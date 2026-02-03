Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Αστέρα
Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αποστολή του Ολυμπιακού στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League με τον Αστέρα Aktor.
Ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (1-1) στρέφει την προσοχή του στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη (4/2, 18:30) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει στη διάθεση του για το παιχνίδι με τους Αρκάδες.
Ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισε να συμπεριλάβει σε αυτή το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Κλέιτον, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τους νταμπλούχους Ελλάδας, ενώ κανονικά είναι και ο Αντρέ Λουίζ στις επιλογές.
Από εκεί και πέρα, όπως αναμενόταν ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος μένει εκτός αποστολής για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ενώ εκτός είναι και ο Λορέντσο Πιρόλα, αλλά και ο Ροντινέι, που στο ντέρμπι με την ΑΕΚ πριν λίγα 24ωρα ξεκίνησε βασικός.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
#ASTOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/TOGFU2Mj8y
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 3, 2026
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Κλέιτον, Ταρέμι.
