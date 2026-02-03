Η Ρεν «εκτοξεύει» καριέρες και γεμίζει… ταμεία

Το όνομα του Ζερεμί Ζακέ βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς δύο μεγάλες αγγλικές ομάδες, η Λίβερπουλ και η Τσέλσι, έδωσαν μεγάλη «μάχη» για την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού της Ρεν.

Τελικά οι «κόκκινοι» κατάφεραν να ολοκληρώσουν την μεταγραφή έχοντας «σύμμαχο» τον παίκτη, ο οποίος έδειξε σαφή προτίμηση στην Λίβερπουλ, ενημερώνοντας και την γαλλική ομάδα.

Ο Ζακέ υπέγραψε στους πρωταθλητές Αγγλίας και η Λίβερπουλ θα δώσει 60 εκατ. λίρες στην Ρεν, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως στην συμφωνία των δύο συλλόγων προβλέπεται η καταβολή 10 ακόμα εκατομμυρίων, σε περίπτωση που ο Ζακέ ξεπεράσει έναν αριθμό συμμετοχών που έχουν ορίσει οι δύο ομάδες.

Αν μη τι άλλο η Ρεν έκανε ένα εξαιρετικό deal καθώς θα βάλει στα ταμεία της ένα τεράστιο ποσό για την παραχώρηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού και δεν είναι η πρώτη φορά που η γαλλική ομάδα «φτιάχνει» έναν παίκτη και τον παραχωρεί με πολλά χρήματα.

Μια ματιά στο παρελθόν είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος ότι η Ρεν «εκτοξεύει» καριέρες νεαρών παικτών κι αυτό δεν είναι… τυχαίο. Προφανώς η γαλλική ομάδα κάνει κάτι πολύ καλά και δημιουργεί μεγάλα «αστέρια», οι πωλήσεις των οποίων γεμίζουν φυσικά τα ταμεία του γαλλικού συλλόγου.

Τελευταίο παράδειγμα είναι ο Ζακέ με την μεταγραφή στην Λίβερπουλ αλλά υπάρχουν πολλοί ακόμα παίκτες που φόρεσαν σε νεαρή ηλικία την φανέλα της Ρεν κι έκαναν μεγάλες μεταγραφές στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Ο Ραφίνια που τώρα αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, έπαιξε για μια σεζόν στην Ρεν (2019 -2020) και η καλή χρονιά που έκανε στην γαλλική ομάδα, οδήγησε την Λιντς στην απόφαση να δώσει πάνω από 20 εκατ. λίρες για την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά ήταν στις ακαδημίες του γαλλικού συλλόγου και αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα της Ρεν για δύο χρόνια. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν καθυστέρησε και με πήρε τον παίκτη με… συνοπτικές διαδικασίες, δίνοντας περίπου 35 εκατ. ευρώ στην γαλλική ομάδα.

There must be something in the water over in Rennes 👀 Unreal talent production and acquisition 🧠: 🇧🇷 Raphinha

🇫🇷 Eduardo Camavinga

🇫🇷 Desire Doue

🇧🇪 Jeremy Doku

🇫🇷 Ousmane Dembele

🇫🇷 Jeremy Jacquet pic.twitter.com/nYAFJOAEGY — ESPN UK (@ESPNUK) February 3, 2026

Ο Ντεζιρέ Ντουέ είναι επίσης παίκτης που αναδείχθηκε στις ακαδημίες του γαλλικού συλλόγου και μετά από δύο χρόνια στην δεύτερη ομάδα της Ρεν, πήρε «προαγωγή» για την πρώτη. Έπαιξε για δύο σεζόν και η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσε το 2024 50 εκατ. ευρώ (δεν υπολογίζονται τα μπόνους) για να εντάξει τον παίκτη στο δυναμικό της.

Ο Ζερεμί Ντοκού της Μάντσεστερ Σίτι, πέρασε τρία επιτυχημένα χρόνια στην γαλλική ομάδα και οι εμφανίσεις του με την φανέλα της Ρεν, τράβηξαν το ενδιαφέρον των «πολιτών», οι οποίοι τα βρήκαν στο οικονομικό με τους Γάλλους και πήραν τον παίκτη. Πόσα έδωσε η Σίτι για την απόκτηση του Ντοκού; Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 60 εκατ. ευρώ.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναδείχθηκε στις ακαδημίες της Ρεν και ο Γάλλος άσος έδειξε από πολύ νωρίς πως είναι παίκτης για μεγάλα πράγματα. Η Ντόρτμουντ ήταν η ομάδα που τον απέκτησε από την Ρεν, έναντι 35 εκατ. ευρώ κι εν συνεχεία ο διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε σε Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν.

Δεν είναι τυχαίο πως ήταν ο νικητής της «χρυσής» μπάλας για το 2025.

Με μια λοιπόν ματιά καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η Ρεν είναι ομάδα που έχει την «τεχνογνωσία» ανάδειξης των νέων παικτών και οι παίκτες που προαναφέραμε (κι έχουν φορέσει σε νεαρή ηλικία την φανέλα του γαλλικού συλλόγου) είναι αυτή την στιγμή στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.