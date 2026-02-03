sports betsson
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 18:11
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
Η Ρεν «εκτοξεύει» καριέρες και γεμίζει… ταμεία
On Field 03 Φεβρουαρίου 2026, 18:00

Η Ρεν «εκτοξεύει» καριέρες και γεμίζει… ταμεία

Η γαλλική ομάδα ποντάρει στα νέα παιδιά κι έχει τον τρόπο να δημιουργεί μεγάλα αστέρια, κερδίζοντας «τρελά» λεφτά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το όνομα του Ζερεμί Ζακέ βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς δύο μεγάλες αγγλικές ομάδες, η Λίβερπουλ και η Τσέλσι, έδωσαν μεγάλη «μάχη» για την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού της Ρεν.

Τελικά οι «κόκκινοι» κατάφεραν να ολοκληρώσουν την μεταγραφή έχοντας «σύμμαχο» τον παίκτη, ο οποίος έδειξε σαφή προτίμηση στην Λίβερπουλ, ενημερώνοντας και την γαλλική ομάδα.

Ο Ζακέ υπέγραψε στους πρωταθλητές Αγγλίας και η Λίβερπουλ θα δώσει 60 εκατ. λίρες στην Ρεν, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως στην συμφωνία των δύο συλλόγων προβλέπεται η καταβολή 10 ακόμα εκατομμυρίων, σε περίπτωση που ο Ζακέ ξεπεράσει έναν αριθμό συμμετοχών που έχουν ορίσει οι δύο ομάδες.

Αν μη τι άλλο η Ρεν έκανε ένα εξαιρετικό deal καθώς θα βάλει στα ταμεία της ένα τεράστιο ποσό για την παραχώρηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού και δεν είναι η πρώτη φορά που η γαλλική ομάδα «φτιάχνει» έναν παίκτη και τον παραχωρεί με πολλά χρήματα.

Μια ματιά στο παρελθόν είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος ότι η Ρεν «εκτοξεύει» καριέρες νεαρών παικτών κι αυτό δεν είναι… τυχαίο. Προφανώς η γαλλική ομάδα κάνει κάτι πολύ καλά και δημιουργεί μεγάλα «αστέρια», οι πωλήσεις των οποίων γεμίζουν φυσικά τα ταμεία του γαλλικού συλλόγου.

Τελευταίο παράδειγμα είναι ο Ζακέ με την μεταγραφή στην Λίβερπουλ αλλά υπάρχουν πολλοί ακόμα παίκτες που φόρεσαν σε νεαρή ηλικία την φανέλα της Ρεν κι έκαναν μεγάλες μεταγραφές στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Ο Ραφίνια που τώρα αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, έπαιξε για μια σεζόν στην Ρεν (2019 -2020) και η καλή χρονιά που έκανε στην γαλλική ομάδα, οδήγησε την Λιντς στην απόφαση να δώσει πάνω από 20 εκατ. λίρες για την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά ήταν στις ακαδημίες του γαλλικού συλλόγου και αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα της Ρεν για δύο χρόνια. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν καθυστέρησε και με πήρε τον παίκτη με… συνοπτικές διαδικασίες, δίνοντας περίπου 35 εκατ. ευρώ στην γαλλική ομάδα.

Ο Ντεζιρέ Ντουέ είναι επίσης παίκτης που αναδείχθηκε στις ακαδημίες του γαλλικού συλλόγου και μετά από δύο χρόνια στην δεύτερη ομάδα της Ρεν, πήρε «προαγωγή» για την πρώτη. Έπαιξε για δύο σεζόν και η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσε το 2024 50 εκατ. ευρώ (δεν υπολογίζονται τα μπόνους) για να εντάξει τον παίκτη στο δυναμικό της.

Ο Ζερεμί Ντοκού της Μάντσεστερ Σίτι, πέρασε τρία επιτυχημένα χρόνια στην γαλλική ομάδα και οι εμφανίσεις του με την φανέλα της Ρεν, τράβηξαν το ενδιαφέρον των «πολιτών», οι οποίοι τα βρήκαν στο οικονομικό με τους Γάλλους και πήραν τον παίκτη. Πόσα έδωσε η Σίτι για την απόκτηση του Ντοκού; Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 60 εκατ. ευρώ.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναδείχθηκε στις ακαδημίες της Ρεν και ο Γάλλος άσος έδειξε από πολύ νωρίς πως είναι παίκτης για μεγάλα πράγματα. Η Ντόρτμουντ ήταν η ομάδα που τον απέκτησε από την Ρεν, έναντι 35 εκατ. ευρώ κι εν συνεχεία ο διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε σε Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν.

Δεν είναι τυχαίο πως ήταν ο νικητής της «χρυσής» μπάλας για το 2025.

Με μια λοιπόν ματιά καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η Ρεν είναι ομάδα που έχει την «τεχνογνωσία» ανάδειξης των νέων παικτών και οι παίκτες που προαναφέραμε (κι έχουν φορέσει σε νεαρή ηλικία την φανέλα του γαλλικού συλλόγου) είναι αυτή την στιγμή στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Παναθηναϊκός 03.02.26

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό
On Field 03.02.26

Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό

Ο Τζιάνο Ινφαντίνο και η FIFA είναι έτοιμοι να ξεπλύνουν Ρωσία και Ισραήλ, προκειμένου να αποφύγουν τις άβολες συζητήσεις που εμπλέκουν τις ΗΠΑ και την ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
On Field 02.02.26

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απίστευτο κι όμως αληθινό
On Field 01.02.26

Απίστευτο κι όμως αληθινό

Τι αποκαλύπτει η στατιστική για την κατοχή μπάλας στις νίκες της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ
On Field 01.02.26

Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ

Ο Γάλλος στόπερ μίλησε για τον μεγάλο στόχο των «κανονιέρηδων» και θεωρεί ότι η ομάδα του Λονδίνου μπορεί να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά
On Field 31.01.26

Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30.01.26

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
On Field 30.01.26

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά
Εθνικό απολυτήριο 03.02.26

ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα»

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 03.02.26

Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη: «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου».

Σύνταξη
«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
Σχέση εξάρτησης 03.02.26

«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 03.02.26 Upd: 19:47

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισε ιρανικό drone που φέρεται ότι πλησίαζε το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» στην Αραβική Θάλασσα. Αλλαγές στο πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων ζητά το Ιράν.

Σύνταξη
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του
Στο Ορμούζ 03.02.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του

Ιρανικά πλοιάρια πλησίασαν το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το διέταξαν να σταματήσει για νηοψία. Aυτό αύξησε την ταχύτητά του και συνέχισε την πορεία του συνοδευόμενο από αμερικανικό πολεμικό.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας – Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης
Ελλάδα 03.02.26

«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας - Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, Λόρας σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.

Σύνταξη
Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Απόφαση το καλοκαίρι 03.02.26

Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Από την απόφαση του Εφετείου θα κριθεί αν η Μαρίν Λεπέν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές το 2027. Ο εισαγγελέας ζητά επικύρωση των πρωτόδικων ποινών για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας - 19 τραπεζικά βιβλιάρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύνταξη
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι μίλησαν με τον Μακέλι και έμειναν ευχαριστημένοι από την απόδοση του Ολλανδού, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο σε σεμινάριο ελίτ διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
«Βαθύ σοκ» 03.02.26 Upd: 18:23

Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε στην πόλη Σαναρι-σιρ-Μερ. Ο 15χρονος ύποπτος, μαθητής της Γ' Τάξης, κρατείται με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επιτέθηκε στην καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
