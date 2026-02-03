Ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (1-1) στρέφει την προσοχή του στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη (4/2, 18:30) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει στη διάθεση του για το παιχνίδι με τους Αρκάδες.

Ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισε να συμπεριλάβει σε αυτή το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Κλέιτον, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τους νταμπλούχους Ελλάδας, ενώ κανονικά είναι και ο Αντρέ Λουίζ στις επιλογές.

Από εκεί και πέρα, όπως αναμενόταν ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος μένει εκτός αποστολής για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ενώ εκτός είναι και ο Λορέντσο Πιρόλα, αλλά και ο Ροντινέι, που στο ντέρμπι με την ΑΕΚ πριν λίγα 24ωρα ξεκίνησε βασικός.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Κλέιτον, Ταρέμι.