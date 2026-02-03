Κλέιτον: «Ανυπομονώ να νιώσω την καυτή ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού» (vid)
Πανέτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του και ανυπόμονος να ζήσει την καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός, Κλέιτον, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων».
- Πόσο αναγκαίο είναι το συνταγματικό «φρένο χρέους» – Η σύγκριση με τη Γερμανία
- Πορεία προς το Μαξίμου από τους οδηγούς ταξί – Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας
- Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
- Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κλέιτον, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να υπογράφει με τους ερυθρόλευκους και να αποτελεί τη δεύτερη χειμερινή μεταγραφή μετά τον Αντρέ Λουίζ.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επισημοποίηση του deal με τον Ολυμπιακό, ο 27χρονος στράικερ εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί και να βοηθήσει τη νέα του ομάδα με τα γκολ του, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι Πειραιώτες είναι με διαφορά η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα και έχει την πιο «καυτή» έδρα. Παράλληλα, ο Κλέιτον αναφέρθηκε και στη μεταγραφή του «αδερφού» του από τη Ρίο Άβε, Αντρέ Λουίζ, τονίζοντας ότι μαζί θα προσφέρουν πολλά γκολ και ασίστ.
Το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κλέιτον:
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους μας.
Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την ‘καυτή’ ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο. Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι… αδερφός μου! Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα, για να προσφέρουμε με γκολ και ασίστ».
- Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Αστέρα
- Με σύμμαχο τις νίκες του 2025 η Εθνική πόλο γυναικών κόντρα στην Ουγγαρία
- Επίσημο: Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε με τον Ολυμπιακό (pic)
- ΜακΚόλουμ: «Όταν η μπάλα στη Euroleague καίει, ο Ολυμπιακός δεν αντέχει τη πίεση»
- Κλέιτον: «Ανυπομονώ να νιώσω την καυτή ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού» (vid)
- Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό
- Βρήκε ομάδα ο Ρουί Βιτόρια μετά την απόλυση από τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις