και ο Χρήστος έξι συμμαθητές από το Μουσικό Λύκειο Αλίμου, δημιούργησαν τους «Τεκετζήδες», μία παρέα 16χρονων που τους ενώνει η αγάπη για το καλό ελληνικό τραγούδι και που τις ελεύθερες ώρες τους παίζουν ως «μουσικοί του δρόμου» σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
Η γνωριμία τους με τον Γιώργο Νταλάρα υπήρξε καθοριστική, τους ανακαλύπτει μέσω φίλων και τους προσκαλεί να τραγουδήσουν παρέα στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη συναυλία για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι οι Τεκετζήδες από τον πεζόδρομο της Ερμού βρίσκονται μπροστά σε 60.000 κόσμο να τραγουδάνε το «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά» παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα.
Την ώρα που ακούγεται η φράση «είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστεναγμό μου» το στάδιο ξεσπάει σε χειροκροτήματα. Τις επόμενες ημέρες μιλάνε όλοι για τους 16χρονους Τεκετζήδες που τραγούδησαν με τον Γιώργο Νταλάρα.
View this post on Instagram
Με αγωνία αλλά και μεγάλη χαρά μπαίνουν στο studio με τον Γιώργου Νταλάρα και ηχογραφούν παρέα το τραγούδι-σύμβολο «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά» 65 χρόνια μετά την πρώτη του ηχογράφηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Μια κυκλοφορία από τη Minos EMI, A Universal Music Company.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://teketzidesgiorgosdalaras.lnk.to/VrexeiStiFtoxogeitonia
- Στα σκαριά, πολυμερής εμπορική συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά
- Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
- Από το Sell America στο Buy Europe – Aλλάζουν στρατόπεδο (;) οι επενδυτές
- Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
- Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα διαβουλεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ
- Roblox: Η Αίγυπτος προστέθηκε στη λίστα των χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα
- Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Το «μαύρο κουτί» της νέας τραγωδίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις