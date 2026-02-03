Κλέιτον: «Ανυπομονώ να νιώσω την καυτή ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κλέιτον, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να υπογράφει με τους ερυθρόλευκους και να αποτελεί τη δεύτερη χειμερινή μεταγραφή μετά τον Αντρέ Λουίζ.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επισημοποίηση του deal με τον Ολυμπιακό, ο 27χρονος στράικερ εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί και να βοηθήσει τη νέα του ομάδα με τα γκολ του, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι Πειραιώτες είναι με διαφορά η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα και έχει την πιο «καυτή» έδρα. Παράλληλα, ο Κλέιτον αναφέρθηκε και στη μεταγραφή του «αδερφού» του από τη Ρίο Άβε, Αντρέ Λουίζ, τονίζοντας ότι μαζί θα προσφέρουν πολλά γκολ και ασίστ.

Το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κλέιτον:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους μας.

Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την ‘καυτή’ ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο. Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι… αδερφός μου! Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα, για να προσφέρουμε με γκολ και ασίστ».